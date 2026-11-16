Hoa hậu H'Hen Niê khoe có 12 ha cà phê

Cụ thể, trên trang cá nhân, người đẹp viết: "Gia đình mê đất nông nghiệp lắm, có gom góp được 12 hecta và trồng full cà phê Robusta nè. Có vườn thì năm nay bắt đầu thu hoạch chính và có vườn vẫn đang chăm sóc, gia đình mình thì pha uống tại nhà hoàn toàn là Robusta nên quen vị luôn và bản thân mình thích cảm giác buổi sáng được uống cà phê sữa đá từ Robusta, nó đậm đà, thơm và tỉnh táo. Hy vọng mưa thuận gió hòa, đất đai màu mỡ, giá cả ổn định để lòng luôn được an yên".

Bài đăng của Hoa hậu H'Hen Niê.

Bài đăng của H'Hen Niê nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước câu chuyện làm nông nghiệp của gia đình nàng hậu, đồng thời dự đoán cô có thể sắp ra mắt một thương hiệu cà phê riêng trong tương lai.

H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và sau đó tạo nên cột mốc lịch sử cho nhan sắc Việt khi lọt vào Top 5 Miss Universe 2018. Đây là thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp này tính đến thời điểm cô dự thi.

Thời điểm mới đăng quang, H'Hen Niê từng gây bất ngờ với công chúng bởi cuộc sống giản dị, không hào nhoáng. Trước đó, cô từng sống trong căn nhà trọ chật hẹp, phải đi rửa bát thuê và làm nhiều công việc chân tay khác nhau để trang trải cuộc sống. Cô cũng là hoa hậu đầu tiên ngồi xe công nông về buôn làng, mặc trang phục truyền thống của dân tộc Ê Đê và đi chân đất nhảy múa cùng người dân địa phương.

Theo Hoa hậu H'Hen Niê, vườn cà phê của gia đình có tổng diện tích 12 ha.

Khi sắp kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu, người đẹp từng chia sẻ bản thân vẫn chưa mua nhà riêng mà tiếp tục ở nhà thuê, đồng thời cho biết vẫn sẽ duy trì việc thuê nhà sau khi hết nhiệm kỳ. Thời điểm đó, nàng hậu quan niệm điều quan trọng nhất không phải là sở hữu những tài sản đắt giá mà là được làm việc, cống hiến và hỗ trợ gia đình.

Bên cạnh đó, H'Hen Niê cũng từng thẳng thắn thừa nhận sau khi đăng quang, cô chưa sắm sửa món đồ hiệu đắt tiền nào. Người đẹp cho biết bản thân không có nhu cầu chạy theo hàng hiệu, thay vào đó ưu tiên chi tiêu cho gia đình, công việc và các hoạt động cộng đồng. Cô lựa chọn sử dụng những món đồ phù hợp với điều kiện tài chính, miễn bản thân cảm thấy thoải mái và tự tin.

Chính lối sống giản dị, tiết kiệm cùng hành trình vươn lên từ một cô gái Ê Đê có hoàn cảnh khó khăn để trở thành một trong những hoa hậu truyền cảm hứng nhất Việt Nam đã giúp H'Hen Niê luôn giữ được tình cảm yêu mến từ công chúng suốt nhiều năm qua.

Vườn cà phê của Hoa hậu H'Hen Niê sắp cho thu hoạch

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, H'Hen Niê đã gặt hái được nhiều thành công, trở thành một trong những hoa hậu đắt show quảng cáo và là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn.