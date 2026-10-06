Hoa hậu Hà Trúc Linh rạng rỡ trên thảm đỏ họp báo Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cùng Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi, Đại sứ Du lịch và Môi trường - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương trên thảm đỏ.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh xinh đẹp ngọt ngào trong thiết kế tông hồng pastel.

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Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh cũng chọn một thiết kế gam pastel.

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Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi tự hào, hãnh diện khi là người con của quê hương Hải Phòng - địa phương đăng cai cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân đưa con trai - bé Pi - đến thảm đỏ họp báo. Là nhà thiết kế áo dài, Hoa hậu Ngọc Hân luôn chọn những bộ trang phục truyền thống có kiểu dáng, màu sắc ấn tượng khi xuất hiện trước truyền thông.

Nhan sắc xinh tươi rạng rỡ của Top 4 Hoa hậu Việt Nam 2024 khi chung khung hình.

Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, với sự tham gia của 53 thí sinh. Chương trình được livestream trên hệ sinh thái của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và một số nền tảng khác.