Mới đây, Miss Cosmo Vietnam 2026 - Đỗ Cẩm Ly chính thức giới thiệu hình hiệu Road to Miss Cosmo 2026, đánh dấu một cột mốc trên hành trình đại diện Việt Nam chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế.

Thay vì chỉ tập trung phô diễn nhan sắc hay kỹ năng trình diễn, Đỗ Cẩm Ly lựa chọn kể câu chuyện về bản sắc văn hóa dân tộc thông qua những thước phim được thực hiện tại các địa danh như Đền Hùng, đình cổ Hùng Lô, đồi chè Long Cốc,... Sản phẩm có sự kết hợp giữa cảnh quay thực tế, nghệ thuật trình diễn và công nghệ CGI.

Đỗ Cẩm Ly chính thức giới thiệu hình hiệu Road to Miss Cosmo 2026.

Đáng chú ý, một trong những phân cảnh ấn tượng nhất của hình hiệu là khoảnh khắc Đỗ Cẩm Ly catwalk trên thân tre. Nàng hậu mang kỹ năng trình diễn đặc trưng của các cuộc thi nhan sắc vào một không gian đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, tạo nên sự giao thoa giữa yếu tố truyền thống và thời trang đương đại.

Không đơn thuần là chất liệu tạo hình, cây tre từ lâu đã trở thành biểu tượng cho sự kiên cường, đoàn kết và bền bỉ của người Việt. Hình ảnh này còn được ê-kíp sử dụng để gợi liên tưởng đến tinh thần "ngoại giao cây tre Việt Nam" với hình tượng gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển. Qua đó, nàng hậu gửi gắm thông điệp về một Việt Nam tự tin hội nhập, chủ động kết nối với thế giới nhưng vẫn gìn giữ những giá trị cốt lõi của dân tộc.

Phân cảnh ấn tượng nhất của hình hiệu là khoảnh khắc Đỗ Cẩm Ly catwalk trên thân tre.

Bên cạnh những thước phim mang đậm dấu ấn văn hóa tại Phú Thọ, Đỗ Cẩm Ly còn thể hiện hình ảnh một IT Girl thế hệ mới với phong cách trẻ trung, hiện đại tại TP.HCM. Sự chuyển đổi giữa hai không gian cho thấy màu sắc mà người đẹp muốn xây dựng khi đến với Miss Cosmo 2026.

Chia sẻ về hình hiệu, Đỗ Cẩm Ly bày tỏ: "Với tôi, hình hiệu Road to Miss Cosmo 2026 không đơn thuần là sản phẩm giới thiệu đại diện Việt Nam, mà còn là cách tôi kể câu chuyện về việc trân trọng và trưởng thành từ những giá trị truyền thống, luôn sẵn sàng khám phá thế giới rộng lớn hơn".

Đặc biệt, việc thực hiện hình hiệu ngay trên mảnh đất quê hương cũng mang đến cho Đỗ Cẩm Ly nhiều cảm xúc.

Thay vì chỉ tập trung phô diễn nhan sắc hay kỹ năng trình diễn, Đỗ Cẩm Ly lựa chọn kể câu chuyện về bản sắc văn hóa dân tộc.

"Phú Thọ luôn là một phần rất đặc biệt trong trái tim Ly. Được thực hiện hình hiệu Road to Miss Cosmo 2026 ngay trên quê hương khiến Ly vừa xúc động, vừa biết ơn. Khi còn nhỏ, Ly chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội kể câu chuyện về nơi mình sinh ra đến với bạn bè quốc tế theo một cách đặc biệt như vậy. Ly nghĩ rằng trước khi đủ tự tin bước ra thế giới, mỗi người cần hiểu mình đến từ đâu và những giá trị nào đã làm nên con người mình hôm nay", nàng hậu chia sẻ.

Thông qua hình hiệu lần này, Đỗ Cẩm Ly cũng phần nào cho thấy định hướng của bản thân tại Miss Cosmo 2026. Không chỉ mang đến đấu trường quốc tế nhan sắc, kỹ năng hay cá tính riêng, người đẹp còn mong muốn tận dụng sức ảnh hưởng của mình để quảng bá văn hóa Việt Nam, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, phù hợp với tinh thần "Impactful Beauty - Vẻ đẹp nâng tầm ảnh hưởng" mà cuộc thi theo đuổi.

Bên cạnh những thước phim mang đậm dấu ấn văn hóa tại Phú Thọ, Đỗ Cẩm Ly còn thể hiện hình ảnh một IT Girl thế hệ mới với phong cách trẻ trung, hiện đại.