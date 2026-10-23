'Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028' khởi động: Khi nhan sắc trở thành cầu nối đưa văn hóa Việt ra thế giới

Với chủ đề “Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình”, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028 hướng tới tìm kiếm những thí sinh không chỉ sở hữu nhan sắc, tài năng mà còn có kiến thức văn hóa, khả năng giao tiếp, ngoại ngữ và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Trong định hướng của cuộc thi, vẻ đẹp không chỉ được thể hiện qua ngoại hình hay kỹ năng trình diễn, mà còn nằm ở khả năng truyền cảm hứng và kể những câu chuyện về đất nước thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Top 3 của "Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026".

Cuộc thi dự kiến được tổ chức tại Quảng Trị, gắn với 'Năm Du lịch quốc gia 2027'. Thông qua hành trình trải nghiệm, những giá trị văn hóa, lịch sử và đời sống bản địa được kỳ vọng sẽ đến gần hơn với công chúng. Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng ảnh hưởng đến xu hướng du lịch, những câu chuyện được kể bằng góc nhìn cá nhân và trải nghiệm chân thực có thể giúp các điểm đến tạo dấu ấn riêng.

Theo kế hoạch, thí sinh sẽ tham gia các hoạt động khám phá di sản, cảnh quan, ẩm thực và đời sống địa phương, kết hợp xây dựng nội dung truyền thông quảng bá điểm đến. Các hoạt động nhân ái và bảo vệ môi trường cũng nằm trong định hướng của mùa thi. Sau đăng quang, Hoa hậu và các Á hậu dự kiến tiếp tục tham gia những chương trình quảng bá văn hóa, xúc tiến du lịch và hoạt động cộng đồng.

Giám khảo, NSƯT Việt Anh bày tỏ áp lực và trách nhiệm khi ngồi "ghế nóng" năm kỷ niệm 20 năm: “Cuộc thi đòi hỏi người chiến thắng phải gánh vác trọng trách quảng bá du lịch quốc gia, do đó Ban Giám khảo ưu tiên tìm kiếm những gương mặt hoàn toàn mới mẻ, bản lĩnh".

Giám khảo, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân khẳng định không tìm kiếm cô gái chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp nhất, mà chọn người hội tụ đầy đủ tri thức, bản lĩnh và năng lực lan tỏa. Với vai trò giảng viên đại học và nhà kinh doanh, Hoa hậu Ngọc Hân cho biết sẽ tạo điều kiện đưa các bạn sinh viên tham gia trải nghiệm thực tế cùng cuộc thi.

Bên cạnh nhan sắc và kỹ năng trình diễn, cuộc thi chú trọng kiến thức văn hóa, du lịch; khả năng giao tiếp, thuyết trình, ngoại ngữ và sáng tạo nội dung. Thí sinh dự kiến tham gia các hoạt động tìm hiểu di sản, cảnh quan, ẩm thực, làng nghề, đời sống cộng đồng; trải nghiệm và giới thiệu điểm đến qua các sản phẩm truyền thông, kết hợp hoạt động nhân ái, bảo vệ môi trường.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam lần đầu tổ chức năm 2008, với danh hiệu thuộc về Phan Thị Ngọc Diễm. Sau thời gian gián đoạn, cuộc thi trở lại vào năm 2022, tiếp tục tổ chức các mùa giải năm 2024 và 2026, với những người đẹp đăng quang lần lượt là Lương Kỳ Duyên, Phạm Thị Ngọc Quỳnh và Nguyễn Phương Linh. Mùa giải 2028 hướng tới cột mốc 20 năm, dự kiến có các hoạt động giao lưu, tri ân những thế hệ người đẹp và các đơn vị từng đồng hành. Lộ trình tổ chức gồm tuyển chọn trực tuyến, sơ khảo ba miền, chung khảo và chung kết, kết hợp đào tạo kỹ năng cùng trải nghiệm văn hóa, du lịch.