Sau 2 tuần vợ chồng hoa hậu Boom Panadda (tên thật Panadda Wongphudee, Hoa hậu Thái Lan 2000) bị tạm giam, các dòng tiền trong vụ quỹ Ongkorn Thamdee đã dần lộ diện tổng hợp từ kết quả điều tra Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) của Cảnh sát Thái Lan công bố ngày 7/11, cùng các lời khai mới nhất.

3 tài khoản nhận 815 triệu baht của Boom Panadda

Từ năm 2015 đến 2026, khoảng 3,2 triệu lượt chuyển khoản quyên góp đổ vào 3 tài khoản, tổng cộng khoảng 815 triệu baht (khoảng 620 tỷ đồng). Tài khoản quan trọng nhất mang tên "Ongkorn Thamdee do cô Panadda đứng tên", mở tháng 1/2015, thực chất là tài khoản cá nhân. Theo MGR Online, tài khoản này nhận khoảng 700 triệu baht (khoảng 532 tỷ đồng) và chuyển ra khoảng 688 triệu baht (khoảng 523 tỷ đồng).

Tài khoản thứ 2 là tài khoản chính thức của quỹ, mở tháng 7/2022, nhận khoảng 196 triệu baht (khoảng 149 tỷ đồng). Tài khoản thứ 3 cũng đứng tên cá nhân, mở tháng 6/2025 để gây quỹ xây trụ sở, nhận khoảng 9,4 triệu baht (khoảng 7,2 tỷ đồng) từ hơn 60.000 lượt quyên góp. Tiền còn được chuyển qua lại giữa các tài khoản.

Theo Thai PBS, chỉ khoảng 280 triệu baht (khoảng 213 tỷ đồng) được dùng cho hoạt động của quỹ. Phần còn lại, khoảng 527 triệu baht (khoảng 400 tỷ đồng), bị cảnh sát nghi dùng sai mục đích. Theo MGR Online, cảnh sát cũng phát hiện từ khi thành lập, quỹ mới chỉ khai thuế 2 lần, dù tiền quyên góp năm 2024-2025 lên tới khoảng 200-300 triệu baht (khoảng 152-228 tỷ đồng) mỗi năm.

Nhánh lớn nhất chảy về tài khoản của vợ chồngBoom Panadda

Theo Thai PBS và MGR Online, từ tài khoản đầu tiên, khoảng 243 triệu baht (khoảng 185 tỷ đồng) được chuyển sang 9 tài khoản liên quan đến Boom Panadda. Khoảng 99 triệu baht (khoảng 75 tỷ đồng) chuyển sang 3 tài khoản của chồng cô, ông Atip Anantawan (thường gọi là Got). Khoảng 42 triệu baht được rút tiền mặt qua 30 lần giao dịch tại quầy.

Cảnh sát liệt kê thêm nhiều khoản chi cá nhân: 19 triệu baht trả thẻ tín dụng của Boom Panadda, 10 triệu baht mua bảo hiểm nhân thọ đứng tên cô là người thụ hưởng, 24 triệu baht mua chứng chỉ quỹ đầu tư, khoảng 2,77 triệu baht mua trang sức và túi hàng hiệu, cùng 4,6 triệu baht (khoảng 3,5 tỷ đồng) chuyển cho cha cô.

Hoa hậu Boom Panadda tại cơ quan điều tra ngày 7/11, khi cảnh sát công bố kết quả điều tra dòng tiền. Ảnh: MGR Online

Theo MGR Online, cảnh sát cho biết trong lời khai ngày 7/11, Boom Panadda phủ nhận cáo buộc nhưng thừa nhận tình tiết cô là người thực hiện các giao dịch và đã dùng tiền không đúng mục đích. Cô cho rằng do giao dịch quá nhiều nên có sự nhầm lẫn khi giải ngân. Ông Atip cũng phủ nhận và nói chỉ làm theo chỉ đạo của vợ. Cảnh sát cho biết bước đầu chưa thấy hành vi của ông có dấu hiệu lừa đảo công chúng, ông bị cáo buộc cùng vợ rửa tiền.

Nhánh tiền qua nhà thầu, thủ quỹ và tiệm trang sức

Ngày 7/11, cảnh sát cho biết tổng cộng hơn 90 triệu baht đã được chuyển cho nhà thầu Aphichat Saelu (thường gọi là Ae) và gần 50 triệu baht được chuyển ngược về tài khoản của ông Atip, theo MGR Online. Thai PBS ghi riêng tài khoản đầu tiên đã chuyển khoảng 37,4 triệu baht (khoảng 28,5 tỷ đồng) cho ông và các công ty của ông.

Ngày 20/11, khi nghe cáo buộc cùng rửa tiền, ông Aphichat cho biết tổng dòng tiền cảnh sát tính liên quan đến ông là 92 triệu baht (khoảng 70 tỷ đồng), gồm cả các khoản chuyển từ tài khoản cá nhân của ông Atip. Ông phủ nhận cáo buộc, khẳng định chỉ thấy tên ông Atip trên phiếu chuyển tiền và không biết nguồn gốc. Ông đã nộp hơn 1.000 trang tin nhắn để giải trình.

Một nhánh khác là khoảng 36 triệu baht (khoảng 27,3 tỷ đồng) chuyển cho thủ quỹ Aphiwut Phumpha (biệt danh Angun). Ông khẳng định số tiền này được chi qua khoảng 288 giao dịch cho xe cứu hộ, thiết bị và tình nguyện viên nhưng cảnh sát vẫn cho rằng cách sử dụng chưa được làm rõ. Ông đã nghe cáo buộc ngày 19/11 và phủ nhận.

Nhánh mới nhất là hơn 45 triệu baht (khoảng 34,2 tỷ đồng) từ tài khoản cá nhân của Boom Panadda và tài khoản quỹ chuyển cho bà Raya Isarayotsawadee, chủ một cửa hàng trang sức ở Chiang Mai, theo Thairath. Bà Raya xác nhận 53 món trang sức cảnh sát thu giữ đều là hàng thật Boom Panadda mua từ năm 2024 đến 2026 và nói không biết tiền đến từ quỹ.

Bà Raya Isarayotsawadee đến cơ quan điều tra giải trình hôm 19/11. Ảnh: Thairath

Gần 200 triệu baht tài sản đang bị rà soát

Theo Thai PBS, cảnh sát đang kiểm tra 7 căn nhà và khu trụ sở quỹ trị giá khoảng 167,9 triệu baht, một biệt thự có hồ bơi 6,3 triệu baht, một căn hộ 5 triệu baht và 3 lô đất trống 17,7 triệu baht, tổng cộng khoảng 196,9 triệu baht (khoảng 150 tỷ đồng). Cảnh sát chưa kết luận các tài sản này có được mua bằng tiền quyên góp hay không. Trong các đợt khám xét trước đó, cảnh sát cũng thu giữ một xe Alphard, 32 túi hiệu, 5 khẩu súng, sổ ngân hàng và 5 xe của quỹ.

Ngày 23/11, nhóm điều tra sẽ họp để quyết định có chuyển bà Raya thành bị can và triệu tập cha của Boom Panadda cùng một người làm sổ sách cho cô hay không. Cảnh sát khẳng định sẽ kịp hoàn tất hồ sơ để đề nghị truy tố vợ chồng Boom Panadda trong thời hạn tạm giam.

Vợ chồng Boom Panadda bị tạm giam từ ngày 7/11 song cả 2 phủ nhận cáo buộc.

Vụ việc của Boom Panadda gây chấn động dư luận:

Video: Thairath