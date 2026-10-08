Hoa hậu Emoura Phạm thể hiện ra sao tại Bán kết Miss Grand International 2026?

Đêm Bán kết Miss Grand International 2026 bắt đầu với phần thi đồng diễn của gần 80 thí sinh. Sau đó, các cô gái bước vào phần trình diễn bikini.

Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Emoura Phạm có màn trình diễn tự tin. Với hình thể săn chắc, đôi chân dài, cùng thần thái sắc sảo, phần trình diễn của nàng hậu nhận được nhiều lời khen của cộng đồng nhan sắc Việt.

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Tiếp đó, các thí sinh bước vào phần trình diễn Trang phục Dạ hội. Hoa hậu Emoura Phạm đổi trang phục vào phút chót, sau khi nhận nhiều ý kiến trái chiều cho rằng thiết kế dạ hội của nàng hậu không đủ bắt mắt và sang trọng.

Emoura Phạm đã chọn thiết kế Phương Hoàng Lửa của NTK Phạm Đăng Anh Thư - thương hiệu JoliPoli. Người đẹp búi tóc cao, đeo trang sức cùng tông màu, sải bước uyển chuyển, khoe nhan sắc vô cùng lộng lẫy.

Trước đó vào buổi chiều, Emoura Phạm đã cùng các thí sinh tham gia phần thi Trang phục Dân tộc. Đại diện Việt Nam xuất hiện với bộ trang phục có tên Vinh Quy Bái Tổ.

Thiết kế Vinh Quy Bái Tổ lấy cảm hứng từ làng nghề làm ngựa giấy truyền thống, tái hiện hình ảnh đoàn ngựa song hành như biểu tượng của vinh hiển và lòng tri ân cội nguồn. Thiết kế kế thừa tinh thần tranh dân gian Giám Mã, kết hợp bảng màu Á Đông đặc trưng để tôn vinh vẻ đẹp văn hóa và những giá trị truyền thống bền vững của người Việt.