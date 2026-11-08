Hoa hậu, á hậu và nghệ sĩ 'đốt cháy' thảm đỏ show Hà Thanh Huy

Tối 7/11, NTK Hà Thanh Huy chính thức giới thiệu show diễn cá nhân đầu tiên mang tên The Color of time - Sự tĩnh lặng. Với 38 thiết kế được đầu tư công phu, show diễn sau 10 năm làm nghề của NTK Hà Thanh Huy quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trên sàn runway như siêu mẫu Lan Khuê, Hoa hậu Phương Linh, Á hậu Cẩm Ly, Tú Anh, Lệ Hằng... đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình sáng tạo của nam nhà thiết kế.

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ đình đám khác như Bảo Thy, Midu, Thiều Bảo Trang, Diệp Bảo Ngọc, Bùi Quỳnh Hoa, Lê Âu Ngân Anh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Như Vân, Kim Duyên, Mook, Yolina, Chelsea, Trịnh Hồng Đăng, Mai Ngô, Dương Cẩm Lynh, Như Vân, Thuỷ Tiên, Hoàng Nhung, Sĩ Thanh, Bùi Khánh Linh, Khánh My... cũng góp mặt trong show diễn này với outfit vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy.

Hoa hậu Phương Linh nhẹ nhàng sải bước trong sắc trắng tinh khôi, đơn giản nhưng đầy tinh tế mở màn cho show diễn, cũng là mở đầu cho hành trình thời trang của NTK Hà Thanh Huy. Chiếc váy sử dụng kỹ thuật dựng form 3D giúp tôn vinh đường cong, phần cúp ngực và chân váy ngắn tạo sự gợi cảm và giúp Phương Linh khoe đôi chân dài. Đảm nhận vị trí Vedette, siêu mẫu Lan Khuê xuất hiện trong thiết kế nổi bật với sự kết hợp giữa phom dáng ôm sát và lớp chất liệu mềm mại, bay bổng. Chi tiết xẻ cao táo bạo cùng phần tay áo dài tạo nên sự tương phản giữa vẻ đẹp nữ tính, thanh thoát và nét quyến rũ, sắc sảo.

Điểm nhấn nổi bật của BST lần này nằm ở cách Hà Thanh Huy xây dựng sự chuyển biến về màu sắc và cấu trúc trang phục đầy sức hút. Xuyên suốt 38 looks, các sắc độ được phát triển từ nhạt đến đậm dần, đồng thời những thiết kế cũng được NTK sắp xếp có chủ đích từ đơn giản đến cầu kỳ. Nếu những gam màu nhẹ mang đến cảm giác thanh thoát, mềm mại thì màu sắc đậm hơn lại nhấn mạnh vẻ đẹp sắc sảo, cá tính và sức hút của người phụ nữ hiện đại.

BST không chỉ giới hạn ở những thiết kế váy dạ hội lộng lẫy, bay bổng mà còn có sự xuất hiện của các trang phục jumpsuit, quần kết hợp croptop, áo choàng… mang tinh thần phóng khoáng, quyến rũ và bắt mắt với những chi tiết tạo sự “bling bling”. Qua đó, khai thác hình ảnh người phụ nữ với nhiều cá tính khác nhau, có thể dịu dàng, lãng mạn nhưng cũng mạnh mẽ và tự tin thể hiện bản thân.

Đáng chú ý, hình ảnh cây tre và chiếc nón lá được Hà Thanh Huy lựa chọn làm hai nguồn cảm hứng chủ đạo. Thay vì chỉ sử dụng những biểu tượng quen thuộc dưới dạng họa tiết trang trí, NTK tìm cách chuyển hóa chúng thành ngôn ngữ thời trang thông qua phom dáng, đường nét và cấu trúc trang phục.

NTK cho biết thời gian và trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp anh học cách nhìn nhận mọi thứ bình thản hơn. Với anh, “Sự Tĩnh Lặng” không mang ý nghĩa của đứng yên, mà là khoảng bình yên được bồi đắp sau những đổi thay, khi mỗi người dần hiểu bản thân và nhận ra những giá trị xứng đáng được gìn giữ.

Theo NTK, làm thời trang không đơn thuần là tạo ra những thiết kế đẹp.

"Thử thách lớn nhất có lẽ là phải học cách tồn tại trong một ngành công nghiệp có tính cạnh tranh cao, nơi tài năng thôi là chưa đủ", Hà Thanh Huy chia sẻ.

The Color of time - Sự tĩnh lặng là khởi đầu cho giai đoạn mới và bản thân mong muốn được tiếp tục phát triển ngôn ngữ sáng tạo riêng, hướng đến thiết kế có giá trị thẩm mỹ lâu dài, đồng thời khai thác sâu hơn các yếu tố văn hóa Việt Nam trong thời trang đương đại.

Dàn khách mời trong show vô cùng hùng hậu, không thua kém các thảm đỏ sự kiện giải trí lớn. Ca sĩ Lệ Quyên khoe nét đẹp sắc sảo đầy sang trọng. Váy cúp ngực với họa tiết nón lá tôn trọn vẻ đẹp mặn mà của nữ ca sĩ. Ca sĩ Bảo Thy cũng gây ấn tượng mạnh với thiết kế trang sức trên đầu tôn vẻ đẹp cổ điển, sang trọng.

"Chị Mười Ba" Thu Trang cá tính trong chiếc váy đen kết hợp kính và túi cùng tone. Thiều Bảo Trang tinh khôi trong chiếc váy cúp ngực.

Nhã Phương lại mang đến vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính. Nữ diễn viên lựa chọn thiết kế cúp ngực được điểm xuyết vân lấp lánh, giúp cô phô trọn vóc dáng chuẩn nhưng vẫn thanh lịch. Midu chỉ cần váy cúp ngực đen phối áo choàng, trang sức sang trọng cũng đủ bật lên visual của nữ diễn viên.

Lương Thùy Linh chỉ cần chiếc đầm cúp ngực form ôm cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Mai Ngô quyến rũ, bí ẩn trong bộ váy xanh.

Trương Quỳnh Anh diện thiết kế đầm ngắn ôm sát với tông hồng nude nhẹ nhàng, nổi bật bởi những chi tiết đính kết lấp lánh trải dài trên thân váy. Phom dáng bất đối xứng kết hợp cùng những đường xếp nếp khéo léo giúp nữ diễn viên khoe vóc dáng thon gọn. Khánh My xuất hiện gợi cảm với bộ váy kết hợp đen- trắng. Gần đây, nữ diễn viên gây chú ý khi trở lại với điện ảnh qua bộ phim Trại buôn người.

Siêu mẫu Anh Thư lựa chọn thiết kế đầm dài ôm sát với tông đen chủ đạo, kết hợp phần cổ trễ vai màu vàng champagne được xử lý theo cấu trúc xếp lớp. Bùi Lan Hương mang đến hình ảnh thanh lịch với thiết kế đầm dài ôm dáng, kết hợp hai gam màu đen và trắng tương phản.