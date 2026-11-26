Ngày 26/11, Đại tá Chamnan Chanthet, Trưởng phòng 4 thuộc Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) của Cảnh sát Thái Lan thông tin kết quả buổi lấy lời khai người làm sổ sách cho quỹ Ongkorn Thamdee của Hoa hậu Boom Panadda (tên thật Panadda Wongphudee, Hoa hậu Thái Lan 2000).

Chồng người làm sổ sách của Boom Panadda liên quan dòng tiền hàng triệu baht

Theo Đại tá Chamnan, qua buổi lấy lời khai bổ sung bà Ratchanok, người làm sổ sách cho Boom Panadda, hôm 25/11, điều tra viên phát hiện dòng tiền liên quan đến chồng bà. Người này nhận làm sổ sách cho quỹ theo hình thức một văn phòng kế toán. Số tiền ở mức hàng triệu baht, nhưng cảnh sát chưa công bố con số cụ thể. "Chưa thể tiết lộ chi tiết vì đây là thông tin trong hồ sơ vụ án", ông nói.

Sáng 25/11, bà Ratchanok cùng chồng và 4 người khác đến Cục Cảnh sát Điều tra Trung ương ở Bangkok theo giấy triệu tập. Cả 2 không trả lời câu hỏi của phóng viên. Theo nguồn tin cảnh sát khi đó, nội dung làm việc tập trung vào hệ thống kế toán của quỹ, việc thuê đất và những thông tin đã được báo chí đăng tải. Bà Ratchanok là người phụ trách chính sổ sách của quỹ, tên bà xuất hiện trong các đoạn tin nhắn mà cảnh sát thu thập.

Cảnh sát chưa cho biết vợ chồng bà Ratchanok có bị chuyển từ nhân chứng thành bị can hay không.

Người làm sổ sách quỹ của Boom Panadda cùng những người đi cùng tại Cục Cảnh sát Điều tra Trung ương sáng 25/11. Ảnh: Thairath

Cha của Boom Panadda được hẹn lấy lời khai ngày 1/12

Cũng theo Đại tá Chamnan, điều tra viên chuẩn bị mời cha của Boom Panadda đến lấy lời khai vào ngày 1/12. Trước đó, Thai PBS và một số báo đưa tin ông hẹn đến ngày 27/11, nhưng lịch này được lùi lại.

Nội dung làm việc chủ yếu xoay quanh dòng tiền giữa 2 cha con, trong đó có các khoản Boom Panadda chuyển cho cha để lo cho gia đình. Theo cảnh sát, những khoản này có đúng chỉ là tiền chu cấp hay không vẫn chưa thể kết luận, cần chờ lời khai rõ ràng. Theo Siam News, phía cảnh sát cho rằng các câu hỏi chủ yếu về dòng tiền trong quan hệ gia đình và "không có gì đáng lo ngại".

Theo kết quả điều tra công bố ngày 7/11, cha của Boom Panadda nhận khoảng 4,6 triệu baht (khoảng 3,5 tỷ đồng) có nguồn gốc từ tài khoản quyên góp. Hôm 17/11, Đại tá Nittichot Phenchamrat, Phó Chỉ huy trưởng ECD, cũng từng nhận định đây có thể chỉ là tiền con gái chu cấp hằng tháng hoặc tiền sửa nhà, và cha mẹ cô có thể không biết nguồn gốc số tiền.

Hôm 24/11, cảnh sát cho biết đã ra giấy triệu tập cha mẹ và một người con của Boom Panadda làm nhân chứng. Đến nay, các báo chưa đưa tin lịch làm việc của mẹ và con cô.

Cha mẹ của Hoa hậu Boom Panadda đã nhận giấy triệu tập của cảnh sát. Ảnh: Thairath

Hồ sơ vụ Boom Panadda có thể chuyển viện công tố sớm hơn dự kiến

Cảnh sát đang lần lại dòng tiền quyên góp từ năm 2015 và đã ra thêm nhiều giấy triệu tập. Với 6 người lô 2, gồm 4 thành viên hội đồng quản trị quỹ và 2 nhà thầu đã nghe cáo buộc và phủ nhận, việc có thay đổi tư cách pháp lý của họ hay không còn chờ đánh giá chứng cứ và cuộc họp của nhóm điều tra.

Theo Đại tá Chamnan, mục tiêu vẫn là hoàn tất hồ sơ và chuyển sang viện công tố trong vòng 2 tháng kể từ ngày vợ chồng Boom Panadda bị tạm giam, nhưng tiến độ có thể nhanh hơn vì chỉ còn một số chi tiết cần làm rõ.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết đã soạn xong dự thảo luật mới về quỹ từ thiện, sẽ qua 2 vòng lấy ý kiến công chúng. Bộ cũng dự kiến đề nghị tòa án thu hồi tư cách pháp nhân quỹ Ongkorn Thamdee sau khi nhận báo cáo điều tra của cảnh sát, vì quỹ không nộp báo cáo thu chi trước hạn chót 10/11.

Vợ chồng Boom Panadda bị tạm giam từ ngày 7/11. Cảnh sát cáo buộc khoảng 527 triệu baht (hơn 400 tỷ đồng) trong số 815 triệu baht quyên góp bị dùng sai mục đích. Cả 2 phủ nhận cáo buộc.

Vụ việc của Boom Panadda gây chấn động ở Thái Lan:

Video: Thairath