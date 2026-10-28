Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đón sinh nhật bên người đặc biệt

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 và ghi dấu ấn với nhan sắc thanh lịch,. Sau khi kết hôn, nàng hậu có cuộc sống kín tiếng hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả mỗi khi xuất hiện.

Mới đây, Á hậu Thúy An chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp sinh nhật Đỗ Mỹ Linh, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Buổi gặp gỡ có sự góp mặt của nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết trong làng nhan sắc như Á hậu Diễm Trang, Hoa khôi Thúy Vi, Hoa hậu Tiểu Vy...

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đón sinh nhật bên những người đặc biệt.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, dàn hoa hậu, á hậu cùng tề tựu để chúc mừng tuổi mới của Đỗ Mỹ Linh. Không khí buổi tiệc diễn ra gần gũi, ấm áp với những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Sự hiện diện của những người bạn thân thiết khiến dịp đặc biệt của nàng hậu thêm ý nghĩa.

Điều đáng chú ý là tình bạn giữa Đỗ Mỹ Linh và các người đẹp vẫn được duy trì sau nhiều năm kể từ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam. Mỗi người có một hướng đi riêng, từ hoạt động nghệ thuật, công việc kinh doanh đến cuộc sống gia đình, song những mối quan hệ được vun đắp từ cuộc thi vẫn tiếp tục được giữ gìn.

Đỗ Mỹ Linh cũng là một trong những gương mặt có mối quan hệ thân thiết với nhiều hoa hậu, á hậu cùng thời. Dù không thường xuyên chia sẻ những cuộc gặp gỡ lên mạng xã hội, các khoảnh khắc hội ngộ như lần này vẫn cho thấy sự gắn bó giữa những người đẹp suốt nhiều năm qua.

Sau khi những hình ảnh được đăng tải, khán giả bày tỏ sự thích thú trước màn hội ngộ của dàn mỹ nhân. Nhiều người dành lời chúc mừng sinh nhật Đỗ Mỹ Linh, đồng thời nhận xét tình bạn giữa các người đẹp vẫn bền chặt dù mỗi người đã có những thay đổi đáng kể trong cuộc sống. Bên cạnh đó, nhan sắc của nàng hậu cũng nhận được sự chú ý khi cô xuất hiện bên những người bạn thân thiết.

Đỗ Mỹ Linh hiện không còn hoạt động trong showbiz với tần suất dày đặc như thời điểm mới đăng quang. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện cùng bạn bè hoặc chia sẻ hình ảnh đời thường, cô vẫn thu hút sự quan tâm nhờ vẻ ngoài nền nã và hình ảnh chỉn chu.

Khán giả bày tỏ sự yêu thích dành cho nhóm bạn thân của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội. Năm 2016, cô vượt qua nhiều thí sinh để giành vương miện Hoa hậu Việt Nam. Chiến thắng này đưa tên tuổi người đẹp đến gần hơn với công chúng, đồng thời giúp cô trở thành gương mặt được chú ý trong các hoạt động giải trí, thời trang và cộng đồng.

Sau đăng quang, Đỗ Mỹ Linh xây dựng hình ảnh hoa hậu thanh lịch, kín tiếng và có phong cách ứng xử chừng mực. Cô từng tham gia nhiều chương trình, sự kiện, đảm nhận vai trò dẫn chương trình và xuất hiện trong các hoạt động thiện nguyện. Năm 2017, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Miss World, lọt vào Top 40 chung cuộc và giành chiến thắng tại phần thi Hoa hậu Nhân ái với dự án Cõng điện lên bản.

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Đỗ Mỹ Linh cũng chú trọng phát triển công việc cá nhân. Năm 2022, cô kết hôn với một doanh nhân. Sau khi lập gia đình, nàng hậu có cuộc sống riêng tư hơn, hạn chế chia sẻ những thông tin cá nhân và dành nhiều thời gian cho tổ ấm.

Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào năm 2023. Từ đó, hình ảnh Đỗ Mỹ Linh trong mắt công chúng có thêm nét dịu dàng của người phụ nữ đã làm mẹ. Dù không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, cô vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội.

Ở tuổi 30, Đỗ Mỹ Linh được nhận xét ngày càng mặn mà, trưởng thành. Nàng hậu duy trì phong cách thời trang thanh lịch, ưu tiên những thiết kế tinh tế, tôn lên vẻ nữ tính. Nhan sắc của cô không thay đổi quá nhiều so với thời điểm đăng quang nhưng có thêm nét đằm thắm của người phụ nữ trưởng thành.