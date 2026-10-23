Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng kỷ niệm 1 năm cưới

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 và ghi dấu ấn khi đại diện nhan sắc Việt Nam tham dự Miss World 2021. Sau khi kết hôn vào tháng 10/2025, nàng hậu có cuộc sống riêng kín tiếng hơn, thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên ông xã.

Mới đây, Đỗ Thị Hà thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh bên chồng nhân dịp kỷ niệm một năm ngày cưới. Trong chuyến du lịch nước ngoài, nàng hậu lựa chọn chiếc váy trắng đơn giản, thanh lịch, tôn lên vẻ ngoài dịu dàng. Trong khi đó, ông xã của cô diện vest bảnh bao, tạo hình ảnh chỉn chu khi xuất hiện bên vợ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà kỷ niệm 1 năm đám cưới.

Đỗ Thị Hà cùng chồng ghi lại nhiều khoảnh khắc lãng mạn trong chuyến đi. Những khung hình tình tứ, ánh mắt và cử chỉ thân mật của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Sau một năm về chung nhà, Đỗ Thị Hà vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, thanh lịch. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy nàng hậu tận hưởng những dịp đặc biệt bên người bạn đời, song vẫn giữ chừng mực khi nhắc đến chuyện riêng tư. Cách cô chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ nhưng không tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Khung hình lãng mạn của Đỗ Thị Hà cùng chồng.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa. Năm 2020, khi còn là sinh viên đại học, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam và trở thành một trong những gương mặt được chú ý của làng sắc đẹp trong nước. Sở hữu chiều cao 1,77 m, gương mặt thanh tú cùng vóc dáng nổi bật, người đẹp nhanh chóng nhận được nhiều lời mời tham gia các hoạt động thời trang, giải trí và cộng đồng.

Sau khi giành vương miện trong nước, Đỗ Thị Hà đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2021. Tại cuộc thi, cô lọt Top 13 chung cuộc, ghi thêm dấu ấn cho nhan sắc Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Thành tích này cũng giúp tên tuổi nàng hậu được biết đến rộng rãi hơn, mở ra nhiều cơ hội hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm kỳ.

Đỗ Thị Hà từng lọt Top 13 Miss World.

Trở về từ cuộc thi quốc tế, Đỗ Thị Hà tiếp tục tham gia các sự kiện, hoạt động xã hội và phát triển công việc cá nhân. Bên cạnh hình ảnh một hoa hậu chỉn chu trước công chúng, cô cũng dần cho thấy những khía cạnh đời thường gần gũi hơn.

Tháng 10/2025, Đỗ Thị Hà tổ chức đám cưới với một doanh nhân trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Hôn lễ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống của người đẹp, khi cô bước sang một chặng đường mới sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp.

Sau kết hôn, nàng hậu chủ động giữ kín thông tin về cuộc sống gia đình. Cô không thường xuyên chia sẻ chuyện tình cảm mà chỉ đăng tải một số khoảnh khắc đời thường như chăm chút nhà cửa, nấu ăn, cắm hoa hay tận hưởng những dịp đặc biệt bên người thân. Chính sự kín đáo này càng khiến những hình ảnh cô xuất hiện cùng chồng nhận được sự chú ý.

Gần đây, khi tham gia một chương trình, Đỗ Thị Hà cũng có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống hôn nhân sau khoảng một năm kết hôn. Người đẹp thừa nhận việc lập gia đình mang đến nhiều thay đổi, đặc biệt là khi cô phải đảm nhận thêm những trách nhiệm mới.

Đỗ Thị Hà từng bộc bạch: "Hiện tại, tôi đã kết hôn và dĩ nhiên sẽ khác biệt so với trước đây. Sẽ có những trách nhiệm lớn hơn. Xin lỗi vì tôi không tiện để chia sẻ quá chi tiết về cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, có một điều là tôi vẫn luôn tiếp tục cống hiến cho cộng đồng và xã hội, như cách mà tôi bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam".

Đỗ Thị Hà hiện có hôn nhân viên mãn bên chồng.