Hoa hậu Kỳ Duyên bị chê thoại đơ

Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ hình ảnh đi cinetour cùng dàn diễn viên Chị chị em em 3, trong đó cô hóa trang thành Tôn Ngộ Không tay xách túi hiệu, Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân Sa Tăng, Steven Nguyễn đóng vai Chư Bát Giới, Chi Pu đóng Đường Tăng, Quốc Anh vào vai Bạch Long Mã.

Các diễn viên của "Chị chị em em 3" đóng vai 4 thầy trò Đường Tăng.

Những ngày qua, Kỳ Duyên là cái tên ồn ào trên mạng xã hội khi liên tục vướng phải ồn ào bị khán giả chê thoại đơ, diễn sượng trong phim Chị chị em em 3. Thay vì phản bác, Hoa hậu Việt Nam 2014 chọn cách im lặng trước những nhận xét trái chiều về diễn xuất.

Kỳ Duyên hóa thành Tôn Ngộ Không:

Hoài Lâm xin lỗi Phúc Bồ

Ca sĩ Hoài Lâm vừa đăng bài xin lỗi nhạc sĩ Phúc Bồ trên trang cá nhân. Theo Hoài Lâm, anh từng tặng Phúc Bồ cây mic cùng một số phụ kiện phòng thu làm quà sinh nhật vì cảm thấy “bao nhiêu tình cảm cũng không đủ”. Sau đó, anh đòi lại cây mic. Phúc Bồ khi ấy đưa anh một cây mic khác “tốt không kém" nhưng nay Hoài Lâm đã làm hư. Nam ca sĩ nhận mình “sai từ đầu”, cảm ơn Phúc Bồ đã trả lại cây mic mà anh từng rất thích và xem như đàn anh giữ giúp món quà kỷ niệm.

Ca sĩ Hoài Lâm.

Trong bài viết, Hoài Lâm cũng kể về sự ngưỡng mộ dành cho Phúc Bồ. Anh cho biết Phúc Bồ là người làm ra những bài hát anh nghe từ thuở còn là cậu bé đi hát lô tô. Hoài Lâm nhớ có lần đứng giữa khu chợ, khi các bài hát cất lên anh như được cuốn vào âm nhạc.

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Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV