Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lên tiếng đính chính

Nguyễn Hoàng Phương Linh là người đẹp đăng quang Miss Cosmo Vietnam 2025, duy trì sức hút trong làng giải trí sau một năm nhiệm kỳ. Người đẹp ngày càng được nhận xét có nhan sắc mặn mà, cuốn hút và phong thái tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng.

Mới đây, Nguyễn Hoàng Phương Linh tham gia một sự kiện và nhanh chóng thu hút sự chú ý với diện mạo nổi bật. Đáng chú ý, trong phần giới thiệu, MC gọi cô là "Miss Universe Vietnam". Ngay sau đó, Phương Linh nhanh chóng lên tiếng đính chính về danh hiệu mà mình đang sở hữu. Người đẹp nhẹ nhàng nói: “Là Miss Cosmo Vietnam 2025 ạ”.

Phương Linh lên tiếng đính chính khi MC gọi nhầm danh hiệu của cô là "Miss universe Vietnam".

Phản ứng của Phương Linh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Miss Cosmo Vietnam có tên tiếng Việt là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, trong khi Miss Universe Vietnam là tên gọi của một cuộc thi sắc đẹp khác. Sự tương đồng trong cách gọi khiến không ít khán giả nhầm lẫn giữa hai danh hiệu.

Việc Phương Linh chủ động đính chính ngay tại sự kiện được nhiều người chú ý. Thay vì để thông tin sai lệch tiếp tục xuất hiện, người đẹp trực tiếp xác nhận danh hiệu của mình một cách ngắn gọn, rõ ràng. Khoảnh khắc này cũng cho thấy cô khá cẩn trọng với thông tin liên quan đến danh hiệu sau đăng quang.

Màn đính chính danh hiệu, tránh bị nhầm lẫn của Phương Linh thu hút nhiều khán giả quan tâm.

Nguyễn Hoàng Phương Linh đăng quang Miss Cosmo Vietnam 2025 sau hành trình thi đấu nổi bật. Với chiến thắng này, cô trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025 và sau đó lọt Top 10 chung cuộc. Thành tích quốc tế giúp tên tuổi của người đẹp tiếp tục nhận được sự chú ý từ khán giả trong nước.

Sau một năm kể từ thời điểm đăng quang, Phương Linh cho thấy sự thay đổi rõ nét về hình ảnh. Nhan sắc của người đẹp ngày càng mặn mà, sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung. Trong những lần xuất hiện trước công chúng, cô thường lựa chọn những bộ trang phục tôn vóc dáng, kết hợp lối trang điểm và kiểu tóc phù hợp với từng sự kiện.

Bên cạnh việc thực hiện các hoạt động trong nhiệm kỳ, Phương Linh cũng tích cực xuất hiện trong lĩnh vực thời trang. Người đẹp thường xuyên góp mặt tại các sự kiện, chương trình và hoạt động liên quan đến thời trang, qua đó duy trì độ nhận diện sau cuộc thi.

Hình ảnh của Phương Linh thời gian qua cũng có sự trưởng thành về phong cách. Nếu thời điểm mới đăng quang, cô gây chú ý bởi vẻ đẹp trẻ trung, trong sáng thì hiện tại, người đẹp hướng đến hình ảnh nữ tính và sắc sảo hơn.

Nhan sắc của Phương Linh sau 1 năm đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ việt Nam 2025.