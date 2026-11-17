Xuất phát từ ý tưởng tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam gắn với tình yêu biển đảo quê hương, cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam được Công ty TNHH Truyền thông Giải trí Quốc tế Hoàng Duy xây dựng và phát triển từ năm 2024. Không chỉ hướng đến một sân chơi nhan sắc, dự án còn đặt mục tiêu kết nối các hoạt động nghệ thuật, quảng bá du lịch và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển.

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều danh lam thắng cảnh cùng hệ thống di sản văn hóa biển đảo phong phú. Đây cũng là nguồn cảm hứng để hình thành ý tưởng về một cuộc thi sắc đẹp mang dấu ấn riêng, qua đó tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam và giới thiệu hình ảnh đất nước, con người đến công chúng.

Theo đơn vị xây dựng dự án, ngay từ giai đoạn đầu, Hoa hậu Biển Việt Nam được định hướng không chỉ tập trung vào các phần thi nhan sắc, trình diễn mà còn chú trọng những nội dung liên quan đến văn hóa, du lịch và trách nhiệm cộng đồng. Hình ảnh người phụ nữ được hướng tới là sự kết hợp giữa vẻ đẹp ngoại hình, trí tuệ, bản lĩnh và ý thức đóng góp cho xã hội.

Sau 2 mùa giải 2024-2025 thành công, Hoa hậu Biển Việt Nam 2026 tiếp tục diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng - vùng đất vừa có biển, vừa có núi. Ảnh: BTC

Trong quá trình xây dựng dự án, đơn vị đã triển khai các nội dung liên quan đến tên gọi, hệ thống nhận diện, logo, thông điệp truyền thông, format chương trình và tiêu chí lựa chọn thí sinh.

Một trong những dấu mốc pháp lý của dự án là ngày 13/5/2024, logo Hoa hậu Biển Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Theo thông tin được công bố, tác giả logo là Nguyễn Hoàng Mỹ, chủ sở hữu quyền tác giả là Công ty TNHH Truyền thông Giải trí Quốc tế Hoàng Duy.

Từ năm 2024 đến năm 2026, dự án tiếp tục được hoàn thiện về nội dung và định hướng tổ chức. Trong đó, các hoạt động truyền thông, kết nối văn hóa và quảng bá du lịch địa phương được xác định là những nội dung cần chú trọng nhằm tạo dấu ấn riêng cho cuộc thi.

Hoa hậu Biển Việt Nam đề cao vẻ đẹp và sự cống hiến dành cho biển và du lịch biển Việt Nam. Ảnh: BTC

Điểm đáng chú ý trong định hướng của Hoa hậu Biển Việt Nam là việc lồng ghép thông điệp bảo vệ môi trường biển vào các hoạt động cộng đồng. Thông qua hình ảnh và sức lan tỏa của các thí sinh, cuộc thi kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn cảnh quan biển và phát huy giá trị văn hóa của các địa phương ven biển.

Bên cạnh đó, việc kết nối với các điểm đến du lịch, giới thiệu cảnh quan, con người và bản sắc văn hóa vùng biển cũng được đặt ra như một hướng phát triển nội dung. Qua đó, cuộc thi hướng đến việc mở rộng ý nghĩa của một sân chơi sắc đẹp, gắn hoạt động nghệ thuật với quảng bá hình ảnh đất nước.

Trong bối cảnh các cuộc thi sắc đẹp ngày càng chú trọng giá trị xã hội và trách nhiệm cộng đồng, việc xây dựng bản sắc riêng là yếu tố quan trọng để tạo sức hút và duy trì sức sống cho một thương hiệu. Với Hoa hậu Biển Việt Nam, chủ đề biển đảo được lựa chọn làm trục nội dung xuyên suốt, từ hình ảnh cuộc thi đến các hoạt động văn hóa, du lịch và môi trường.

Hoạt động thiện nguyện trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động của Hoa hậu Biển Việt Nam. Ảnh: BTC

Thời gian tới, đơn vị xây dựng dự án định hướng tiếp tục hoàn thiện nội dung, nâng cao chất lượng tổ chức và mở rộng kết nối với các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông.

Tuy nhiên, để những mục tiêu này trở thành giá trị thực chất, cuộc thi cần được cụ thể hóa bằng các hoạt động có chiều sâu, bảo đảm tính chuyên nghiệp trong tổ chức và tạo được dấu ấn rõ nét đối với công chúng.

Việc kết hợp hài hòa giữa tôn vinh nhan sắc, quảng bá văn hóa và trách nhiệm với môi trường biển sẽ là yếu tố quan trọng quyết định bản sắc và sức lan tỏa của Hoa hậu Biển Việt Nam.