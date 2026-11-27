Mẹ của Hoa hậu Boom Panadda (tên thật Panadda Wongphudee, Hoa hậu Thái Lan 2000) đến Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) của Cảnh sát Thái Lan ở Bangkok để lấy lời khai với tư cách nhân chứng trong vụ quỹ Ongkorn Thamdee. Sau đó con gái cô, Andaman Wongphudee (thường gọi là Anda) cũng có mặt.

Mẹ và con gái Boom Panadda im lặng trước báo chí

Cả 2 người đều đi cùng luật sư. Khi phóng viên hỏi bà Pranom về hồ sơ, giấy tờ đã chuẩn bị và việc vào trại giam thăm con gái, bà không trả lời và đi thẳng vào tòa nhà. Luật sư đi cùng Anda cũng cho biết không tiện trả lời phỏng vấn.

Theo Thiếu tướng Thatphum Jaruprat, Chỉ huy trưởng ECD, số tiền bà Pranom nhận trong nhiều năm qua chỉ ở mức vài chục nghìn baht. Với Anda, điều tra viên sẽ đề nghị cung cấp thông tin về nơi học, chi phí học tập và chi phí sinh hoạt hằng tháng. Ông cho biết việc kiểm tra người thân của Boom Panadda sẽ được tiến hành kỹ lưỡng và công bằng.

Theo MGR Online, tổng số tiền Boom Panadda và quỹ chuyển cho gia đình cô khoảng 14 triệu baht (khoảng 10,7 tỷ đồng). Các báo khác chưa đưa con số này.

Mẹ Boom tại lối vào. Ảnh: MGR Online

Tài khoản của cha Boom Panadda bị phong tỏa

Cũng theo ông Thatphum, tài khoản của cha Boom Panadda có khoảng 3-4 triệu baht (khoảng 2,3-3,1 tỷ đồng) đã bị phong tỏa. Điều tra viên sẽ xem xét đây có phải là khoản tiền con chu cấp cho cha mẹ theo lẽ thường hay không, và người liên quan có biết nguồn gốc số tiền hay không.

Cha cô có lịch đến làm việc với cảnh sát ngày 1/12. Kết quả điều tra công bố ngày 7/11 cho thấy ông nhận khoảng 4,6 triệu baht (khoảng 3,5 tỷ đồng) có nguồn gốc từ tài khoản quyên góp.

Lô nhân chứng thứ 3 gồm cha, mẹ, con gái của Boom Panadda, nhà thầu Tom, bà Ratchanok, người phụ trách sổ sách của quỹ và chồng bà. Theo ông Thatphum, việc lấy lời khai lô này sắp hoàn tất. Nếu cần gọi thêm người, họ sẽ được đưa vào lô 3 chứ không lập lô mới.

Với vợ chồng bà Ratchanok, dòng tiền liên quan khoảng 6-7 triệu baht (khoảng 4,6-5,3 tỷ đồng). Họ giải thích đây là tiền công làm kế toán cho quỹ trong 2 năm 2024 và 2025. Điều tra viên sẽ xem xét lời giải thích có hợp lý và khoản chi có bất thường hay không.

Người thân của Boom Panadda qua cổng an ninh để vào làm việc với cảnh sát. Ảnh: MGR Online

2-3 người trong vụ Boom Panadda có thể bị chuyển tư cách

Theo Thiếu tướng Thatphum, việc kiểm tra dòng tiền liên quan đến Boom Panadda đã gần hoàn tất. Trong đó có những khoản nhỏ lẻ có thể là chi phí hoạt động của quỹ nên sẽ được xem xét từng trường hợp. Ông cho biết có thêm khoảng 2-3 người bị thay đổi tư cách nhưng phải chờ cuộc họp của nhóm điều tra.

Cuộc họp dự kiến diễn ra chiều thứ Hai, ngày 30/11. Cảnh sát chưa cho biết đó là những ai. Ông Thatphum nhấn mạnh hiện chưa có ai trong số những người được triệu tập bị cáo buộc.

Theo nguồn tin được Daily News và Thairath dẫn, sau cuộc họp, hồ sơ của cả 3 lô sẽ được chuyển sang viện công tố cùng lúc, dự kiến vào cuối tháng 12.

Vợ chồng Boom Panadda bị tạm giam từ ngày 7/11. Cảnh sát cáo buộc khoảng 527 triệu baht (hơn 400 tỷ đồng) trong số 815 triệu baht quyên góp bị dùng sai mục đích. Cả 2 phủ nhận cáo buộc. Họ hiện là bị can, chưa bị viện công tố truy tố và chưa bị tòa án kết tội.

Cảnh sát khám nhà của Boom Panadda:

Video: Thairath