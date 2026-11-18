Tại chung kết Miss Business World 2026 ở California, Anna Nga Vũ (Vũ Thị Nga), (SBD 212), đến từ Kansas City, Missouri, đăng quang Miss Business World 2026 ở Bảng A. Vương miện ghi nhận hơn 20 năm lập nghiệp tại Mỹ của nữ doanh nhân hiện sở hữu hai cơ sở nail và đang chuẩn bị dự án trang trại gà cung ứng trứng sạch.

Anna Nga Vũ nhận vương miện Miss Business World 2026 Bảng A từ nhà sáng lập Đặng Gia Bena và Trưởng Ban Giám khảo Miss Asia USA Jennifer Phạm; áo choàng thiết kế riêng đánh dấu nhiệm kỳ mới.

Trong phần ứng xử, trước câu hỏi về những giá trị muốn lan tỏa nếu đăng quang do MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoài Tâm đọc, Anna Nga Vũ nói: “Tôi muốn kết nối nữ doanh nhân, giúp chị em lập nghiệp và tự chủ tài chính; đồng hành với những phụ nữ làm lại sau vấp ngã để trở nên tốt hơn, tạo giá trị cho cộng đồng. Phụ nữ có sức mạnh riêng khi có người đồng hành. Với tôi, vương miện chính là trách nhiệm”. Câu trả lời nhấn vào tinh thần kết nối, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng sự tự chủ và tiếp sức cho những người từng trải qua khó khăn. Đây cũng là thông điệp Anna Nga Vũ muốn theo đuổi trên cương vị Miss Business World 2026.

Anna Nga Vũ đặt trọng tâm ứng xử vào tự chủ tài chính và cơ hội bắt đầu lại cho phụ nữ sau những vấp ngã.

Chia sẻ với báo chí quốc tế sau đăng quang, Anna Nga Vũ cảm ơn Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, gia đình, khán giả và những người đồng hành. Cô xem danh hiệu là dấu mốc đặc biệt, đồng thời là trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện và thực hiện cam kết đã nêu. Nhiệm kỳ mới sẽ gắn với hoạt động kết nối nữ doanh nhân và hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế.

Hơn 20 năm lập nghiệp, Anna Nga Vũ mở hướng đi mới tại Kansas City

Anna Nga Vũ hiện sống và làm việc tại Kansas City, Missouri. Hơn 20 năm qua, cô xây dựng sự nghiệp trong ngành nail và hiện sở hữu hai cơ sở. Kinh nghiệm vận hành, sự kiên trì và uy tín nghề nghiệp giúp cô ổn định cuộc sống, mở rộng định hướng kinh doanh tại Hoa Kỳ.

Không dừng ở ngành nail, Anna Nga Vũ đang chuẩn bị dự án trang trại gà quy mô lớn, chuyên cung cấp và phân phối trứng sạch tại Hoa Kỳ, dự kiến đi vào hoạt động năm 2028. Hướng phát triển này thể hiện mong muốn mở rộng sang sản xuất, cung ứng thực phẩm. Câu chuyện ấy cũng làm rõ thông điệp cô mang đến Miss Business World 2026: phụ nữ có thể đứng dậy sau vấp ngã, chủ động tài chính và tạo giá trị cho cộng đồng.

Tân Miss Business World 2026 Bảng A Anna Nga Vũ hiện điều hành hai cơ sở nail tại Kansas City và chuẩn bị dự án trang trại gà cung ứng trứng sạch.

Trên sân khấu, Anna Nga Vũ thể hiện hình ảnh nữ doanh nhân trưởng thành qua những phần trình diễn áo dài và dạ hội. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm nghề nghiệp, phong thái cá nhân và quan điểm về đóng góp xã hội giúp câu chuyện đăng quang của cô có thêm nội dung bên ngoài kết quả của một cuộc thi sắc đẹp.

Anna Nga Vũ trong phần trình diễn sân khấu; sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát nhịp bước giúp cô tạo dấu ấn tại Bảng A.

Mùa giải đầu tiên tại Mỹ và hoạt động kết nối cộng đồngngườiViệt

Đêm chung kết Miss Business World 2026 diễn ra tối 14/11/2026 (giờ California) tại Timeless Venues, 17272 Newhope Street, Fountain Valley, bang California, Hoa Kỳ. Cuộc thi quy tụ nữ doanh nhân đến từ nhiều tiểu bang, tranh tài ở hai bảng A và B; chương trình được tổ chức trực tiếp tại địa điểm sự kiện và phát trực tuyến trên các nền tảng số. Mùa giải đầu tiên do Topstar Entertainment USA phối hợp cùng Starworld Entertainment thực hiện.

Ban Giám khảo gồm Hoa hậu Jennifer Phạm, Trưởng ban; Hoa hậu, CFO Bạch Mai, Phó Trưởng ban; Hoa hậu An Võ, Hoa hậu Nguyễn Mỹ Linh, Hoa hậu Đại sứ Nhân ái Quốc tế Hoàng Thị Nụ, Dr. Michael M. Đào, cựu Thị trưởng Fountain Valley Ted Bùi và Hoa hậu Nhân ái – Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 Nguyễn Thị Hồng Lan.

Ban Giám khảo Miss Business World 2026 quy tụ các gương mặt hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Phát biểu khai mạc, nhà sáng lập cuộc thi, Hoa hậu Đặng Gia Bena, gửi lời chúc tới các thí sinh, đồng thời cảm ơn nhà tài trợ, Ban Giám khảo và ê-kíp thực hiện. Cô bày tỏ mong muốn các thí sinh tự tin thể hiện bản thân và có trải nghiệm đáng nhớ trong mùa giải đầu tiên.

Nhà sáng lập Đặng Gia Bena phát biểu khai mạc, gửi lời chúc tới các thí sinh và ghi nhận sự đồng hành của những đơn vị tham gia mùa đầu.

Sau màn đồng diễn, thí sinh hai bảng lần lượt trình diễn áo dài và trang phục dạ hội. Phần thi áo dài giới thiệu nét đẹp trang phục truyền thống Việt Nam tới khán giả tại Hoa Kỳ; phần dạ hội tập trung vào kỹ năng trình diễn, thần thái và khả năng thể hiện phong cách riêng.

Với quy mô hơn 500 khách trong không gian khán phòng sang trọng, chương trình kết hợp đêm thi với dạ tiệc, ban nhạc sống và các tiết mục của Thanh Thảo, Đan Trường, Quang Dũng, Angel Gia Hân, Phan Tú Anh và Bào Ngư... MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoài Tâm giữ vai trò dẫn dắt, kết nối các phần thi với chương trình nghệ thuật. Âm thanh, ánh sáng tối tân, kịch bản chặt chẽ, giàu tính giải trí cùng những ngôi sao quen thuộc với khán giả hải ngoại đã tạo dấu ấn cho lần chào sân đầu tiên của tập đoàn tại Mỹ.

Các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cùng biểu diễn tại chung kết, tạo thêm không gian giao lưu văn hóa cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

Kết quả chung cuộc Miss Business World 2026 Bảng A – Miss Business World 2026: Hoa hậu Anna Nga Vũ (SBD 212; Kansas City, Missouri); Á hậu 1 Trang Le Canavan (SBD 225; San Antonio, Texas); Á hậu 2 Tiffany Nghi La (SBD 323; Atlantic City, New Jersey); Á hậu 3 Mỹ Uyên (SBD 189; Sugar Land, Texas), kiêm Người đẹp Dạ hội (Best Evening Gown). Danh hiệu chuyên đề gồm Hoa hậu Nhân ái (Miss Humanity) Tuyết Nguyễn (SBD 366; Danville, Virginia) và Hoa hậu Trí tuệ (Miss Intelligence) Thảo Lê (SBD 177; Houston, Texas). Bảng B – Mrs Business World 2026: Hoa hậu Christine Chau (SBD 686; Boston, Massachusetts), kiêm Người đẹp yêu thích nhất (Best Popular Vote) và Người đẹp Thời trang (Best Fashion); Á hậu 1 Tiffany Le (SBD 188; Camarillo, California); Á hậu 2 Linh Tran (SBD 199; San Francisco, California); Á hậu 3 Cuc Dana Huynh (SBD 219; Hayward, California). Danh hiệu chuyên đề gồm Hoa hậu Nhân ái (Mrs Humanity) Helen Nguyen (SBD 120; Auburn, Washington), Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu (Mrs Global Ambassador) Hồng Hạnh Nguyễn (SBD 388; Cherry Hill, New Jersey) và Hoa hậu Toàn năng (Mrs All-Round Excellence) Hồng Phấn (SBD 522; San Diego, California). Các giải phụ khác: Người đẹp Thân thiện (Best Friendship) Mary – June Hla (SBD 155; Sacramento, California) và Người đẹp Khả ái (Best Photogenic) Nguyễn Thị Thanh Thủy (SBD 312; Santa Ana, California).

Top chung cuộc Miss Business World 2026 cùng nhà sáng lập Đặng Gia Bena; mùa giải đầu tiên có hai bảng thi và các danh hiệu chuyên đề.

Miss Business World 2026 khép lại mùa đầu tiên tại Mỹ, mở nhiệm kỳ cho những nữ doanh nhân được vinh danh. Do Hoa hậu Đặng Gia Bena sáng lập, sân chơi hướng tới kết nối nữ doanh nhân Việt tại Hoa Kỳ và cộng đồng người Việt ở nước ngoài, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc cùng khát vọng vươn lên của người Việt năm châu.