Hoa hậu Hương Giang lần đầu nói về tin đồn chia tay Criss Lai vì không sinh được con

Với riêng tình yêu, Giang thấy mình có những mối tình đẹp là điều may mắn rồi. Còn chuyện nó không trọn vẹn và tan vỡ lại là cái duyên' - Hoa hậu Hương Giang chia sẻ.

Sau khi Hương Giang lên ngôi Hoa hậu chuyển giới quốc tế, bạn trai cũ của cô - Criss Laiđược nhắc đến rất nhiều. Bởi trước đó, Hương Giang - Criss Lai từng có thời gian yêu nhau say đắm, khi 2 người chia tay, từng có nhiều lời đồn đoán là do gia đình Criss Lai gây áp lực, bắt anh phải cưới người phụ nữ sinh được con chứ không phải Hương Giang.

Hương Giang và Criss Lai.

Tại cuộc trò chuyện với 1 tiếng kể hết, Hương Giang đã thẳng thắn nói về vấn đề này. Theo đó, nàng Hoa hậu cho biết: 'Anh Criss là một trong những trường hợp đặc biệt, anh đã cùng với Giang trải qua rất nhiều thử thách. Đến giờ khi đã chia tay rồi, gia đình anh Criss vẫn quý Giang. Giang và anh vẫn thường xuyên liên lạc, trong quá trình Giang tham gia cuộc thi, anh Criss vẫn nhắn tin thăm hỏi, động viên Giang cố gắng'.

'Đến lúc Giang đoạt vương miện, anh ấy vẫn chúc mừng và hẹn khi nào về nước thì gặp nhau. Nhưng thực sự, Giang chưa có thời gian để gặp. Bất cứ người yêu cũ nào Giang cũng giữ quan hệ rất tốt. Còn về ý định nối lại tình xưa, Giang vẫn chưa có. Trong lòng Giang, anh ấy là người rất đặc biệt. Nhưng anh Criss không phải là bạn, anh ấy là người yêu cũ. Không nhất thiết phải là người yêu để lúc nào cũng ở bên cạnh nhau. Vì hiện tại, cả hai đang rất hạnh phúc với những lựa chọn của mình'.

Với câu hỏi về chuyện có phải chia tay Criss Lai vì áp lực phải sinh con hay không, Hương Giang bộc bạch: 'Cái này không chính xác, chắc chắn không phải. Chia tay là do quyết định riêng của Giang và anh Criss. Về phần gia đình, cả 2 phía đều thích nhau. Gia đình 2 bên đã gặp gỡ nhau trong Sài Gòn và nói chuyện rất nhiều. Bố mẹ anh Criss vẫn rất quý Giang, em gái anh Criss thường xuyên lên mạng để bênh vực Giang. Bất cứ hoạt động gì của Giang, họ vẫn luôn theo sát và ủng hộ'.

'Cả Giang và anh Criss đều không quan trọng chuyện sinh con. Chuyện ấy nó không quá quan trọng với 2 người. Giang luôn nghĩ rằng mình quá may mắn, với riêng tình yêu, Giang cảm thấy mình có những mối tình đẹp là điều may mắn rồi. Còn chuyện nó không trọn vẹn và tan vỡ lại là cái duyên. Không tan vỡ với người này thì làm sao mình có được mối tình sau. Mỗi một câu chuyện đến với cuộc đời mình đều có lý do cả. Giang chưa bao giờ oán hận ai trong quá khứ. Cũng không có mối tình nào mà khi chia tay rồi Giang cảm thấy quá đau khổ cả. Vì với Giang, tất cả đều là duyên số. Không ở được với nhau thì thôi, chúng ta đều có hạnh phúc mới mà. Phải buông bỏ và học cách buông bỏ'.

Theo Thu Thảo / Helino