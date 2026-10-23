Hoa hậu Đỗ Thị Hà du ngoạn thuyền gỗ kỷ niệm một năm làm dâu hào môn, chu toàn gia đình từ mâm cơm nhà

Tối 22/10, Đỗ Thị Hà đăng loạt ảnh mừng kỷ niệm một năm về chung nhà với ông xã Nguyễn Viết Vương. 'Kỷ niệm một năm bên nhau. Một năm tuyệt vời, và cả một đời phía trước', cô tâm sự.

Trong những bức hình, Đỗ Thị Hà diện đầm xẻ đùi cao khoe dáng gợi cảm trên chiếc thuyền gỗ cổ điển.

Cặp sao khui champagne, tận hưởng khung cảnh lãng mạn giữa những biệt thự ven hồ Como, Italy.

Một năm sau kết hôn, hoa hậu Việt Nam 2020 và doanh nhân người Quảng Trị giữ tình yêu mặn nồng. Chưa vội có con, cặp đôi tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Hoa hậu Đỗ Thị Hà dành nhiều thời gian chăm lo tổ ấm. Cô chu toàn việc nhà từ bếp núc đến chăm sóc nhà cửa.

Trước khi kết hôn với Tổng giám đốc Sơn Hải Nguyễn Viết Vương, Đỗ Thị Hà đã nhiều lần chia sẻ hình ảnh vào bếp, tự tay chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình. Sau khi về chung nhà, thói quen này dường như vẫn được nàng hậu duy trì.

Vào những dịp lễ, Tết, nàng hậu từng tự tay chuẩn bị các món ăn và bày biện mâm cỗ với những món truyền thống như nem rán, thịt đông, canh rau củ. Phụ nữ & Pháp luật cho hay.

Mâm cúng ông Công ông Táo của Đỗ Hà không "phủ phê" cao lương mỹ vị, mà chinh phục người nhìn bởi sự gọn gàng, tinh tươm và đủ đầy. Bên cạnh đĩa chả hoa ngũ sắc "thần thánh", mâm cỗ của cô vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp truyền thống. Đó là đĩa xôi gấc đỏ au mang ý nghĩa may mắn, vận đỏ cả năm; là con gà luộc da vàng óng ả, căng bóng ngậm hoa hồng; là bát thả cá chép đỏ – phương tiện để các Táo về trời báo cáo Ngọc Hoàng.

Không gian cúng bái cũng được nàng hậu chăm chút tỉ mỉ. Một bình hoa đào phai nhẹ nhàng hay những cành lay ơn vươn cao khoe sắc thắm được đặt trang trọng. Mâm ngũ quả tươi tắn với đầy đủ hương vị chua, cay, ngọt, bùi. Tất cả được sắp xếp hài hòa trên chiếc bàn nhỏ, tạo nên một tổng thể ấm cúng.

Những hình ảnh này mang đến một hình ảnh khá khác với vẻ ngoài thường thấy của một hoa hậu trên sân khấu hay các sự kiện.

Sau những bộ váy chỉn chu, Đỗ Hà xuất hiện trong căn bếp gia đình với những món ăn quen thuộc và câu chuyện xoay quanh chuyện hôm nay ăn gì, nấu món gì.

Gần đây, cô tiết lộ khoảnh khắc vào bếp làm món chè mochi sắn dẻo, thu hút gần 500.000 lượt yêu thích trên TikTok. Người đẹp nhận xét công thức này cho ra thành phẩm mochi dẻo, thơm mùi sắn, còn phần nước cốt dừa béo ngậy "siêu ngon". Trong clip, Đỗ Hà xuất hiện với trang phục giản dị, gương mặt gần như không trang điểm đậm, vừa làm bếp vừa trò chuyện nhỏ nhẹ với người xem. Từng công đoạn chế biến món chè được nàng hậu thực hiện chậm rãi, cẩn thận, tạo cảm giác dễ chịu, đúng tinh thần “chữa lành” mà nhiều video nấu ăn trên mạng xã hội đang hướng tới.

Món chè mochi sắn dẻo – một biến tấu hiện đại từ nguyên liệu quen thuộc, cũng là điểm khiến người xem tò mò. Không chỉ dừng lại ở việc nấu nướng, clip còn mang đến hình ảnh đời thường, khác với vẻ lộng lẫy thường thấy của Đỗ Hà trên sàn diễn hay tại các sự kiện giải trí. Chính sự đối lập này lại giúp nàng hậu ghi điểm, cho thấy hình ảnh một hoa hậu trẻ trung, gần gũi và yêu thích những điều giản đơn.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách nói chuyện nhẹ nhàng cùng “visual mướt mắt” của Đỗ Hà. Không ít ý kiến cho rằng, dù chỉ là một clip nấu ăn đơn giản, nhưng phong thái tự nhiên và năng lượng tích cực của nàng hậu đã đủ để giữ chân người xem đến những giây cuối cùng. Thần thái, phong cách của nàng hậu chuẩn "dâu hào môn".

Thành phẩm món chè mochi sắn dẻo của Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Bên cạnh các món cơm nhà, nàng hậu cũng khá hào hứng thử nghiệm những món ăn đang được yêu thích trên mạng xã hội và các món tráng miệng.

Salad dâu tây phô mai burrata, chè mochi sắn dẻo, chè bưởi hay gần đây là khúc bạch sầu riêng từng xuất hiện trong những lần cô vào bếp.

Nàng Hậu thích làm nhiều món bánh trái tráng miệng.

Mỗi khi có món mới, ông xã Nguyễn Viết Vương cũng thường là người được thưởng thức đầu tiên. Đỗ Hà từng vui vẻ chia sẻ hình ảnh chồng thưởng thức những món ăn mình làm, thậm chí ông xã còn được ví von là “chuột bạch” cho những lần vợ thử công thức mới.

Giữa rất nhiều hình ảnh hào nhoáng của cuộc sống sau ánh đèn sân khấu, những mâm cơm nhà của Đỗ Thị Hà lại tạo được sự chú ý riêng. Bởi sau cùng, một căn bếp có thể không cần quá sang trọng, một bữa cơm cũng chẳng cần quá nhiều món, nhưng khi có người cùng ngồi xuống ăn và chia sẻ câu chuyện trong ngày, những điều bình thường ấy lại trở thành một phần rất đẹp của đời sống gia đình.