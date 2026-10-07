Hoa hậu Đặng Thu Thảo sau 9 năm làm dâu hào môn

Hoa hậu Đặng Thu Thảo vừa chia sẻ khoảnh khắc kỷ niệm 9 năm ngày cưới. Nàng hậu bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhìn lại chặng đường đã qua: “Đã 9 năm kể từ ngày mình thành vợ chồng, mà những khoảnh khắc này vẫn thấy thân thương như vừa hôm qua”.

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, bởi đây là dấu mốc đặc biệt trong hành trình hôn nhân của cô. Nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mà Đặng Thu Thảo và ông xã dành cho nhau sau gần một thập kỷ chung sống.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo kỷ niệm 9 năm ngày cưới.

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 tại Bạc Liêu. Năm 2012, cô vượt qua nhiều cái tên khác để đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao, Đặng Thu Thảo trở thành hình mẫu “hoa hậu quốc dân” được công chúng yêu mến suốt nhiều năm.

Cuối năm 2014, người đẹp công khai hẹn hò thiếu gia Nguyễn Trung Tín - con trai cả của vợ chồng doanh nhân Nguyễn Văn Trung - Dương Thanh Thủy. Gia đình anh được đánh giá là tầng lớp tinh hoa kín tiếng của giới tài phiệt, sở hữu nhiều dự án nghìn tỷ và từng hợp tác đầu tư với những thương hiệu quốc tế lớn.

Sau 3 năm hẹn hò, cả hai kết hôn. Đám cưới của cặp đôi diễn ra ở một khách sạn sang trọng tại TP.HCM. Từ đây, Đặng Thu Thảo được xem là “Hoa hậu Việt Nam đầu tiên trở thành dâu hào môn”.

Sau khi lập gia đình, Hoa hậu Việt Nam 2012 chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm sóc tổ ấm và nuôi dạy con. Năm 2018, cô sinh con gái đầu lòng, sau đó lần lượt chào đón con thứ hai vào năm 2020 và con thứ ba năm 2024.

Những năm qua, người đẹp cùng chồng con sống trong căn biệt thự bề thế nằm ở trung tâm TP.HCM.

Tổ ấm nhỏ của Đặng Thu Thảo.

Dù làm dâu gia đình hào môn, Đặng Thu Thảo vẫn giữ lối sống giản dị, không phô trương. Người đẹp chọn cuộc sống đời thường đơn giản, không khoe nhà, xe sang hay những đồ hiệu đặt tiền.

Bận rộn nhưng cả cô và chồng luôn ưu tiên việc dành thời gian bên cạnh các con. Hình ảnh của gia đình nhỏ được người đẹp thi thoảng chia sẻ trên trang cá nhân.

Suốt 9 năm hôn nhân, Đặng Thu Thảo và Trung Tín vẫn giữ hạnh phúc mặn nồng. Mỗi khi có thời gian, cả gia đình lại giành thời gian du lịch. Vào những dịp đặc biệt, cả hai không quên dành lời yêu thương cho một nửa.

Hoa hậu từng cho biết mỗi ngày trôi qua, vợ chồng cô đều cảm thấy may mắn vì có những đứa con đáng yêu bên cạnh. Các con trở thành động lực để Đặng Thu Thảo và ông xã cố gắng nhiều hơn trong tương lai.

Nhan sắc ngày càng mặn mà của Đặng Thu Thảo.

Rời xa showbiz, Đặng Thu Thảo vẫn thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện. Nhan sắc mặn mà, đằm thắm và toát lên khí chất của người phụ nữ viên mãn và hạnh phúc của nàng hậu luôn thu hút truyền thông và khán giả.

Ở tuổi 35, Đặng Thu Thảo hài lòng về cuộc sống bình yên, dành thời gian cho những người thân yêu và tập trung cho những mục tiêu của bản thân.

Nàng hậu từng tâm sự: “Điều quan trọng nhất là suốt quá trình ấy, những người tôi yêu thương vẫn luôn ở bên, thương yêu và tôi thấu hiểu họ hơn bao giờ hết”.