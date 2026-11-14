Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng dàn người đẹp diện đồ chất, ngồi khu 50 triệu đồng/vé xem concert

Chiều 14/11, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 gây chú ý khi xuất hiện tại concert Tinh hà say hi day 3 được tổ chức ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tại Đông Anh, Hà Nội.

Dàn người đẹp diện trang phục đồng điệu, cá tính. Họ bày tỏ sự háo hức khi được thưởng thức màn trình diễn của 24 anh trai trên sân khấu hoành tráng, được dàn dựng công phu.

Hoa hậu Trúc Linh gây chú ý với vẻ ngoài hiện đại, cá tính. Cô mặc set đồ họa tiết da báo, điểm nhấn là lông vũ cùng màu. Trang phục giúp Hoa hậu Việt Nam 2024 khoe vòng eo thon quyến rũ.

Phong cách hiện đại, cá tính của Hà Trúc Linh sau khi kết thúc nhiệm kỳ gây chú ý với khán giả.

Trúc Linh cho biết cô sẽ thử nghiệm thêm nhiều phong cách sau khi kết thúc nhiệm kỳ, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả.

Á hậu Châu Anh chọn phong cách thanh lịch, yêu kiều với thiết kế tông màu đen đơn giản.

Á hậu Vân Nhi khoe đôi chân thẳng tắp trong set đồ màu trầm, kết hợp lông vũ ở chân váy.

Vân Nhi bày tỏ sự mong chờ được thưởng thức màn trình diễn của các anh trai mà cô yêu thích như Dương Domic, Song Luân...

Người đẹp Phạm Thùy Dương chọn set đồ tông màu hồng ngọt ngào.

Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh mặc trang phục tông màu trầm thanh lịch, quyến rũ khi đi xem concert.

Các người đẹp hào hứng ghi lại những khoảnh khắc trước khi bước vào concert.

Bộ ba Hoa hậu Việt Nam 2024 háo hức vì đều có vé ngồi ở khu vực President, có giá 50 triệu đồng.

Trang phục cá tính giúp dàn Hoa hậu, Á hậu và các người đẹp nổi bật giữa hàng chục nghìn khán giả đổ về concert.