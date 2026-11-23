Theo Thai PBS, ngày 23/11, Thiếu tướng Thatphum Jaruprat, Chỉ huy trưởng Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) của Cảnh sát Thái Lan, cho biết nhóm điều tra đã liên hệ với cha của hoa hậu Boom Panadda (tên thật Panadda Wongphudee, Hoa hậu Thái Lan 2000) và người làm sổ sách của quỹ Ongkorn Thamdee để mời đến lấy lời khai trong tuần này. Cả 2 cho biết sẽ đến vào ngày 27/11. Lịch này có thể thay đổi nếu họ thu thập xong chứng cứ sớm hơn.

Matichon, Siam Rath và The Bangkok Insight cũng đưa tin cha của Boom Panadda và người làm sổ sách sẽ đến ECD lấy lời khai vào ngày 27/11. Cảnh sát chưa cho biết họ được mời với tư cách nhân chứng hay bị can. Danh tính của 2 người chưa được công bố. Trước đó, cảnh sát từng cho biết sẽ xem xét cả trường hợp mẹ của Boom Panadda nhưng lịch hẹn lần này chỉ nhắc đến cha cô.

Cảnh sát Thái Lan đẩy nhanh hồ sơ vụ quỹ của Hoa hậu Boom Panadda. Ảnh: Matichon

Cha của Boom Panadda nhận 4,6 triệu baht từ tài khoản quỹ

Theo kết quả điều tra cảnh sát công bố ngày 7/11, cha của Boom Panadda nhận khoảng 4,6 triệu baht (khoảng 3,5 tỷ đồng) có nguồn gốc từ tài khoản quyên góp. Cảnh sát cần làm rõ ông biết đến đâu về nguồn tiền và mục đích của từng khoản chuyển.

Hôm 17/11, Đại tá Nittichot Phenchamrat, Phó Chỉ huy trưởng ECD, cho rằng các khoản này có thể chỉ là tiền con gái chu cấp hằng tháng hoặc tiền xây, sửa nhà. Theo ông, cha mẹ cô cũng có thể không biết nguồn gốc số tiền vì nghĩ con là nghệ sĩ có thu nhập. "Phải điều tra làm rõ sự thật trước", ông nói.

Người làm sổ sách được cảnh sát nhắc đến từ tuần trước, khi chuẩn bị triệu tập "lô 3". Theo Siam Rath, lô này gồm cha của Boom Panadda, người làm sổ sách và bà Raya Isarayotsawadee, chủ một cửa hàng trang sức ở Chiang Mai. Cảnh sát phát hiện hơn 45 triệu baht (khoảng 34,3 tỷ đồng) từ tài khoản cá nhân của Boom Panadda và tài khoản quỹ chuyển cho cửa hàng này. Bà Raya cho biết đó là tiền mua 53 món trang sức thật và bà không biết tiền đến từ quỹ.

Nhóm điều tra dự kiến họp ngày 23/11 để quyết định có chuyển bà Raya từ nhân chứng thành bị can hay không. Đến 19h cùng ngày, cảnh sát chưa công bố kết quả. Các bài cập nhật trong ngày của Thai PBS, Matichon và Siam Rath đều không nhắc đến quyết định về bà Raya.

Số trang sức thu giữ trong vụ Hoa hậu Boom Panadda, được chủ tiệm Raya xác nhận là hàng thật. Ảnh: MGR Online

Hồ sơ vụ Boom Panadda chuyển viện công tố trong 2 tháng

Theo Thai PBS, Thiếu tướng Thatphum cho biết cảnh sát sẽ hoàn tất hồ sơ của Boom Panadda, chồng cô và các thành viên hội đồng quản trị đã bị cáo buộc, rồi chuyển sang viện công tố cùng lúc trong vòng 2 tháng, tính từ ngày vợ chồng cô bị tạm giam, để viện công tố còn 20 ngày xem xét có truy tố ra tòa hay không. Tổng thời gian này nằm trong giới hạn tạm giam tối đa 84 ngày theo luật Thái Lan.

Trong tuần qua, cả 6 người lô 2 đã đến nghe cáo buộc. Bốn thành viên hội đồng quản trị bị cáo buộc 3 tội lừa đảo công chúng, đưa thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính và rửa tiền, còn 2 nhà thầu bị cáo buộc cùng nhau rửa tiền. Tất cả đều phủ nhận. Các thành viên hội đồng quản trị được hẹn quay lại ngày 18/12.

Vợ chồng Boom Panadda bị tạm giam từ ngày 7/11. Cảnh sát cáo buộc khoảng 527 triệu baht (khoảng 400tỷ đồng) trong số 815 triệu baht quyên góp bị dùng sai mục đích. Cả 2 phủ nhận cáo buộc.

Cảnh sát khám căn hộ của Boom Panadda:

Video: Thairath