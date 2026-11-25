Hoa hậu Khánh Vân báo tin vui

Trên trang cá nhân, hoa hậu Khánh Vân vừa báo tin vui tới bạn bè và người hâm mộ. Cô chia sẻ bức ảnh chụp cùng chồng nhiếp ảnh gia và phim siêu âm với nội dung: "Chào con, em bé đáng yêu nhà ta!". Bài viết nhận gần 100 nghìn lượt thích sau vài giờ cùng hàng nghìn bình luận chúc mừng.

Hoa hậu Khánh Vân sắp làm mẹ.

Khánh Vân sinh năm 1995, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Ngày 12/12/2024, cô tổ chức đám cưới với nhiếp ảnh gia Nguyễn Long. Ông xã hoa hậu từng giữ vai trò quản lý và đồng hành cùng Khánh Vân trong nhiều năm trước khi cả hai về chung nhà.

Đàm Thu Trang mê chồng

Trên trang cá nhân, doanh nhân Quốc Cường chia sẻ bức ảnh selfie với cựu người mẫu Đàm Thu Trang kèm bình luận hài hước: "Mê chồng lắm mà hỏi tới cứ bảo là không".

Vợ chồng doanh nhân Quốc Cường và Đàm Thu Trang.

Đàm Thu Trang, 37 tuổi, tốt nghiệp khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội) năm 2010. Cô từng giành giải thưởng Miss Teen được yêu thích nhất năm 2008, Hoa khôi xứ Lạng 2010, Top 6 Vietnam's Next Top Model 2010, Top 20 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Người đẹp còn ra mắt album riêng vào năm 2011, 2014.

Đàm Thu Trang làm đám cưới với doanh nhân Quốc Cường vào tháng 7/2019 tại TPHCM sau thời gian dài tìm hiểu. Kỷ niệm 7 năm về chung nhà, Quốc Cường bật khóc nhìn lại chặng đường gắn bó với bà xã. Anh nói cảm ơn Đàm Thu Trang vì đã lo lắng cho mình và 3 con là Subeo (con riêng của anh và ca sĩ Hồ Ngọc Hà - PV), Suchin và Sutin.

NSND Thanh Hoa và NSND Thu Hiền tình cảm như chị em

Trên trang cá nhân, NSND Thanh Hoa đăng loạt ảnh chụp cùng NSND Thu Hiền khi hai nghệ sĩ cùng góp mặt chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam. Bà kể vừa gặp, cả 2 đã "lao ngay vào nhau" để chụp ảnh, cùng chúc nhau mạnh khỏe, vui vẻ. NSND Thanh Hoa dành lời khen cho nụ cười hiền hậu của bạn mình, đồng thời cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương 2 chị em.

NSND Thanh Hoa và NSND Thu Hiền chụp ảnh cùng nhau tại chương trình.

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Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV