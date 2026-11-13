Hoa hậu Kỳ Duyên hạnh phúc đón sinh nhật bên Đoàn Thiên Ân

Kỳ Duyên là một trong những mỹ nhân nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, cuộc sống đời thường và những mối quan hệ thân thiết của nàng hậu cũng thường xuyên trở thành chủ đề thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Mới đây, Kỳ Duyên hạnh phúc đón sinh nhật bên Đoàn Thiên Ân cùng những người thân thiết, bao gồm đồng nghiệp, bạn bè và các thành viên trong ê-kíp. Theo đó, nàng hậu được mọi người bí mật chuẩn bị một chuyến đi bất ngờ đến biển Phan Thiết. Sự xuất hiện của đông đủ những gương mặt thân quen khiến ngày đặc biệt của Kỳ Duyên thêm phần ý nghĩa.

Kỳ Duyên hạnh phúc bên Đoàn Thiên Ân trong ngày sinh nhật.

Chia sẻ về sinh nhật năm nay, Kỳ Duyên hào hứng kể lại màn đánh lừa đầy bất ngờ của hội bạn dành cho mình. Người đẹp bày tỏ: "Sinh nhật năm nay vui hơn bao giờ hết! Bởi vì bị bất ngờ, bị lừa, không biết gì hết, những con người này đã lừa tui! Đưa tui xuống biển Phan Thiết, ban đầu Bơ nói chỉ có 2 đứa thôi, còn mọi người người thì về quê, người thi đi Mỹ, người thì đi lướt ván ở vịnh, người thì livestream. Cảm ơn mọi người, Bột rất hạnh phúc!".

Kèm theo bài viết, Kỳ Duyên chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ bên Đoàn Thiên Ân và hội bạn thân. Trong ảnh, cả hai nàng hậu thoải mái tạo dáng, vui vẻ tận hưởng thời gian bên nhau. Không khí buổi tiệc sinh nhật diễn ra gần gũi, ấm cúng với sự góp mặt của những người đồng hành cùng Kỳ Duyên trong công việc lẫn cuộc sống.

Kỳ Duyên đón sinh nhật đáng nhớ bên những người thân thiết.

Hiện tại, nhiều người gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Kỳ Duyên, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước màn tổ chức bất ngờ của hội bạn. Đặc biệt, sự xuất hiện của Đoàn Thiên Ân tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

Không ít khán giả thích thú trước sự thân thiết của hai nàng hậu, cho rằng mối quan hệ giữa hai người ngày càng gắn bó. Một số bình luận còn hài hước nhắc đến màn phối hợp ăn ý của Đoàn Thiên Ân cùng những người bạn để đánh lừa nhân vật chính.

Sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên tiếp tục duy trì hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thời trang và tham gia nhiều sự kiện lớn. Người đẹp sinh năm 1996 thường xuyên xuất hiện tại các chương trình, sự kiện thời trang, đồng thời thực hiện những bộ ảnh quảng bá cho các thương hiệu.

Bên cạnh đó, cô cũng dành thời gian chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ công việc, du lịch đến những cuộc gặp gỡ bạn bè trên trang cá nhân.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân cũng là chủ đề được khán giả quan tâm trong thời gian qua. Cả hai có nhiều dịp xuất hiện cùng nhau, thoải mái tương tác và dành cho đối phương những cử chỉ thân thiết. Sự gần gũi này khiến người hâm mộ không ít lần bày tỏ sự thích thú, thậm chí tích cực ghép đôi hai nàng hậu.

Kỳ Duyên gắn bó thân thiết bên Đoàn Thiên Ân.