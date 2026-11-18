Lan tỏa hình ảnh đất nước, văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Với việc sở hữu đường bờ biển dài, nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng cùng những giá trị văn hóa biển đảo đặc sắc, Việt Nam có lợi thế không nhỏ trong hoạt động phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch. Với mong muốn quảng bá hình ảnh đất nước thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Công ty TNHH Truyền thông Giải trí Quốc tế Hoàng Duy (Hoàng Duy) đã xây dựng ý tưởng và phát triển dự Hoa hậu Biển Việt Nam.

Sự đổi mới, sáng tạo luôn được BTC Hoa hậu Biển Việt Nam cập nhật và làm mới mang đến đêm chung kết mãn nhãn và đẳng cấp.

Để hình thành một cuộc thi có bản sắc riêng, Hoàng Duy từng bước nghiên cứu, xây dựng ý tưởng, phát triển tên gọi, hệ thống nhận diện hình ảnh và định hướng nội dung chương trình. Quá trình này bao gồm việc xây dựng logo, thông điệp truyền thông, format cuộc thi, tiêu chí lựa chọn thí sinh, các phần thi trình diễn, hoạt động cộng đồng và những nội dung gắn với văn hóa, du lịch biển…

Định hướng ban đầu, cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam được đặt mục tiêu vượt ra ngoài khuôn khổ một sân chơi nhan sắc thông thường. Thông qua cuộc thi, hướng đến tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển, quảng bá tiềm năng du lịch và giới thiệu hình ảnh con người Việt Nam đến đông đảo công chúng cũng như bạn bé, du khách quốc tế.

“Ngày 13/5/2024, logo cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 3578/2024/QTG. Việc đăng ký quyền tác giả đối với logo là một bước quan trọng trong quá trình xác lập và bảo vệ quyền đối với sản phẩm sáng tạo gắn liền với hình ảnh cuộc thi. Đây đồng thời là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình xây dựng thương hiệu, lan tỏa hình ảnh đất nước, văn hóa nghệ thuật Việt Nam” - đại diện Hoàng Duy chia sẻ.

Thể hiện trách nhiệm cộng đồng

Từ năm 2024 đến năm 2026, dự án Hoa hậu Biển Việt Nam tiếp tục được Công ty Hoàng Duy xây dựng, triển khai và định hướng phát triển qua các giai đoạn.

Năm 2024 đánh dấu giai đoạn triển khai dự án, hoàn thiện các yếu tố nhận diện và tổ chức các hoạt động liên quan đến cuộc thi. Năm 2025, dự án tiếp tục được phát triển thông qua việc hoàn thiện nội dung chương trình, mở rộng hoạt động truyền thông và định hướng kết nối với các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch địa phương. Đến năm 2026, Hoa hậu Biển Việt Nam tiếp tục được định hướng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng giá trị thương hiệu, chất lượng tổ chức và thông điệp xã hội.

Hoạt động thiện nguyện trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động của Hoa hậu Biển Việt Nam.

Điểm nhấn trong định hướng của Hoa hậu Biển Việt Nam là sự kết hợp giữa vẻ đẹp ngoại hình, trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. Thông qua cuộc thi, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại được thể hiện không chỉ ở nhan sắc mà còn ở tri thức, lòng nhân ái, khả năng truyền cảm hứng và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn hướng đến việc truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường biển, nâng cao ý thức giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, quảng bá các điểm đến du lịch và giới thiệu những nét đẹp văn hóa đặc trưng của các địa phương ven biển.

Với nền tảng ý tưởng và những dấu mốc xây dựng thương hiệu từ năm 2024, Hoàng Duy định hướng tiếp tục phát triển cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, tăng cường hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp và đơn vị truyền thông. Hành trình của Hoa hậu Biển Việt Nam không chỉ hướng đến việc tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam, mà còn kỳ vọng trở thành cầu nối lan tỏa tình yêu biển đảo, quảng bá du lịch và khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước.