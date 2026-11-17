Ngày 17/11, Đại tá Nittichot Phenchamrat, Phó Chỉ huy trưởng Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) của Cảnh sát Thái Lan, cho biết giấy triệu tập được phát đi trong ngày, sau khi biên bản cuộc họp chiều 16/11 hoàn tất. Sáu người được triệu tập gồm 4 thành viên hội đồng quản trị quỹ Ongkorn Thamdee của hoa hậu Boom Panadda (tên thật Panadda Wongphudee, Hoa hậu Thái Lan 2000) và 2 nhà thầu được gọi là Ae và Em.

Khu trụ sở quỹ Ongkorn Thamdee của hoa hậu Boom Panadda ở tỉnh Pathum Thani. Ảnh: PPTV

6 người thân cận của Boom Panadda phải đến nghe cáo buộc trong tuần

Theo Thairath, Thai Post và PPTV, ông Nittichot làm rõ rằng cuộc họp ngày 16/11 chỉ là nhóm điều tra biểu quyết nội bộ, đến nay chưa ai chính thức bị công bố cáo buộc, kể cả thủ quỹ Aphiwut Phumpha (biệt danh Angun). Cả 6 người phải đến nghe cáo buộc trong tuần này, có thể liên hệ sớm hơn. Nếu xin lùi lịch, họ phải nêu lý do rõ ràng. Theo ông, việc lùi đến 1 tháng là bất thường.

4 thành viên hội đồng quản trị đối mặt 3 tội danh giống Boom Panadda: cùng nhau lừa đảo công chúng, cùng nhau rửa tiền và vi phạm Luật Tội phạm máy tính. Hai nhà thầu bị cáo buộc một tội là cùng nhau rửa tiền. Nhà thầu Ae, tên thật Aphichat, là người xây khu biệt thự ở Phuket, từng nhận hơn 37 triệu baht (khoảng 28,2 tỷ đồng).

Luật sư Amnuaiporn Maneewan (thường gọi là luật sư Kung), đại diện nhà thầu Ae, đăng trên Facebook rằng sẽ đưa thân chủ đến ECD nghe cáo buộc ngay khi luật sư này từ Trung Quốc về nước, theo The Bangkok Insight. Theo The Thaiger, luật sư Decha Kittiwittayanan cho rằng việc bị cáo buộc rửa tiền không có nghĩa cảnh sát sẽ đề nghị truy tố, vì người bị cáo buộc còn được giải trình. Trên trang Facebook Oil Sri, người quản lý trang từng trò chuyện với ông Ae gửi lời động viên, gọi ông là người có công giúp cảnh sát mở rộng vụ việc ra ngoài tài khoản của quỹ.

Thành viên quỹ của Boom Panadda: “Chúng tôi không sai”

Một trong 4 thành viên hội đồng quản trị là bà Sirikhwan Nilkan, thường được gọi là luật sư Ple, người phụ trách pháp lý của quỹ. Theo The Thaiger, sáng 17/11, bà đăng bài trên trang Facebook cá nhân, khẳng định chưa từng có dòng tiền nào liên quan đến mình, dù chỉ một baht. Bà cho biết bản thân cũng là người bị thiệt hại vì từng quyên góp cho quỹ, đồng thời đề nghị được đối xử công bằng vì danh dự và tương lai đã bị ảnh hưởng. “Chúng tôi không sai, sao có thể biến chúng tôi thành người có lỗi”, bà viết.

Luật sư Sirikhwan Nilkan (Ple), thành viên hội đồng quản trị phụ trách pháp lý của quỹ Boom Panadda. Ảnh: Sanook

Theo Sanook, bà Sirikhwan là luật sư tốt nghiệp Đại học Thammasat, từng hỗ trợ pháp lý miễn phí cho nạn nhân bị xâm hại trước khi cùng Boom Panadda lập quỹ. Ngày 30/10, khi vụ việc bùng phát, bà từng tuyên bố sẽ rời quỹ để lo cho gia đình và công việc riêng.

Cha của Boom Panadda có thể được mời làm việc tuần tới

Đại tá Nittichot cho biết cảnh sát dự kiến xem xét trường hợp của cha Boom Panadda vào tuần tới, sau khi mời ông đến giải trình. Theo Thai PBS, ông nhận khoảng 4,6 triệu baht (khoảng 3,5 tỷ đồng) có nguồn gốc từ tài khoản quỹ. Cảnh sát cần làm rõ ông biết đến đâu và mục đích từng khoản chuyển tiền.

Theo vị Phó Chỉ huy trưởng ECD, các khoản này có thể chỉ là tiền con gái chu cấp hằng tháng hoặc tiền xây, sửa nhà. Cha mẹ cô cũng có thể không biết nguồn gốc số tiền vì nghĩ con là nghệ sĩ có thu nhập. “Phải điều tra làm rõ sự thật trước”, ông nói.

Cảnh sát cũng đang xác minh một đoạn tin nhắn lan truyền trên mạng, được cho là trao đổi giữa Boom Panadda và một kế toán hoặc người điều phối kế toán. Nội dung bàn về việc tạm ứng tiền thuế, phí kế toán trước khi chuyển phần tiền thừa vào tài khoản cá nhân của cô. Ông Nittichot cho biết cảnh sát chưa xem được toàn bộ đoạn tin nhắn, chưa rõ phát tán từ thành viên quỹ nào. Muốn dùng làm chứng cứ, người cung cấp phải nộp kèm thiết bị gốc.

Trang sức thu giữ tại căn hộ đứng tên hoa hậu Boom Panadda đang chờ giám định. Ảnh: MGR Online

Ngoài cha của Boom Panadda, cảnh sát sẽ mời một phụ nữ thân cận với cô, người từng tư vấn về sổ sách tài khoản, đến làm việc. Theo Siam Rath, người này không phải nghệ sĩ. Chủ cửa hàng trang sức Raya ở Chiang Mai, người có giao dịch với cả tài khoản quỹ lẫn tài khoản cá nhân của Boom Panadda, đã xin lùi lịch vì mới chuẩn bị được chứng từ cho khoảng 10 triệu baht (khoảng 7,63 tỷ đồng), bằng một nửa số tiền cảnh sát phát hiện. Theo Thai Post, người này dự kiến đến ECD vào tuần tới. Sau đó, cảnh sát sẽ mời hiệp hội đá quý giám định số trang sức đã thu giữ.

Chuyến tập huấn Nhật Bản của quỹ Boom Panadda được giải trình

Ngày 17/11, luật sư Nitithorn Kaewto (thường gọi là luật sư James) đưa vợ chồng người điều phối chuyến đi Nhật Bản của quỹ đến ECD làm nhân chứng. Hôm 16/11, cảnh sát cho biết sẽ làm rõ chuyến đi này có liên quan đến hoạt động của quỹ hoặc dùng tiền quỹ hay không.

Theo Daily News, đây là chuyến tập huấn cứu hộ ở Osaka, kéo dài từ 13/10 đến 17/10, với 14 người tham gia. Đoàn học 3 buổi sáng về thảm họa, sập công trình và tham quan một bảo tàng về sập nhà. Luật sư James cho biết chi phí được chuyển thẳng từ tài khoản quỹ sang công ty du lịch, “không có dòng tiền nào vào tài khoản của 2 nhân chứng”. Hai người tự trả vé máy bay và nộp cho cảnh sát thư của quỹ gửi Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại Nhật Bản, cùng các thư điện tử trao đổi với đơn vị cứu hộ Osaka.

MC Woody sốc vì từng thân thiết với Boom Panadda

Ở giới giải trí, MC Woody Milintachinda nói anh còn sốc hơn nhiều người vì từng thân thiết với Boom Panadda. Trả lời báo chí hôm 16/11, theo The Bangkok Insight, anh cho biết đã nhiều lần ủng hộ quỹ bằng tiền và hiện vật. Anh cho rằng các quỹ từ thiện cần một hệ thống tập trung để công chúng kiểm tra tài khoản quyên góp. Nếu cảnh sát mời với tư cách người bị hại, anh sẽ hợp tác.

Ngày 16/11, MC Kornchai cùng 6 nhóm nhà hảo tâm đã ủy quyền cho luật sư nộp đơn tố cáo quỹ và Boom Panadda, với tổng số tiền ủng hộ 3.284.717 baht (khoảng 2,5 tỷ đồng).

Boom Panadda và chồng, ông Atip Anantawan, bị tạm giam đợt đầu 12 ngày, hết hạn ngày 18/11. Cảnh sát cáo buộc khoảng 527 triệu baht (hơn 400 tỷ đồng) trong số 815 triệu baht quyên góp bị dùng sai mục đích. Cả 2 phủ nhận cáo buộc.

Truyền thông Thái Lan đưa tin về vụ việc:

Video: CH7