Hoa hậu Đặng Thu Thảo kỷ niệm 9 năm cưới chồng doanh nhân

Hoa hậu Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012 và được khán giả yêu mến nhờ vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng. Sau khi kết hôn, cô dần rút khỏi các hoạt động showbiz, dành phần lớn thời gian vun vén tổ ấm và chăm sóc gia đình.

Mới đây, Đặng Thu Thảo chia sẻ khoảnh khắc kỷ niệm 9 năm ngày cưới. Nàng hậu đăng tải hình ảnh được ghi lại trong đám cưới cách đây 9 năm, cùng những khoảnh khắc tình tứ bên ông xã. Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, bởi đây là dấu mốc đặc biệt trong hành trình hôn nhân của cô.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ ảnh bên chồng nhân kỷ niệm 9 năm đám cưới.

Đính kèm những hình ảnh kỷ niệm, Đặng Thu Thảo bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhìn lại chặng đường đã qua: "Đã 9 năm kể từ ngày mình thành vợ chồng, mà những khoảnh khắc này vẫn thấy thân thương như vừa hôm qua".

Chia sẻ của nàng hậu nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mà Đặng Thu Thảo và ông xã dành cho nhau sau gần một thập kỷ chung sống. Một số khán giả nhận xét hình ảnh từ ngày cưới vẫn giữ được nét đẹp giản dị, tình cảm, đồng thời gửi lời chúc cặp đôi tiếp tục có thêm nhiều năm tháng hạnh phúc bên nhau.

Đặng Thu Thảo hiện có hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Sau 9 năm kết hôn, Đặng Thu Thảo hiện có cuộc sống khá kín tiếng. Cô không còn xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện giải trí như thời điểm hoạt động showbiz sôi nổi mà tập trung nhiều hơn cho gia đình. Trên mạng xã hội, nàng hậu thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, qua đó cho thấy cuộc sống hiện tại của cô xoay quanh tổ ấm và những người thân yêu.

Đặng Thu Thảo kết hôn với một doanh nhân vào năm 2017. Sau đám cưới, cô và ông xã xây dựng cuộc sống gia đình riêng, đồng thời lần lượt đón các con chào đời. Người đẹp từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường bên chồng và các con nhưng khá hạn chế trong việc công khai thông tin cá nhân.

Trong những năm qua, Đặng Thu Thảo cũng giữ hình ảnh kín đáo, ít vướng vào những ồn ào của làng giải trí. Cô dành thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời duy trì phong cách thời trang thanh lịch, được nhiều khán giả yêu thích.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật với tần suất như trước, Đặng Thu Thảo vẫn nhận được sự quan tâm nhất định từ công chúng. Mỗi lần nàng hậu chia sẻ hình ảnh hay thông tin mới về cuộc sống, khán giả đều dành sự chú ý.

Nhan sắc ngày càng mặn mà của Hoa hậu Đặng Thu Thảo.

Dấu mốc 9 năm hôn nhân vì thế cũng trở thành dịp để Đặng Thu Thảo nhìn lại hành trình đã qua. Từ cô gái đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, người đẹp hiện có cuộc sống bình yên bên gia đình. Những hình ảnh được chia sẻ trong dịp kỷ niệm cho thấy với Đặng Thu Thảo, những khoảnh khắc bên chồng vẫn là ký ức đặc biệt và đáng trân trọng.