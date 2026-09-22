Hoa hậu Kỳ Duyên công khai mặc Hàn phục với 'người thương' tại Hàn Quốc

Mới đây, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong chuyến đi cùng Đoàn Thiên Ân. Đáng chú ý, nàng hậu sinh năm 1996 lần đầu chia sẻ khoảnh khắc cả hai cùng diện Hanbok và gọi Thiên Ân là “người thương”.

Trong những khung hình được đăng tải, Kỳ Duyên và Thiên Ân lựa chọn hai bộ Hàn phục mang sắc trắng, vàng nhạt và xanh pastel. Cả hai cùng xuất hiện tại không gian cổ kính, tạo nên những bức ảnh mang màu sắc như một bộ ảnh thời trang. Kỳ Duyên viết: “Được mặc hanbok cùng người thương là cảm giác rất đáng iu”.

Bài đăng của Kỳ Duyên trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Kỳ Duyên chia sẻ hình ảnh mặc Hanbok cùng Thiên Ân. Ảnh: FBNV

Không chỉ diện trang phục truyền thống Hàn Quốc, hai nàng hậu còn ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường trong chuyến đi. Cả hai cùng tham quan các địa điểm tại Seoul, chụp ảnh dưới những tán cây, ghé vườn trái cây và thưởng thức ẩm thực địa phương. Qua loạt hình ảnh, Kỳ Duyên và Thiên Ân khá thoải mái khi tương tác, tạo dáng và đồng hành bên nhau.

Trước đó, Thiên Ân cũng chia sẻ hình ảnh trong chuyến đi Hàn Quốc cùng Kỳ Duyên. Cả hai từng cùng ghé một vườn lê, ghi lại những khoảnh khắc đời thường và dành cho nhau nhiều cử chỉ thân thiết.

Đây không phải lần đầu Kỳ Duyên và Thiên Ân khiến khán giả chú ý bởi sự thân thiết. Trong năm 2026, cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau từ các hoạt động thời trang, sự kiện đến những chuyến du lịch và cuộc sống thường ngày. Hai người cũng thường lựa chọn trang phục có sự đồng điệu về màu sắc, kiểu dáng.

Thiên Ân và Kỳ Duyên tại vườn lê Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

Mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân từng nhiều lần trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Tin đồn tình cảm giữa hai người xuất hiện từ năm 2024, song cả hai chưa công khai xác nhận đang trong một mối quan hệ yêu đương. Vì vậy, cụm từ “người thương” trong bài đăng mới nhất của Kỳ Duyên tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú và đặt nhiều sự chú ý vào mối quan hệ của cả hai.

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những người đẹp có hành trình hoạt động lâu năm tại showbiz Việt. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, sau đó tiếp tục giành vương miện Miss Universe Vietnam 2024 và đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2024, nơi cô lọt Top 30.

Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 và lọt Top 20 Miss Grand International cùng năm. Những năm gần đây, Thiên Ân mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh. Sau Nụ Hôn Bạc Tỷ, cô tiếp tục đảm nhận vai chính trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực, phát hành trong năm 2026.

Từ những lần đồng hành trong công việc đến các chuyến đi riêng, Kỳ Duyên và Thiên Ân ngày càng thoải mái chia sẻ hình ảnh bên nhau. Động thái mới nhất với loạt ảnh Hàn phục cùng cách gọi “người thương” tiếp tục trở thành điểm nhấn trong mối quan hệ được khán giả đặc biệt quan tâm.

Kỳ Duyên và Thiên Ân thường xuyên xuất hiện đồng hành cạnh nhau trong mọi sự kiện với những outfit đồng điệu. Ảnh: FBNV