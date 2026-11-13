Hoa hậu H'Hen Niê làm đại sứ truyền thông Đêm hội cồng chiêng tại Quảng Ngãi

Hoa hậu H'Hen Niê làm đại sứ truyền thông Đêm hội cồng chiêng với chủ đề "Hội tụ bản sắc - lan tỏa giá trị" tại Quảng Ngãi. Nguồn: FBNV

Sáng 13.11, thông tin từ Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tối 23.11, tại Sân vận động Kon Tum (đường Trường Chinh, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), Đêm hội cồng chiêng với chủ đề Hội tụ bản sắc - lan tỏa giá trị và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum sẽ diễn ra trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc Quảng Ngãi 2026.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam và fanpage Sở VHTTDL.

Hoa hậu H'Hen Niê được lựa chọn làm đại sứ truyền thông của sự kiện.

Với hình ảnh một người đẹp trưởng thành từ đại ngàn Tây Nguyên, H'Hen Niê được kỳ vọng trở thành cầu nối đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sự đồng hành của nàng hậu cũng góp phần lan tỏa niềm tự hào về bản sắc văn hóa các dân tộc, khơi dậy tình yêu đối với di sản và thúc đẩy hành trình khám phá vùng đất Quảng Ngãi.

Đêm hội được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, tái hiện đời sống văn hóa Tây Nguyên qua tiếng chiêng, lời ru, mùa rẫy, vòng xoang và những câu chuyện của cộng đồng. Chương trình quy tụ các nghệ nhân, nghệ sĩ cùng nhiều thế hệ diễn viên, kết nối những thanh âm truyền thống với hơi thở sáng tạo đương đại.

Các tiết mục như: Đêm hội cồng chiêng, chung mái nhà Việt Nam, Chuyện kể từ đại ngàn, Tiếng chiêng ngày hội, Khúc hát đại ngàn và liên khúc Con sinh ra là để phi thường - Đám mây hóa thành kẹo bông... góp phần khắc họa sức sống của di sản trong đời sống hôm nay.

Sự tham gia biểu diễn của H'Hen Niê trong liên khúc Con sinh ra là để phi thường - Đám mây hóa thành kẹo bông cũng tạo điểm nhấn kết nối văn hóa truyền thống với thông điệp về sức trẻ, khát vọng và sự tiếp nối.

Đêm hội cồng chiêng không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên mà còn gửi gắm thông điệp về đoàn kết, gìn giữ và trao truyền di sản.

Qua đó, tiếng chiêng tiếp tục ngân vang trong đời sống cộng đồng, trở thành lời mời gọi du khách đến với Quảng Ngãi, khám phá những sắc màu văn hóa từ đại ngàn đến biển, đảo.