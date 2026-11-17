Ngày 17-11, tại Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam phối hợp với Công ty Q-Talent họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam năm 2027. Cuộc thi có quy mô cấp quốc gia, đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chấp thuận tổ chức.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam tôn vinh áo dài. Ảnh: Đỗ Trung

Giới thiệu về cuộc thi, NSƯT Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cho biết, Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam năm 2027 hướng tới tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của phụ nữ Việt Nam, hài hòa giữa diện mạo, trí tuệ và tâm hồn.

Qua đó, Ban tổ chức mong muốn tìm kiếm gương mặt đại diện có khả năng quảng bá hình ảnh áo dài, văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

NSƯT Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu. Ảnh: Đỗ Trung

Điểm nhấn của cuộc thi là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Thủ đô, tập trung ở Không gian Văn hóa Việt (số 16 Lê Thái Tổ, Hà Nội) – công trình kiến trúc có tuổi đời hơn 100 năm, cùng các danh thắng tiêu biểu.

Theo NSƯT Nguyễn Quỳnh Trang, việc đưa thí sinh trải nghiệm trong những không gian giàu giá trị lịch sử, văn hóa sẽ góp phần giúp các bạn hiểu sâu hơn về di sản, từ đó lan tỏa tình yêu và niềm tự hào đối với văn hóa dân tộc.

Ban tổ chức tặng hoa các thành viên Ban giám khảo cuộc thi. Ảnh: Đỗ Trung

Cuộc thi Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam dành cho nữ công dân có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam hoặc nước ngoài, có độ tuổi từ 18-27.

Thí sinh dự thi có chiều cao từ 1m65 trở lên; có vẻ đẹp tự nhiên không qua phẫu thuật thẩm mỹ, chưa qua chuyển đổi giới tính; tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; độc thân (chưa đăng ký kết hôn, chưa lập gia đình, chưa sinh con); lý lịch trong sạch, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

Ban tổ chức ưu tiên tuyển chọn hoặc xét đặc cách vào vòng trong đối với thí sinh đã đạt các danh hiệu hoa khôi, á khôi, người đẹp tại các cuộc thi cấp tỉnh.

Ban tổ chức và Ban giám khảo thông tin về cuộc thi. Ảnh: Đỗ Trung

bên cạnh tiêu chí về nhan sắc, đặc biệt đề cao sự hiểu biết về văn hóa, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị di sản, nhất là vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam.

NSND Lê Khanh, Phó Trưởng ban giám khảo cuộc thi cho biết, phần thi trang phục áo dài sẽ là nội dung chính của cuộc thi. Bên cạnh tiêu chí về nhan sắc, Ban giám khảo đặc biệt đề cao sự hiểu biết về văn hóa, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị di sản, nhất là vẻ đẹp tà áo dài Việt Nam của thí sinh.

Cuộc thi mở đăng ký từ ngày 12-10 đến hết ngày 15-12-2026. Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra ngày 20-12-2026; vòng chung kết tổ chức từ ngày 28-12-2026 đến 2-1-2027 tại Hà Nội.