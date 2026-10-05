Hoa hậu Kỳ Duyên công khai bày tỏ với Đoàn Thiên Ân khi hết nhiệm kỳ

Kỳ Duyên là một trong những mỹ nhân nổi bật của làng nhan sắc Việt. Mới đây, người đẹp 9X có màn final walk xúc động, chính thức khép lại nhiệm kỳ Miss Universe Vietnam trong sự dõi theo của đông đảo khán giả.

Sau khoảnh khắc đặc biệt trên sân khấu, Kỳ Duyên có bài viết gửi lời cảm ơn đến những cộng sự, bạn bè đã đồng hành cùng cô trong hành trình đầy cảm xúc vừa qua. Đáng chú ý, Đoàn Thiên Ân là một trong những người được Kỳ Duyên công khai bày tỏ sự trân trọng.

Hoa hậu Kỳ Duyên công khai bày tỏ với Đoàn Thiên Ân sau khi hết nhiệm kỳ Miss Universe Vietnam.

Kỳ Duyên cho biết Đoàn Thiên Ân đã đồng hành và ủng hộ cô ngay từ những ngày đầu nữ hoa hậu có ý định thử sức tại Miss Universe Vietnam 2024. Đến hiện tại, không chỉ động viên tinh thần, Đoàn Thiên Ân còn trực tiếp hỗ trợ Kỳ Duyên chuẩn bị cho khoảnh khắc final walk.

Kỳ Duyên tiết lộ Đoàn Thiên Ân đã dành nhiều tâm huyết để chỉnh sửa bài phát biểu cho cô trước đêm kết thúc nhiệm kỳ. Người đẹp 9X chia sẻ hình ảnh Thiên Ân thức đến 1h30 sáng để cặm cụi sửa bài dù cả hai dự kiến phải bay từ sáng sớm hôm sau.

"Đây là hình ảnh tui chụp lén lúc 1h30 sáng, cái đêm trước ngày final walk. Hôm sau 2 đứa bay lúc 5h sáng mà bả vẫn cặm cụi sửa bài final walk cho tui để được đong đầy cảm xúc và yêu thương nhất, bả vừa sửa vừa khóc huhu. Bả mong ngày này cho tui lắm!", Kỳ Duyên chia sẻ.

Kỳ Duyên tiết lộ khoảnh khắc Đoàn Thiên Ân xúc động sửa bài phát biểu của Kỳ Duyên trong màn final walk trên sân khấu Miss Universe Vietnam.

Không dừng lại ở đó, Kỳ Duyên còn tiết lộ Thiên Ân từ TP.HCM ra Hải Phòng và dù chưa quen đường sá, cô vẫn tìm cách đặt một bó hoa lớn để tặng tri kỷ trong khoảnh khắc khép lại nhiệm kỳ. Với Kỳ Duyên, món quà này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm và sự ủng hộ mà Thiên Ân dành cho cô.

"Thiên Ân động viên tui lúc di chuyển từ khách sạn ra sân khấu chung kết, lúc nào cũng truyền cho tui năng lượng tích cực nhất", Kỳ Duyên viết.

Lời chia sẻ chân thành của Kỳ Duyên nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người xúc động trước tình cảm mà Thiên Ân dành cho tri kỷ, đặc biệt là việc cô âm thầm hỗ trợ Kỳ Duyên phía sau sân khấu.

Một số ý kiến cho rằng mối quan hệ giữa hai người đẹp càng đáng trân trọng khi không chỉ xuất hiện trong những khoảnh khắc hào nhoáng mà còn được thể hiện bằng sự đồng hành ở những thời điểm quan trọng.

Nhiều khán giả yêu thích trước mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân.

Kỳ Duyên sinh năm 1996, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Sau một thời gian hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí, cô tiếp tục trở lại đường đua nhan sắc và giành vương miện Miss Universe Vietnam 2024. Chiến thắng này giúp Kỳ Duyên trở thành một trong những người đẹp hiếm hoi của Việt Nam sở hữu hai danh hiệu hoa hậu ở hai cuộc thi lớn trong nước.

Sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam, Kỳ Duyên đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2024 tại Mexico. Dù không tiến sâu vào vòng chung kết, cô vẫn để lại dấu ấn riêng trong hành trình quốc tế. Đây cũng là cột mốc cho thấy sự bền bỉ của người đẹp sau 10 năm kể từ lần đầu đội vương miện.

Trong thời gian đương nhiệm, Kỳ Duyên tích cực tham gia các hoạt động thời trang, giải trí và xuất hiện tại nhiều sự kiện. Người đẹp duy trì hình ảnh chỉn chu, thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường và công việc trên mạng xã hội. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, cô cũng dành thời gian cho những dự án cá nhân và các hoạt động cộng đồng.

Hoa hậu Kỳ Duyên khép lại nhiệm kỳ Miss Universe Vietnam.

Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ Miss Universe Vietnam, Kỳ Duyên bước sang một chặng đường mới với nhiều kỳ vọng. Màn final walk xúc động không chỉ đánh dấu thời điểm cô trao lại trọng trách cho người kế nhiệm mà còn khép lại một hành trình đáng nhớ, từ giấc mơ chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế đến những kỷ niệm với ê-kíp và những người bạn đã luôn ở bên cô.