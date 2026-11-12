Hoa hậu Hà Trúc Linh khóc trong ngày nhận bằng cử nhân

Sáng 12/11, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh tham dự lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Tài chính - Marketing. Cô là sinh viên lớp CLC-22DMC01, Khoa Marketing. Tại buổi lễ, ô đại diện các tân cử nhân phát biểu, gửi lời tri ân tới nhà trường, thầy cô và gia đình.

Nhà báo Lý Thành Tâm - Uỷ viên Ban biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Văn Phòng đại diện TPHCM - tới tặng hoa, chúc mừng Hoa hậu Hà Trúc Linh trong lễ tốt nghiệp.

Hà Trúc Linh xúc động trong lễ tốt nghiệp. Hoa hậu Việt Nam 2024 kể trước khi bước lên phát biểu, cô cũng như nhiều bạn muốn nhìn xem cha mẹ đang ngồi ở đâu, nhưng vì Gia Lai đang gặp bão, gia đình không thể đồng hành trong ngày cô nhận bằng cử nhân. “Bốn năm qua, phần lớn những gì gia đình biết về cuộc sống của chúng em ở trường là qua lời kể. Hôm nay, cha mẹ được gặp những người thầy, người bạn vẫn thường có mặt trong những câu chuyện ấy. Với em, đó là niềm vui rất riêng của ngày tốt nghiệp”, cô nói.

Dành một phần bài phát biểu cho gia đình, Hà Trúc Linh nhắc tới những cuộc gọi vội khi sinh viên còn bận làm bài, hay những chuyện khó ở trường chỉ kể qua loa vì sợ cha mẹ lo lắng. Cô nói: “Bốn năm qua, chúng con đã quen với việc ở đầu dây bên kia lúc nào cũng có người muốn nghe mình kể, dù hôm ấy là ngày vui hay một ngày chưa được như ý”.

Hoa hậu Hà Trúc Linh thay mặt các tân cử nhân cảm ơn cha mẹ đã luôn lo toan, cho con được đi học, được chọn ngành yêu thích và tự quyết định cả những điều gia đình còn lo lắng. “Cha mẹ ơi, hôm nay chúng con tốt nghiệp rồi. Chúng con yêu cha mẹ rất nhiều!”, cô bày tỏ.

Nhắc lại những năm tháng trên giảng đường, Hà Trúc Linh kể nhóm của cô từng dành một buổi tối sửa bài, hào hứng trình bày ý tưởng nhưng lại bị thầy cô "làm khó" với những câu hỏi như: “Vì sao khách hàng cần điều này?”. Câu hỏi khiến các sinh viên nhận ra mình đã dành nhiều thời gian bàn về điều nhóm muốn làm, trong khi biết quá ít về người mà ý tưởng hướng đến.

Từ những bài học đó, Hà Trúc Linh cho biết càng gần ngày ra trường, sinh viên càng hiểu vì sao thầy cô nghiêm khắc ngay với cả những bài tập nhỏ. “Thay mặt các tân cử nhân, em xin tri ân quý thầy cô vì những lần đọc kỹ bài làm, chỉ ra chỗ chúng em chưa hiểu và kiên nhẫn nghe chúng em trình bày lại”, Hà Trúc Linh bày tỏ.

Tốt nghiệp vào đúng thời điểm Trường Đại học Tài chính - Marketing kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, Hà Trúc Linh mong các tân cử nhân tạo ấn tượng tốt đẹp về mái trường qua cách làm việc, giữ lời và nhận trách nhiệm khi mắc sai sót. Cô chúc các bạn “tìm được công việc mình yêu quý và có nhiều dịp trở về thăm trường, kể cho thầy cô nghe mình đã đi được những đâu”.

Hà Trúc Linh chụp ảnh cùng cán bộ, nhân viên Trường Đại học Tài chính - Marketing trong ngày nhận bằng cử nhân. Thay mặt các bạn cùng khóa, cô cảm ơn ban giám hiệu, cán bộ, viên chức và người lao động của nhà trường đã chăm lo cho sinh viên trong bốn năm học.

Nhiều sinh viên hào hứng chụp ảnh cùng Hoa hậu Việt Nam 2024. Trong bài phát biểu, Hà Trúc Linh gửi lời chúc mừng tới các tân cử nhân và nhắc lại kỷ niệm cùng bạn bè học tập, tham gia hoạt động Đoàn - Hội.