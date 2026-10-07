Hoa hậu Emoura Phạm trình diễn trang phục dân tộc 'Vinh quy bái tổ'

Trang phục “Vinh quy bái tổ” từng giành giải Nhất tại The Grand National Costume thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026. Thiết kế do tác giả trẻ Phạm Minh Mẫn thực hiện, với sự hỗ trợ và tư vấn của mentor – NTK Ivan Trần.

"Vinh quy bái tổ" lấy cảm hứng từ làng nghề làm ngựa giấy truyền thống, tái hiện hình ảnh đoàn ngựa song hành như biểu tượng của vinh hiển và lòng tri ân cội nguồn. Thiết kế kế thừa tinh thần tranh dân gian Giám Mã, kết hợp bảng màu Á Đông đặc trưng để tôn vinh vẻ đẹp văn hóa và những giá trị truyền thống bền vững của người Việt.

Hoa hậu Emoura Phạm giới thiệu tới bạn bè quốc tế bộ trang phục mang tên “Vinh quy bái tổ”.

Trên sân khấu Miss Grand International 2026, Emoura Phạm xuất hiện với thần thái tự tin, quyền lực cùng những bước trình diễn dứt khoát. Người đẹp chủ động kiểm soát từng chuyển động để làm nổi bật cấu trúc đặc biệt của "Vinh quy bái tổ", đồng thời thể hiện các động tác xoay, chuyển hướng và tương tác với đạo cụ một cách linh hoạt.

Thiết kế với hình ảnh đoàn ngựa tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng khi chuyển động trên sân khấu. Emoura Phạm giữ vững nhịp trình diễn, kết hợp ánh mắt, biểu cảm. Dù phải xử lý một thiết kế có trọng lượng lớn, đại diện Việt Nam vẫn duy trì phong thái tự tin và làm chủ phần trình diễn.

Trước đó, sau đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 vào cuối tháng 7/2026, NTK Phạm Minh Mẫn và mentor NTK Ivan Trần đã bắt tay vào quá trình hoàn thiện "Vinh quy bái tổ" để chuẩn bị cho sân khấu Miss Grand International. Trong gần một tháng, thiết kế tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh từ những chi tiết lớn đến các tiểu tiết nhằm tạo nên tổng thể phù hợp hơn với sân khấu quốc tế.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là phần lọng được điều chỉnh về kích thước để cân đối với tổng thể trang phục. Bên cạnh đó, ê kíp cũng tiến hành fitting và cân chỉnh các thông số về chiều cao, hình thể của Emoura Phạm, đồng thời tính toán lại trọng lượng để trang phục vừa đảm bảo hiệu ứng sân khấu vừa thuận tiện cho quá trình vận chuyển quốc tế.

NTK Phạm Minh Mẫn và mentor NTK Ivan Trần và hoa hậu Emoura Phạm với thiết kế "Vinh quy bái tổ".

Dù đã được tối ưu đáng kể, "Vinh quy bái tổ" vẫn có trọng lượng khoảng 20kg. Tuy nhiên, phần kết cấu bên trong được ê kíp tính toán để tạo sự thoải mái khi di chuyển, không gây bó chân hay hạn chế bước đi. Nhờ đó, Emoura Phạm có thể chủ động xử lý trang phục và thực hiện các chuyển động trên sân khấu.

Trong quá trình hoàn thiện, phần khó nhất là chiếc lọng và hai chú ngựa, những chi tiết tạo nên dấu ấn đặc trưng của "Vinh quy bái tổ". Chiếc lọng có trọng lượng tương đối lớn và tích hợp một số kỹ thuật để tạo hiệu ứng khi trình diễn, đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng. Đặc biệt, hai chú ngựa được chăm chút trong thời gian dài bởi đây là chi tiết trung tâm của thiết kế, không chỉ góp phần tạo nên vẻ ngoài uy nghi mà còn là yếu tố quan trọng để truyền tải trọn vẹn tinh thần.

NTK Ivan Trần hé lộ câu chuyện về Emoura Phạm trong buổi tổng duyệt của phần thi National Costume, khi thời điểm lên sân khấu đã cận kề, các thí sinh được yêu cầu tranh thủ nghỉ ngơi và chuẩn bị trang phục. Tuy nhiên, thay vì tập trung mặc bộ trang phục của mình, Emoura lại liên tục hỗ trợ các thí sinh khác. “Vì Emoura Phạm trình diễn gần cuối nên cứ thấy thí sinh nào mặc trang phục khó khăn, mệt hoặc cần hỗ trợ, cô ấy lại tháo trang phục của mình xuống để chạy sang giúp đỡ”, NTK Ivan Trần chia sẻ.

NTK Ivan Trần cho biết, Emoura Phạm lần lượt hỗ trợ nhiều thí sinh đến từ các quốc gia khác, từ việc tháo trang phục cho đến giúp họ mặc lại những bộ trang phục cầu kỳ. Đáng chú ý, trong lúc các nhân sự hậu trường liên tục nhắc cô chuẩn bị đến lượt mình, Emoura vẫn chưa kịp hoàn thiện bộ trang phục “Vinh quy bái tổ” vì mải mê hỗ trợ mọi người. Chứng kiến điều này, ban tổ chức thậm chí còn nhầm tưởng Emoura Phạm là staff hậu trường thay vì một thí sinh đang chuẩn bị cho phần thi.

Phần thi bán kết sẽ diễn ra vào 20 giờ tối nay (ngày 7/10). Chung kết Miss Grand International 2026 tổ chức vào ngày 10/10 tại Băng Cốc, Thái Lan.

Phần thi của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026.