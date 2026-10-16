Sự ghi nhận khen thưởng lần này gắn với những hoạt động người đẹp duy trì trong nhiều năm, từ hỗ trợ người dân vùng thiên tai đến kết nối thanh niên tham gia các dự án môi trường.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng đạo diễn Hoàng Nhật Nam (Công ty Sen Vàng) vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM trao bằng khen nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội và các hoạt động cộng đồng.

Trong năm 2025, Bảo Ngọc tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ngày 12/10/2025, cô ủng hộ 100 triệu đồng giúp đồng bào khắc phục thiệt hại. Người đẹp cùng đoàn thiện nguyện thực hiện chương trình Giao nắng, chuyển yêu thương, trao quà và học bổng cho học sinh tại các địa phương phía Bắc chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó có Lạng Sơn, Quảng Ninh. Hoạt động hướng tới việc giúp học sinh sớm trở lại lớp, giảm bớt khó khăn sau bão lũ.

Trước đó, sau bão Yagi năm 2024, Bảo Ngọc trực tiếp tham gia cứu trợ tại Tuyên Quang, Lào Cai. Đầu năm 2026, cô tiếp tục đồng hành Chiến dịch Xuân tình nguyện TP.HCM trong vai trò đại sứ, cùng hoa hậu Thanh Thủy và hoa hậu Trúc Linh. Chia sẻ với Tiền Phong, cô cho rằng sự tham gia của các đại sứ có thể tiếp thêm động lực để người trẻ hưởng ứng những hoạt động tình nguyện.

Hoa hậu Bảo Ngọc nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM trao tặng.

Từ những chuyến đi thực tế, Bảo Ngọc quan tâm nhiều hơn đến giải pháp giúp cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Người đẹp quê Cần Thơ từng chia sẻ việc chứng kiến cuộc sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn là một trong những động lực để cô theo đuổi lĩnh vực này.

Với Gen Zero - Thanh niên vì Phát triển Bền vững, Bảo Ngọc tập trung kết nối người trẻ, tổ chức các buổi chia sẻ kiến thức, tập huấn về khí hậu và khuyến khích những sáng kiến bảo vệ môi trường. Dự án phát triển mạng lưới tại TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, tham gia tổ chức diễn đàn và các hoạt động tại trường đại học. Cô cũng mang câu chuyện về tác động của biến đổi khí hậu ở quê hương đến Hội nghị Thượng đỉnh Trẻ em và Thanh thiếu niên ASEAN về Biến đổi khí hậu năm 2025 tại Malaysia.

Bảo Ngọc từng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu COP29, Hội nghị Thượng đỉnh P4G và Diễn đàn Tương lai châu Á. Những hoạt động này giúp cô mở rộng cơ hội học hỏi, kết nối các sáng kiến của thanh niên Việt Nam với những vấn đề được thảo luận trên thế giới.

Trong quá trình hoạt động xã hội, người đẹp nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024, danh hiệu Thanh niên sống đẹp năm 2025 và Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2025. Cô cũng được Thành Đoàn TP.HCM giới thiệu vào danh sách đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 ở lĩnh vực hoạt động xã hội.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết, bằng khen là niềm vinh dự, đồng thời tạo động lực để Sen Vàng tiếp tục những công việc hướng về cộng đồng.

Trước đó, Bảo Ngọc giới thiệu bản thân tại phần thi Beauty With a Purpose của Miss World 2026. Cô trình bày dự án Gen Zero và được chọn vào Top 24. Nội dung dự án tập trung giúp thanh niên tiếp cận kiến thức về chính sách khí hậu, tham gia đối thoại và kết nối với các tổ chức trong nước, quốc tế. Trong phiên đấu giá từ thiện của cuộc thi, bộ đầm dạ hội của cô được bán với giá 1.500 USD, đóng góp vào nguồn kinh phí dành cho hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam.

Ở phần ứng xử chung kết, Bảo Ngọc tiếp tục nói về trách nhiệm với cộng đồng. Khi được hỏi định nghĩa thành công, cô nhắc đến cha mẹ làm nghề y và những đêm họ dành trong phòng cấp cứu để cứu người. Từ tấm gương gia đình, cô chia sẻ mong muốn đóng góp bằng con đường riêng, hướng tới lĩnh vực môi trường và hoạch định chính sách.

Sau Miss World, Bảo Ngọc được hiệp thương tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong vai trò đại diện Gen Zero tại đại hội, cô đề xuất nâng cao năng lực cho thanh niên, gắn tư duy chính sách với các chương trình môi trường và nếp sống xanh.

Người đẹp còn đề cập việc trang bị kiến thức pháp lý trên môi trường số, giúp thanh niên nhận diện nguy cơ từ deepfake, hành vi sử dụng hình ảnh trái phép và bảo vệ quyền lợi cá nhân.

Với những người có sức ảnh hưởng, cô nhấn mạnh yêu cầu tích lũy chuyên môn và chịu trách nhiệm về thông tin đưa đến công chúng. Đây cũng là những nội dung mở rộng hành trình hoạt động của Bảo Ngọc sau cuộc thi, bên cạnh các dự án môi trường và công việc thiện nguyện đã theo đuổi.