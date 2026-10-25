Hoa hậu Đỗ Thị Hà nói sự thật về khoảnh khắc bên chồng

Đỗ Thị Hà là Hoa hậu Việt Nam 2020, được khán giả yêu mến nhờ nhan sắc ngọt ngào cùng hình ảnh thanh lịch, kín tiếng. Sau khi kết hôn, nàng hậu có nhiều thay đổi trong cuộc sống, dành thời gian vun vén tổ ấm nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng mỗi khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường.

Mới đây, Đỗ Thị Hà tiết lộ sự thật phía sau loạt ảnh bên chồng, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Cụ thể, nàng hậu cho biết cả hai cùng nhau đến công trường để giải quyết công việc. Người đẹp hài hước chia sẻ: "Đăng ảnh ngồi du thuyền vậy chứ thực tế là đang đi công trường".

Đỗ Thị Hà tiết lộ sự thật về khoảnh khắc bên chồng.

Tiết lộ này khiến nhiều người có thêm góc nhìn về cuộc sống hiện tại của vợ chồng Đỗ Thị Hà. Trước đó, nhân dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, nàng hậu từng đăng tải loạt ảnh cùng ông xã tận hưởng khoảng thời gian trên du thuyền. Trong những khung hình được chia sẻ, cả hai xuất hiện với diện mạo chỉn chu, có những khoảnh khắc gần gũi, lãng mạn.

Tuy nhiên, theo chia sẻ mới nhất của Đỗ Thị Hà, những hình ảnh trên du thuyền được chụp từ trước đó. Ở thời điểm hiện tại, vợ chồng cô vẫn dành thời gian cho công việc, thậm chí cùng nhau đến công trường thay vì chỉ tận hưởng những chuyến đi nghỉ dưỡng.

Việc Đỗ Thị Hà thoải mái chia sẻ câu chuyện phía sau những bức ảnh cũng giúp khán giả hiểu hơn về nhịp sống của người đẹp sau khi lập gia đình. Thay vì chỉ xuất hiện trong những khung hình lãng mạn, cô còn đồng hành cùng chồng trong các hoạt động thường ngày.

Đỗ Thị Hà và chồng kỷ niệm 1 năm đám cưới.

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Thời điểm đó, người đẹp quê Thanh Hóa gây ấn tượng với chiều cao nổi bật, đôi chân dài cùng gương mặt thanh tú. Chiến thắng tại cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia mở ra cho cô nhiều cơ hội hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thời trang và tham gia các sự kiện lớn.

Sau khi giành vương miện, Đỗ Thị Hà đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2021. Tại đấu trường nhan sắc quốc tế, người đẹp ghi dấu ấn với sự tự tin, khả năng trình diễn và những nỗ lực trong các phần thi phụ. Cô lọt vào Top 13 chung cuộc, trở thành một trong những đại diện Việt Nam đạt thành tích đáng chú ý tại Miss World.

Quá trình tham gia cuộc thi cũng giúp tên tuổi Đỗ Thị Hà được biết đến rộng rãi hơn, đồng thời mang lại cho cô nhiều kinh nghiệm trong hoạt động nghệ thuật và giao tiếp quốc tế.

Sau nhiệm kỳ hoa hậu, Đỗ Thị Hà dần chuyển hướng sang những kế hoạch cá nhân và công việc kinh doanh. Người đẹp vẫn duy trì hình ảnh chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng, song không còn hoạt động với tần suất dày đặc như giai đoạn đương nhiệm. Cô cũng trở nên kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm, hạn chế chia sẻ những thông tin riêng tư.

Tháng 10/2025, Đỗ Thị Hà tổ chức lễ cưới, nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và khán giả. Sau khi kết hôn, nàng hậu dành nhiều sự quan tâm cho cuộc sống gia đình, đồng thời tiếp tục những công việc riêng. Những hình ảnh cô chia sẻ trên mạng xã hội thường xoay quanh các khoảnh khắc đời thường, những chuyến đi cùng chồng hoặc các dịp đặc biệt của hai người.

Đỗ Thị Hà và chồng trong đám cưới vào năm 2025.