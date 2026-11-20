Đại diện Pháp - Garance Authié - đang được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá là ứng viên hàng đầu cho vương miện. Chuyên trang Missosology xếp cô ở vị trí số 1 trong bảng dự đoán đầu tiên công bố ngày 31/10. Ông trùm hoa hậu Venezuela - Osmel Sousa - cũng đưa Garance vào nhóm năm thí sinh ấn tượng nhất.

Garance Authié đọ dáng trong trang phục bikini với đại diện Colombia - María Alejandra López - (phải) trong một hoạt động của cuộc thi. Người đẹp Pháp năm nay 22 tuổi, là người mẫu chuyên nghiệp, trình diễn trên sàn catwalk từ năm 9 tuổi. Cô từng học tại Madrid (Tây Ban Nha) và Mỹ, sau đó hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh/Quản lý và Tài chính tại London Business School (Anh). Người đẹp thông thạo tiếng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha.

Đại diện Colombia - María Alejandra López - được đánh giá là đối thủ đáng gờm nhờ kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng giành giải Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 tổ chức ở Việt Nam.

María Alejandra López có chiều cao 1,76 m, sở hữu hình thể nóng bỏng, khỏe khoắn đậm chất La-tinh. Cô có loạt thành tích ấn tượng, từng giành giải Hoa hậu Thế giới Colombia 2015, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Colombia 2021. Người đẹp tốt nghiệp kỹ sư điện tử và thông thạo ba thứ tiếng Tây Ban Nha, Anh và Pháp.

Đại diện chủ nhà Puerto Rico - Jennifer Barreto - đang được xếp vào nhóm thí sinh sáng giá. Jennifer Barreto 27 tuổi, cao 1,82 m, là nhân viên công tác xã hội và chuyên gia về phòng ngừa tại Bộ Quốc phòng Puerto Rico. Cô đam mê đọc sách và từng là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, thông thạo tiếng Anh và Tây Ban Nha.

Jennifer Barreto là người phụ nữ đã kết hôn đầu tiên và là người mẹ thứ hai giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico. Người đẹp tốt nghiệp cử nhân Tâm lý học Nghiên cứu, sở hữu bằng thạc sĩ về tâm lý học và công tác xã hội lâm sàng.

Đại diện Philippines - Bea Millan-Windorski - được đánh giá là thí sinh sáng giá nhất khu vực châu Á. Cô có chiều cao ấn tượng 1,8 m cùng hình thể nóng bỏng, kỹ năng trình diễn ấn tượng.

Bea Millan-Windorski sinh ra và lớn lên tại Milwaukee, bang Wisconsin (Mỹ), mang hai quốc tịch Mỹ và Philippines. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Lịch sử và Quan hệ Quốc tế tại Đại học Wisconsin-Madison. Người đẹp từng giành ngôi Hoa hậu Trái Đất Mỹ 2024, sau đó đại diện Mỹ thi Hoa hậu Trái Đất 2024 và đạt danh hiệu Hoa hậu Nước (tương đương Á hậu 2).

Đại diện Venezuela - Clara Vegas có mặt trong nhóm đầu của nhiều bảng dự đoán. Cô đứng ở vị trí thứ tư của Missosology, thứ nhất trong bảng xếp hạng của Sash Factor và nằm trong Top 5 lựa chọn của ông trùm hoa hậu Osmel Sousa. Clara Vegas là một trong những thí sinh hiếm hoi có mức độ đồng thuận đáng chú ý giữa các chuyên gia sắc đẹp.

Người đẹp Venezuela 24 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,85 m. Cô gây chú ý khi là con gái của Andreína Goetz - Hoa hậu Venezuela 1990 và Top 6 Hoa hậu Hoàn vũ 1991. Với sắc vóc nổi bật, Clara được kỳ vọng nối tiếp thành công của người tiền nhiệm là Hoa hậu Venezuela 2024 Stephany Abasali - Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Đại diện Brazil - Marcella Kozinski - được Sash Factor đưa vào Top 5 dự đoán đầu tiên hồi tháng 8. Đáng chú ý, cô trở thành thí sinh đứng đầu bảng bình chọn theo ngày của Pageanthology trong giai đoạn tập trung tại Puerto Rico. Truyền thông Brazil cũng đưa tin cô duy trì sự hiện diện nổi bật trong các bảng điểm hằng ngày của chuyên trang này.

Marcella Kozinski 26 tuổi, là người mẫu, doanh nhân thời trang. Cô điều hành thương hiệu thời trang riêng trước khi tập trung vào nghề người mẫu chuyên nghiệp tại Brazil và quốc tế. Cô cũng tham gia hoạt động cộng đồng hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương thông qua tổ chức Aliança de Misericórdia. Người đẹp từng đại diện Brazil tại Miss Tourism World 2019, đạt giải á hậu 3.

Đại diện Cuba - Mia Dio - là ứng viên gây chú ý ở khu vực châu Mỹ khi có trang cá nhân với 1,3 triệu người theo dõi. Cô đứng đầu danh sách 12 thí sinh dự đoán đầu tiên của Pageanthology ngày 27/8. Cô cũng được nhắc đến trong nhóm ứng viên đáng chú ý của Osmel Sousa hồi tháng 10.

Mia Dio 25 tuổi là nhà sáng tạo nội dung số, người mẫu và nhà hoạt động người Mỹ gốc Cuba. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế (tập trung vào Khoa học Chính trị) tại Đại học Quốc tế Florida (FIU). Trước khi thi hoa hậu, cô nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 5 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn một triệu trên Instagram nhờ các video hài hước, làm đẹp, lối sống và chia sẻ quan điểm cá nhân bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha.

Đại diện Chile - Dominga López - từng đứng thứ năm trong bảng xếp hạng của Sash Factor và thứ hai trong danh sách 12 thí sinh được Pageanthology lựa chọn hồi tháng 8. Osmel Sousa từng đưa cô vào nhóm sáu ứng viên được ông chú ý hồi tháng 10.

Dominga López 24 tuổi, cao 1,73 m, là nhà báo, người mẫu và diễn viên người Chile. Cô tốt nghiệp ngành Báo chí và Truyền thông Xã hội tại Universidad del Desarrollo, hoạt động trong lĩnh vực báo chí, người mẫu và diễn xuất.