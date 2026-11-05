Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, ca sĩ Hòa Minzy chúc mừng hoa hậu Tiểu Vy ra mắt phim

Nàng dâu hào môn Đỗ Mỹ Linh hiếm khi tham dự một sự kiện ra mắt phim. Đây là dịp đặc biệt để cô dành lời cổ vũ, chúc mừng bạn thân - hoa hậu Tiểu Vy, với vai Mai - cô gái yêu hết lòng trong phim Bò sữa bay. Lộng lẫy trên thảm đỏ, Đỗ Mỹ Linh và Tiểu Vy hội ngộ vợ chồng Bình An - Phương Nga, ca sĩ Hòa Minzy.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, ca sĩ Hoà Minzy, Á hậu Phương Nga (từ trái qua phải)

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hoạt động tại Hà Nội cũng có mặt ủng hộ ê-kíp Bò sữa bay. NSƯT Chiều Xuân chúc mừng người bạn lâu năm - nghệ sĩ Tú Oanh - có thêm vai diễn trên màn ảnh rộng. Diễn viên Phương Nam đến xem phim của Huy Tít - bạn diễn trong Mưa đỏ. Vợ chồng diễn viên Việt Hoa, MC Thái Dũng, Á hậu Thụy Vân, người mẫu Minh Anh, Vương Anh Ole và nhiều đồng nghiệp… đều mong chờ thưởng thức cuốn phim đang là “hiện tượng điện ảnh” của màn ảnh Việt.

Trong khi đó, rapper MCK gây bất ngờ khi âm thầm đi xem phim Bò sữa bay. Lúc đêm muộn, anh đăng tải story dành lời khen đơn giản mà chân thành cho bộ phim: “Bò sữa bay khá hay”. Dù “ngụy trang” khá kín đáo với khẩu trang đen, nhiều người vẫn nhận ra rapper đình đám. MCK tới buổi premiere tại Hà Nội để ủng hộ người bạn cùng thi Rap Việt mùa đầu tiên - Gonzo. Trong Bò sữa bay, Gonzo có vai diễn chào sân điện ảnh khá thú vị.

Cùng với MCK, nhiều nghệ sĩ, người làm phim liên tục chia sẻ những ấn tượng đẹp dành cho tác phẩm của ê-kíp Gen Z, sau hai buổi chiếu ra mắt tại TP HCM và Hà Nội. NSND Hồng Vân bày tỏ niềm hãnh diện dành cho hai học trò cũ - Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân. Cả hai có thêm vai diễn với màu sắc đáng nhớ trong sự nghiệp. Đặc biệt, nhân vật tổng tài mafia chung tình của Võ Điền Gia Huy là điểm nhấn được số đông yêu thích nhất trong Bò sữa bay.

NSƯT Chiều Xuân nhận định bộ phim có ý tưởng táo bạo, kể về tuổi trẻ điên cuồng và rồ dại nhưng những trái tim người trẻ rồi cũng tìm được đường đi đúng nhất. Tương tự, đạo diễn Khương Ngọc dùng loạt từ “trẻ trung, mộng mơ, điên rồ không biết sợ” để mô tả những con người đã làm nên Bò sữa bay. Sự quái đản, bất thường, độc đáo, không trộn lẫn như vậy cũng là điều nhiều người bị lôi cuốn ở tác phẩm đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt.

Phim được đông đảo giới chuyên môn và những khán giả đại chúng đầu tiên nhận xét là dễ xem, dễ cảm khi khai thác những vấn đề bình dị, gần gũi với đời sống như tình yêu, tuổi trẻ, gia đình, khoảng cách địa vị xã hội. Màu phim “đẹp điên”, âm nhạc hay và dàn diễn viên hừng hực nhiệt huyết, năng lượng là những yếu tố được đông đảo người xem những suất chiếu đầu tiên đồng thuận từ TP HCM ra Hà Nội.

Art director Dzung Yoko gọi đây là bộ phim hài đen rất xứng đáng để xem của màn ảnh Việt. Anh viết: “Lúc xem xong buổi công chiếu, mình nhìn trong mắt người làm nghề ai cũng rưng rưng phấn khích vì lâu rồi mới có phim Việt thật sự hay và có chemistry như vậy. Nếu chấm về kịch bản nguyên gốc, diễn xuất, quay phim thì mình mạnh dạn chấm 10/10 trong bối cảnh phim Việt Nam hiện nay. Phần diễn xuất của dàn diễn viên tâm huyết là một điểm cộng rất lớn, từ vai chính đến vai phụ, từ phân đoạn hài đến đau khổ đều rất mượt và đồng đều”.

Đạo diễn Vũ Khắc Tuận của phim “Vì mẹ anh phán chia tay” cho rằng Bò sữa bay là bộ phim có quá nhiều điều để những người làm nghề phải ồ quao và học hỏi. Anh giải thích: “Dù đây là phim đầu tay nhưng Bò sữa bay được làm quá tốt. Nó điên, nó bay bổng nhưng nó lại thô ráp và đời sống. Nó ngông nhưng nó không tỏ ra nguy hiểm, vẫn đầy sự chân thành. Nó hài nhưng nó không cố phải tỏ ra hài, mà đơn giản là nó hài thôi. Chắc chắn những ai tạo nên Bò sữa bay đã rất tự hào khi xem lại thành quả của chính mình. Mong phim sẽ có doanh thu tốt, mở đường cho một thị trường phim với nhiều ý tưởng mới mẻ, táo bạo, dám nghĩ dám làm”.

Từng rất thích phim ngắn Tàn sữa - tiền đề tạo nên Bò sữa bay, diễn viên Ngọc Chi Bảo của phim “Lầu chú Hỏa” dành từ đỉnh cho bước đi từ phim ngắn tới phim dài của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Cô xúc động khi nhìn ngắm các đồng nghiệp trong từng vai diễn và đặc biệt thích Lãnh Thanh trong vai phản diện mặc sơ mi trắng.

Bò sữa bay là tác phẩm chào sân của đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt sau thành công với các dự án phim ngắn Tàn Sữa, Đàn Cá Gỗ - cùng nhiều giải thưởng uy tín trong nước, quốc tế. Trước đó, bốn suất chiếu dành cho fan vào ngày 3/11 tại TP HCM và 4/11 tại Hà Nội đều nhanh chóng cháy vé. Phim sẽ có suất chiếu sớm từ 18h ngày hôm nay (5/11) và khởi chiếu chính thức từ 6/11.