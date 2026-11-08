Hoa hậu 50 tuổi bị bắt giam và nghi vấn quanh 32 chiếc túi hiệu

Cơ quan chống rửa tiền: Hàng giả sẽ bị đốt bỏ

Chiều 8/11, ông Witthaya Nititham, Phó Tổng thư ký kiêm người phát ngôn Cơ quan Phòng chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) lên tiếng trước tranh cãi về số túi hàng hiệu cảnh sát thu giữ tại nhà Panadda Wongphudee (nghệ danh Boom Panadda, Hoa hậu Thái Lan 2000). Theo Amarin TV, số túi này gồm các thương hiệu Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Bao Bao và Tory Burch.

Theo ông Witthaya, lực lượng khám xét không thể xác định ngay tại chỗ túi thật hay giả nên phải thu giữ trước rồi giám định sau. AMLO sẽ mời chuyên gia xác định thật giả và định giá trước khi đưa tài sản ra đấu giá. Tiền thu được từ đấu giá sẽ dùng để bồi hoàn cho người bị hại.

Người phát ngôn AMLO lên tiếng về túi hàng hiệu trong vụ án của Boom Panadda. Ảnh: amarintv

"Nếu giám định là hàng giả, đó sẽ trở thành tài sản không được phép lưu thông và phải đem đi tiêu hủy", ông Witthaya nói. Theo ông, hàng giả sẽ không được đưa vào quy trình xử lý tài sản của AMLO. Việc giữ lại làm vật chứng trong vụ án hình sự hay tiêu hủy sẽ do AMLO bàn với cơ quan điều tra.

Đến chiều 8/11, AMLO chưa nhận được danh mục tài sản từ Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD), đơn vị đang thụ lý vụ án. Ông Witthaya cho biết AMLO có thể truy lại các giao dịch cũ, chẳng hạn lịch sử thẻ tín dụng để xác định một chiếc túi từng là hàng thật có bị bán đi lấy tiền mặt hay không. Cơ quan này cũng đang rà soát tài chính của những người có liên quan đến 2 bị can ở tầng thứ 2, thứ 3. Theo ông, người biết rõ tiền có nguồn gốc bất chính không thể viện cớ không biết, còn người ngay tình sẽ được pháp luật bảo vệ.

Theo The Standard, 32 chiếc túi thu giữ được ước tính trị giá khoảng 3 triệu baht (khoảng 2,29 tỷ đồng), trang sức và đồng hồ hiệu khoảng 2 triệu baht (khoảng 1,56 tỷ đồng). Ngoài ra còn 22 thửa đất trị giá 54,95 triệu baht (khoảng 41,9 tỷ đồng) và 15 ô tô trị giá khoảng 38,65 triệu baht (khoảng 29, 5 tỷ đồng). Đây là các tài sản đang chờ cơ quan điều tra lập danh mục để chuyển cho AMLO.

Lời tố chưa kiểm chứng về 34 chiếc túi giả

Những nghi vấn về túi giả xuất hiện sau khi cảnh sát công bố ảnh tang vật trong buổi họp báo ngày 7/11. Nam diễn viên, người dẫn chương trình Ta Narakorn và bác sĩ Khongkhwan Fujitniran lần lượt đăng bài cho rằng nhiều chiếc túi trông như hàng giả.

Hình ảnh chương trình của Thái Lan đưa tin về vụ án liên quan đến Boom Panadda. Ảnh: mgronline.com

Ngày 8/11, theo Manager Online, chủ một cửa hàng túi nhái nói trên kênh truyền hình Channel 8 rằng Boom Panadda từng đặt mua 34 chiếc túi nhái với giá 1.890 baht mỗi chiếc (khoảng 1,4 triệu đồng), tổng cộng 64.260 baht (khoảng 49 triệu đồng), ít lâu trước khi cảnh sát khám xét nhà. Theo Amarin TV, câu chuyện tương tự cũng được trang Facebook Sor Pao lan truyền. Từ đó, nhiều người trên mạng đặt giả thuyết rằng túi thật đã được cất giấu và thay bằng túi giả.

Người chủ cửa hàng không được nêu tên. Các báo đưa tin không cho thấy hóa đơn hay bằng chứng nào kèm theo lời kể này. Cảnh sát chưa phản hồi. Số túi người này nhắc đến cũng khác với con số 32 chiếc cảnh sát công bố. Theo Manager Online, việc xác định túi thật hay giả phải chờ kết quả giám định khoa học của cơ quan chức năng, phối hợp với ECD.

Đang trong 12 ngày tạm giam đầu tiên

Boom Panadda và chồng, ông Atip Anantawan (thường gọi là Got) đang bị tạm giam đợt đầu 12 ngày, từ 7/11 đến 18/11, lần lượt tại Trại giam nữ Trung ương và Trại giam đặc biệt Bangkok. Cả 2 đang cách ly y tế 5 ngày. Theo Cục Cải huấn Thái Lan, sáng 8/11, Boom Panadda không ăn sáng và chỉ xin sách kinh cầu nguyện cùng tiểu thuyết.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 tài khoản gắn với hoạt động quyên góp của Boom Panadda nhận khoảng 815 triệu baht (khoảng 622 tỷ đồng) từ năm 2015, trong đó khoảng 527 triệu baht (hơn 400 tỷ đồng) bị nghi dùng sai mục đích. Cả 2 vợ chồng phủ nhận cáo buộc. Họ hiện là bị can, chưa bị viện công tố truy tố và chưa bị tòa án kết tội.