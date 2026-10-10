Hoa hậu Biển Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra tại Lâm Đồng

Đạo diễn Trung Hoàng (ngoài cùng bên phải) đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn cuộc thi. (Nguồn: BTC)

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chấp thuận về mặt chủ trương tổ chức Hoa hậu Biển Việt Nam 2026, đồng thời xác định chương trình hoạt động, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc thi.

Hoa hậu Biển Việt Nam 2026 hướng đến tìm kiếm gương mặt hội tụ nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái, đồng thời có ý thức với cộng đồng và trách nhiệm trong việc lan tỏa những giá trị tích cực.

Lâm Đồng có cảnh quan thiên nhiên đa dạng, không gian văn hóa đặc sắc và tiềm năng du lịch phong phú. Sự kết hợp giữa chủ đề biển với không gian văn hóa, thiên nhiên của địa phương được kỳ vọng tạo nên những hình ảnh riêng cho chương trình.

Trong vai trò Tổng đạo diễn, Trung Hoàng cùng ekip tham gia xây dựng ý tưởng, kịch bản sân khấu và cách tổ chức các phần thi. Không chỉ chú trọng sự hoành tráng về hình thức, ekip còn quan tâm đến câu chuyện của từng tiết mục, cá tính của thí sinh và cảm xúc dành cho khán giả.

Sân khấu biểu diễn vừa là nơi diễn ra các phần thi, vừa là không gian kể chuyện bằng hình ảnh và cảm xúc. (Nguồn: BTC)

Theo định hướng dàn dựng, sân khấu biểu diễn vừa là nơi diễn ra các phần thi, vừa là không gian kể chuyện bằng hình ảnh và cảm xúc. Ở đó, âm nhạc, ánh sáng, màn hình LED, hiệu ứng trình diễn và thời trang được kết nối chặt chẽ để tạo nên mạch chương trình liền mạch, đồng thời làm nổi bật tinh thần biển.

Thông qua cách tiếp cận nghệ thuật hiện đại, cuộc thi hướng đến việc kết nối trình diễn, âm nhạc, ánh sáng và công nghệ sân khấu để truyền tải tinh thần biển Việt Nam, đồng thời tạo nên trải nghiệm có dấu ấn cho khán giả.

Bên cạnh phần thi nhan sắc, cuộc thi còn có các hoạt động đồng hành, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. (Nguồn: BTC)

Trong hành trình cuộc thi, thí sinh có cơ hội thể hiện nhiều khía cạnh của bản thân thông qua các hoạt động đồng hành, giao lưu, trình diễn, ứng xử và hướng đến cộng đồng. Cuộc thi cũng hướng đến việc quảng bá cảnh quan, văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương, góp phần giới thiệu hình ảnh biển Việt Nam đến công chúng. Qua đó, Hoa hậu Biển Việt Nam 2026 hướng đến việc kết nối vẻ đẹp cá nhân với trách nhiệm xã hội và thông điệp tích cực dành cho cộng đồng.

Theo kế hoạch, vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Biển Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra ngày 31/12, tại sân khấu ngoài trời ở phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.