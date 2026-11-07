Hoa hậu Hà Trúc Linh: 'Có chút tiếc nuối vì nhiệm kỳ không trọn 2 năm'

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 vào năm 2025, Hà Trúc Linh bước vào hành trình mới với nhiều trải nghiệm và thay đổi. Từ những chuyến công tác, hoạt động nghệ thuật đến các dự án cộng đồng, người đẹp dần thích nghi với vai trò và trách nhiệm của một hoa hậu.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Trước thềm final walk (màn trình diễn cuối nhiệm kỳ), Hà Trúc Linh chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News về những kỷ niệm đáng nhớ, áp lực của Hoa hậu, thay đổi cuộc sống sau đăng quang và những dự định trong tương lai.

- Cảm xúc của Trúc Linh trước khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024 thế nào?

Tôi khá hồi hộp và có nhiều cảm xúc đan xen, vừa vui, vừa buồn. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là khoảnh khắc đứng trên sân khấu, chính thức khép lại hành trình của mình.

Những ngày qua, tôi đã chuẩn bị khá nhiều nhưng thật sự vẫn rất lo lắng. Mọi người xung quanh thường xuyên nhắn tin động viên, rất tin tưởng tôi. Điều đó khiến tôi vừa vui, vừa áp lực vì sợ mình không thể hiện tốt, phụ lòng tin của mọi người.

Tôi đang tập màn final walk để đẹp và chỉn chu hơn. Bên cạnh đó, tôi dành nhiều thời gian nhìn lại hành trình của mình để viết bài phát biểu cuối nhiệm kỳ. Tôi muốn chọn lọc những kỷ niệm, trải nghiệm đáng nhớ và diễn đạt sao cho khán giả có thể hiểu, đồng cảm với hành trình ấy. Đây là phần khiến tôi suy nghĩ và đầu tư nhiều tâm sức.

- Điều khiến bạn hài lòng nhất trong nhiệm kỳ vừa qua là gì?

Tôi thực hiện được ước mơ đi nhiều nơi, khám phá những vùng đất mới. Trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam, tôi chưa từng đi máy bay. Sau đăng quang, công việc đưa tôi đến rất nhiều tỉnh, thành. Có những ngày tôi ở Hà Nội, hôm sau đã xuất hiện tại TP.HCM, rồi tiếp tục đến Đà Nẵng.

Bạn bè còn trêu tôi rằng bây giờ có hộ khẩu thường trú ở sân bay vì lúc nào cũng di chuyển. Tôi rất vui bởi đây là những trải nghiệm mà trước đó mình chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội thực hiện. Quan trọng hơn, mỗi chuyến đi giúp tôi hiểu thêm về văn hóa, con người và những vùng đất mình đặt chân tới.

- Áp lực lớn nhất trong nhiệm kỳ vừa qua của Hoa hậu Trúc Linh là gì?

Tôi nghĩ một trong những áp lực lớn nhất trong nhiệm kỳ vừa qua là đảm nhận vai trò hoa hậu trong giai đoạn đất nước có nhiều thay đổi. Ngay sau khi đăng quang, tôi đã chứng kiến sự thay đổi về địa giới hành chính khi quê hương Phú Yên sáp nhập vào Đắk Lắk.

Đây là trải nghiệm đặc biệt, không chỉ với riêng tôi mà còn với nhiều người dân khi phải làm quen với tên gọi và địa giới hành chính mới. Tuy nhiên, qua đó, tôi cũng nhận ra dù quê hương có thay đổi về địa giới, chúng ta vẫn là người Việt Nam, vẫn luôn hướng về cội nguồn của mình.

Một dấu mốc đáng nhớ khác là tôi có cơ hội tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được góp mặt trong những sự kiện trọng đại như vậy. Tôi rất biết ơn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã mang đến cho mình cơ hội ý nghĩa này.

Là một người trẻ trong giai đoạn đất nước có nhiều chuyển biến và hội nhập, tôi hiểu mình cần có trách nhiệm, tinh thần kỷ luật và sự chủ động trong công việc. Tôi luôn nhắc bản thân phải giữ sự tỉnh táo, bình tĩnh, tự tin, vững vàng và tử tế, đồng thời nỗ lực đóng góp những điều tốt đẹp cho Việt Nam.

Hoa hậu Hà Trúc Linh tiếc nuối vì nhiệm kỳ không trọn vẹn 2 năm.

- Có điều gì khiến bạn tiếc nuối khi nhiệm kỳ sắp khép lại?

Nếu tính đúng thời gian, nhiệm kỳ của tôi không trọn vẹn hai năm. Tôi đăng quang vào năm 2025 nhưng danh hiệu là Hoa hậu Việt Nam 2024. Vì khoảng thời gian tổ chức cuộc thi bị kéo dài nên đôi khi khán giả cũng chưa nhớ rõ tôi thuộc nhiệm kỳ nào.

Đó là điều khiến tôi có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, tôi không muốn để cảm giác này kéo dài. Có những yếu tố bên ngoài mình không thể kiểm soát, điều quan trọng là bản thân đã cố gắng như thế nào trong khoảng thời gian đảm nhận vai trò hoa hậu.

Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ về điều tiếc nuối khi nhiệm kỳ kết thúc.

Không mê hàng hiệu, thích đồ công nghệ

- Cuộc sống sau đăng quang có nhiều thay đổi so với thời sinh viên?

Trước đây, tôi ở trọ cùng các bạn, còn hiện tại đã chuyển sang một ngôi nhà riêng do công ty quản lý sắp xếp. Tôi vẫn thường mời những người bạn ở trọ cũ đến nhà chơi.

Thật ra, tôi thấy không có gì thay đổi quá nhiều, chỉ là không gian sống khác đi. Tôi vẫn giữ sự thân thiết với những người bạn đã đồng hành cùng mình từ trước cuộc thi, trong cuộc thi đến sau đăng quang. Mỗi lần gặp lại mọi người, tôi đều cảm thấy vui vì vẫn có những người bạn ở bên cạnh.

- Có niềm vui hay thói quen nào thời sinh viên mà bạn vẫn muốn giữ lại?

Tôi rất vui vì vẫn có thể sống đúng với lứa tuổi của mình, giữ sự nhí nhảnh, hồn nhiên và vui tươi. Khi trở thành hoa hậu, mình phải chú ý hơn đến cách ứng xử và hình ảnh trước công chúng, nên những lúc được thoải mái như thời sinh viên càng đáng quý.

Mỗi lần gặp lại bạn bè cũ, tôi có cảm giác được trở về những ngày tháng sinh viên. Tôi lại rủ các bạn đi ăn cá viên chiên, uống trà tắc - những món mình rất thích. Những khoảnh khắc giản dị ấy giúp tôi cảm thấy mình vẫn được sống đúng với tuổi trẻ của mình.

- Tình hình tài chính của bạn thay đổi thế nào so với trước đây?

Tôi vẫn là người khá tiết kiệm. Với tôi, tiết kiệm không có nghĩa là không dám chi tiêu mà quan trọng là phải biết sử dụng tiền hợp lý.

Trước đây, khi còn là sinh viên và làm thêm, thu nhập của tôi không nhiều nên vẫn phụ thuộc vào bố mẹ. Sau đăng quang, khi bắt đầu có nguồn thu nhập riêng, tôi nói với bố mẹ: “Bố mẹ không phải lo nữa, bây giờ con có thể tự lo được rồi”.

Thu nhập hiện tại chưa phải con số quá lớn nhưng đã đủ để tôi trang trải sinh hoạt hằng tháng, mua quà tri ân bạn bè, đối tác và hỗ trợ gia đình. Khi có những khoản chi lớn hơn, bố mẹ vẫn sẵn sàng giúp đỡ nếu tôi cần.

Một nguyên tắc tài chính tôi đang áp dụng là tiết kiệm trước, chi tiêu sau. Khi có thu nhập, tôi thường trích một khoản để gửi tiết kiệm, phần còn lại mới dành cho sinh hoạt.

- Bạn có phải là người thích mua sắm hàng hiệu?

Tôi không quá đam mê hàng hiệu mà thích đồ công nghệ hơn. Tuy nhiên, đầu tư vào lĩnh vực này cũng khá tốn kém vì ngoài máy ảnh còn có ống kính và nhiều phụ kiện đi kèm. Hiện tôi có khoảng hai chiếc máy ảnh và đang cân nhắc mua thêm một chiếc máy quay nhỏ để phục vụ công việc. Tôi vẫn đắn đo vì thấy chất lượng quay của điện thoại hiện nay cũng đã được cải thiện khá nhiều.

Hoa hậu tiết lộ không mê hàng hiệu, dự định học thạc sĩ Marketing, mong muốn thử sức với diễn xuất.

Muốn mua nhà ở tuổi 30, thử sức với diễn xuất

- Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, bạn đặt mục tiêu gì cho bản thân?

Tôi muốn hoàn thành việc học đại học, sau đó học lái xe và tiếp tục trau dồi tiếng Anh. Tôi cũng có dự định học lên thạc sĩ Marketing vào năm sau. Trong tương lai, tôi mong muốn thử sức với lĩnh vực kinh doanh.

Về nghệ thuật, tôi muốn dành khoảng ba năm để thử sức ở nhiều vai trò khác nhau, khám phá khả năng của bản thân. Tôi cũng đang nghĩ đến việc tham gia một lớp diễn xuất để cải thiện biểu cảm, khả năng trước ống kính, phục vụ tốt hơn cho những công việc liên quan.

- Bạn có đặt mục tiêu sở hữu nhà riêng trong tương lai?

Tôi nghĩ đây là mục tiêu lớn mà bản thân mong muốn đạt được, nhưng không muốn tạo áp lực quá sớm vì hiện tại mới 22 tuổi, còn nhiều thời gian để cố gắng và làm việc.

Tôi muốn có thể tự mua nhà bằng chính khả năng của mình, hy vọng có thể thực hiện được trước năm 30 tuổi. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu mọi thứ còn phụ thuộc vào công việc và điều kiện tài chính trong những năm tới.

- Bạn từng chia sẻ thích một người bạn trai giỏi hơn mình. Tiêu chí này có thay đổi không?

Tôi vẫn thích một người giỏi hơn mình, nhưng thật sự cũng khó tìm lắm (cười). Tôi mong muốn có một người đồng điệu về tâm hồn, có những điểm khiến mình ngưỡng mộ và học hỏi.

Về ngoại hình, tôi không đặt tiêu chí quá cao, nhưng nếu người ấy cao hơn mình một chút thì cũng là điểm cộng. Bởi tôi nghĩ ai cũng mong muốn có cảm giác được che chở trong tình yêu.

- Xin cảm ơn Hoa hậu Hà Trúc Linh!