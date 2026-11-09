Hoa hậu, Á hậu Việt Nam 2026 lan tỏa vẻ đẹp tri thức và bản lĩnh trẻ

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 và Top 3 của cuộc thi.

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia giao lưu chương trình tại Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi tham dự chương trình.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 bày tỏ niềm tự hào về hành trình của Hoa hậu Việt Nam.

Trong khi đó, chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đêm chung kết, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cho biết, đó chính là giây phút tên mình được xướng lên ở ngôi vị cao nhất.

Dù đã trải qua quá trình chuẩn bị và nhiều vòng thi, cô vẫn bất ngờ, bồi hồi khi được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026. Với người đẹp Hà Nội, niềm vui đăng quang đi cùng ý thức về chặng đường mới phía trước. Danh hiệu mở ra những cơ hội, đồng thời đặt lên vai cô trách nhiệm với công chúng và cộng đồng. Yến Trang mong muốn có thể tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Tổ chức và tình cảm mà khán giả dành cho mình.

Cũng trong buổi giao lưu, khi nhắc đến những khoảnh khắc phía sau sân khấu, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh dành nhiều tình cảm cho ê-kíp đã đồng hành cùng các thí sinh.

Bên cạnh giây phút được gọi tên vào Top 3 và nhận danh hiệu Á hậu 1, cô nhớ nhất sự hỗ trợ tận tình của các thành viên Ban tổ chức, đội ngũ trang điểm, làm tóc và những người luôn tất bật phía sau cánh gà để các thí sinh có thể xuất hiện chỉn chu trên sân khấu.

Khánh Linh gửi lời cảm ơn đến những người đã tin tưởng, đồng hành và tạo điều kiện để cô có cơ hội thể hiện bản thân.

Trong khi đó, Á hậu 2 Lê Phương Nghi nhìn nhận danh hiệu là một dấu mốc quan trọng trên hành trình tuổi trẻ.

Người đẹp đến từ Gia Lai chia sẻ niềm hạnh phúc và sự biết ơn khi những nỗ lực của bản thân được ghi nhận. Với cô, danh hiệu đạt được không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm và động lực để tiếp tục trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân, bản lĩnh hơn trong cuộc sống.

Trong thời gian tới, cô mong muốn có thêm nhiều cơ hội tham gia các hoạt động xã hội, lan tỏa những giá trị tích cực và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Từ ‘Miền hương sắc’ đến hành trình cống hiến - Vẻ đẹp của tri thức và bản lĩnh trẻ” đã mang đến nhiều chia sẻ về hành trình đăng quang, vẻ đẹp tri thức, tình yêu Hà Nội và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.