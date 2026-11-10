Hoa hậu Kỳ Duyên khoe trọn lưng trần quyến rũ

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ nhan sắc nổi bật cùng phong cách thời trang cá tính. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, nàng hậu vẫn duy trì sức hút riêng, thường xuyên gây chú ý mỗi khi xuất hiện với những hình ảnh mới.

Mới đây, Kỳ Duyên chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc diện trang phục mang phong cách thời trang táo bạo, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Hoa hậu Kỳ Duyên diện đầm táo bạo, khoe trọn lưng trần quyến rũ.

Trong hình ảnh được đăng tải, Kỳ Duyên lựa chọn chiếc đầm đen có thiết kế hở lưng, khoe trọn tấm lưng trần nuột nà và quyến rũ. Chi tiết cut-out táo bạo giúp nàng hậu tôn lên vóc dáng thanh mảnh, đồng thời tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục.

Đáng chú ý, kiểu tóc ngắn cá tính tiếp tục là một trong những yếu tố giúp diện mạo của Kỳ Duyên thêm phần cuốn hút. Mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, mang đến vẻ ngoài hiện đại, có phần sắc sảo. Khi kết hợp cùng chiếc đầm đen nữ tính nhưng không kém phần táo bạo, người đẹp tạo nên hình ảnh vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ.

Kỳ Duyên khoe lưng trần, kết hợp kiểu tóc ngắn cá tính.

Đặc biệt, xuất hiện bên cạnh Kỳ Duyên trong loạt ảnh còn có Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Trái ngược với lựa chọn trang phục của Kỳ Duyên, Thiên Ân diện thiết kế theo phong cách menswear với vẻ ngoài cá tính. Cả hai cùng tạo dáng thân thiết trước ống kính, mang đến những khung hình có sự kết hợp thú vị giữa hai phong cách thời trang khác biệt.

Màn xuất hiện chung của Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân nhanh chóng nhận được sự thích thú từ khán giả. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc nổi bật, cả hai còn cho thấy sự ăn ý khi đứng cạnh nhau. Trong khi Kỳ Duyên mang đến vẻ quyến rũ, sắc sảo thì Thiên Ân lại ghi điểm với hình ảnh mạnh mẽ, thời thượng.

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân sánh đôi tạo dáng trước ống kính.

Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và trở thành một trong những người đẹp có sức ảnh hưởng của làng giải trí Việt. Đến năm 2024, cô tham gia Miss Universe Vietnam và một lần nữa đăng quang. Kỳ Duyên thi Miss Universe cùng năm, đạt thành tích Top 30.

Sau nhiều năm gắn bó với danh hiệu hoa hậu, Kỳ Duyên không giới hạn bản thân trong những hoạt động quen thuộc mà từng bước thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đáng chú ý, thời gian gần đây, người đẹp bắt đầu tham gia diễn xuất trong các dự án phim điện ảnh. Đây được xem là hướng đi mới, mở ra cơ hội để cô tiếp cận khán giả ở một vai trò khác ngoài người mẫu và hoa hậu.

Dự án điện ảnh mới nhất có sự góp mặt của Kỳ Duyên là Chị Chị Em Em 3. Tính đến hiện tại, phim ghi nhận thành tích doanh thu hơn 100 tỷ đồng, trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình thử sức với điện ảnh của nàng hậu sau Bộ Tứ Báo Thủ.

Kỳ Duyên đang thử sức với lĩnh vực phim điện ảnh.

Ở tuổi 30, Kỳ Duyên vẫn duy trì được sức hút trong làng giải trí. Nhan sắc của người đẹp ngày càng mặn mà, thần thái cũng được nhận xét có sự trưởng thành sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Từ một hoa hậu bước ra từ đấu trường nhan sắc trong nước, Kỳ Duyên đang từng bước mở rộng hình ảnh và thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới. Những lần xuất hiện với phong cách thời trang ấn tượng như loạt ảnh mới đây tiếp tục cho thấy sức hút của Kỳ Duyên trong mắt công chúng.