Ngày 25/11, Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ thông tin mang thai. Cô viết thêm: “Chào con, em bé đáng yêu nhà ta”. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng tới gia đình nàng hậu. Ở phía dưới, Khánh Vân chia sẻ: "Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị nhiều".

Khánh Vân sinh năm 1995, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Ngày 12/12/2024, cô tổ chức đám cưới với nhiếp ảnh gia Nguyễn Long. Ông xã cô từng giữ vai trò quản lý và đồng hành cùng nàng hậu trong nhiều năm trước khi cả hai về chung nhà.

Khánh Vân mang thai con đầu lòng. Ảnh: FBNV.

Sau kết hôn, cặp đôi tiếp tục sát cánh trong các hoạt động công việc và sự kiện giải trí. Họ cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, từ những màn trêu đùa đến các chuyến du lịch trong và ngoài nước. Họ còn cùng thực hiện các clip nấu ăn và thu hút lượt xem, tương tác lớn.

Tháng 11/2025, vợ chồng Khánh Vân có chuyến đi đáng nhớ tại Bhutan, tham dự Đại lễ Cầu nguyện Hòa bình Thế giới. Tới tháng 12 cùng năm, vợ chồng Khánh Vân tổ chức tiệc mừng một năm ngày cưới. Thời điểm đó, hoa hậu nhắn nhủ ông xã: “Cảm ơn anh đã luôn yêu thương và bảo vệ em, được nắm tay đồng hành cùng anh chính là hạnh phúc của em. Kỷ niệm một năm ngày cưới với thật nhiều điều ngọt ngào và dễ thương”.

Nguyễn Long hơn Khánh Vân 17 tuổi và từng là quản lý lâu năm của cô. Thời gian qua, hoa hậu nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý trước những đồn đoán mang thai, xuất phát từ việc thường diện trang phục rộng hoặc đặt tay lên bụng. Tuy nhiên, thời điểm đó, nàng hậu không xác nhận thông tin.