Hoa hậu 50 tuổi bị bắt: Căng thẳng khóc nhớ con, luật sư làm hành động không ngờ

Chiều 11/11, Đại tá Nittichot Phenchamrat, Phó Chỉ huy trưởng Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) của Cảnh sát Thái Lan, họp báo công bố kết quả giám định ban đầu số túi hàng hiệu thu tại nhà hoa hậu Boom Panadda (tên thật Panadda Wongphudee, Hoa hậu Thái Lan 2000). Theo MGR Online và PPTV, đại diện chủ sở hữu các thương hiệu đánh giá khoảng 80-90% trong 32 chiếc túi nhiều khả năng là hàng giả.

Cảnh sát Thái Lan họp báo về tang vật thu giữ trong vụ hoa hậu Boom Panadda chiều 11/11. Ảnh: MGR Online

Túi hiệu của Boom Panadda chờ công ty mẹ xác nhận

Theo The Standard, chuyên gia về sở hữu trí tuệ ước tính khoảng 90% số túi của Boom Panadda là hàng vi phạm bản quyền. Đây mới là đánh giá sơ bộ, chưa phải văn bản xác nhận chính thức. Cảnh sát sẽ gửi thông tin đến công ty mẹ của các thương hiệu để xác minh lần nữa, sau đó đưa kết quả vào hồ sơ vụ án và chuyển cho Cơ quan Phòng chống rửa tiền Thái Lan (AMLO).

Cảnh sát cũng đang truy người bán số túi này và chưa loại trừ khả năng chúng được mua gom. Theo pháp luật Thái Lan, việc sở hữu hàng vi phạm bản quyền để dùng cá nhân chưa bị coi là phạm tội, trừ khi đem bán.

Trước khi bị bắt, Boom Panadda từng nói với cơ quan thuế rằng cô chỉ có 4-5 chiếc túi hàng hiệu.

Túi thu tại nhà Boom Panadda được đánh giá sơ bộ 80-90% là hàng giả. Ảnh: MGR Online

12 túi hiệu, 53 món trang sức trong 2 căn hộ của Boom Panadda

Sáng cùng ngày, cảnh sát khám xét 2 căn hộ chung cư cao cấp ở Sukhumvit 31 và Soi Ratchakhru, quận Phaya Thai, Bangkok. Theo PPTV và The Standard, cả 2 căn hộ đều đứng tên Boom Panadda và trước đó đã nằm trong danh sách tài sản bị phong tỏa. Cảnh sát đang kiểm tra ai là người thực sự sống tại đây.

Tại 2 căn hộ, cảnh sát thu giữ 12 túi hàng hiệu, phần lớn của Louis Vuitton, 11 chiếc khăn, 4 bộ trang phục hàng hiệu và 53 món trang sức. Đại tá Nittichot cho biết sơ bộ, số túi này có chất lượng và tình trạng tốt hơn lô đầu nhưng vẫn phải chờ chủ thương hiệu xác nhận, mất khoảng 1 tháng. Kết quả sẽ là căn cứ để AMLO xem xét bán đấu giá hoặc tịch thu sung công.

Khăn và túi hiệu thu tại 2 căn hộ đứng tên Boom Panadda. Ảnh: MGR Online

Số trang sức không có số sê-ri nên sẽ được chuyển cho chuyên gia đá quý giám định chất liệu và định giá. Vì vậy, để xác định chủ sở hữu, cảnh sát phải lần theo dòng tiền xem ai đã trả tiền mua.

Theo MGR Online, cảnh sát lần ra 2 căn hộ nhờ camera an ninh ghi lại một chiếc xe 2 lượt ra vào nhà Boom Panadda ở khu Nawamin trước cuộc khám xét ngày 6/11. Cùng ngày 11/11, cảnh sát cũng đưa 5 chiếc xe liên quan đến vụ án về CIB làm tang vật, trong đó có một chiếc Toyota Alphard. Theo Thairath, trên kính trước của chiếc Alphard có dán thẻ ra vào Tòa nhà Quốc hội.

53 món trang sức không có số sê-ri sẽ được chuyên gia đá quý giám định. Ảnh: MGR Online

Truy dòng tiền của Boom Panadda sang Lào?

Cảnh sát cho biết trong tuần này sẽ mời hơn 10 người đến làm việc, gồm 4 thành viên còn lại của hội đồng quản trị quỹ, những người liên quan đến mua bán đất, nhóm doanh nhân ở Chiang Mai và thủ quỹ Aphiwut Phumpha. Theo The Standard, một thành viên hội đồng quản trị và thủ quỹ đã bày tỏ sẵn sàng hợp tác nhưng chưa có lịch cụ thể.

Đại tá Nittichot Phenchamrat trả lời báo chí chiều 11/11. Ảnh: MGR Online

Về thông tin tài sản được chuyển sang Lào, Đại tá Nittichot cho biết cần xác minh trước. Nếu có dấu hiệu rửa tiền ra nước ngoài, AMLO sẽ là đầu mối phối hợp quốc tế, vì cảnh sát Thái Lan chỉ có thẩm quyền trong nước. Hiện cơ quan điều tra vẫn giữ 3 tội danh ban đầu là lừa đảo công chúng, vi phạm Luật Tội phạm máy tính và rửa tiền.

Boom Panadda bắt đầu căng thẳng trong trại giam

Theo luật sư Ekkasit Srisang, sau 4 ngày bị giam, Boom Panadda bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng, không vui và rất nhớ con, dù những ngày đầu cố tỏ ra mạnh mẽ. Theo Thaiger, đến ngày thứ 3, cô bật khóc và nói lo cho các con. Đội luật sư liên hệ người thân đang chăm sóc các con để xin ảnh, in ra giấy cho cô xem trong buổi gặp chiều. Theo Siamnews, sau khi xem ảnh, cô bớt lo lắng phần nào.

Ngày 12/11 là ngày đầu tiên người thân được vào thăm Boom Panadda. Luật sư cho biết chưa rõ ai sẽ đến và người bị giam có quyền không công khai danh sách người thăm. Trước đó, ông Atip từng xin tại ngoại với 1 triệu baht (khoảng 763 triệu đồng) tiền mặt nhưng bị tòa bác, còn Boom Panadda không nộp đơn.

Vụ việc của Boom Panadda gây chấn động Thái Lan những ngày qua.

Luật sư Ekkasit cũng gọi điện cho MC Anuwat Fuangthongdaeng, người trước đó nói mình chỉ là “quân cờ” khi được Boom Panadda mời đến Cục Thuế. Theo The Bangkok Insight, luật sư khẳng định cô không dùng ông làm quân cờ. Sau cuộc trao đổi, Anuwat viết rằng ông “hiểu tất cả các bên”.

Boom Panadda và chồng, ông Atip Anantawan, bị tạm giam đợt đầu đến ngày 18/11. Cảnh sát cáo buộc khoảng 527 triệu baht (khoảng 402 tỷ đồng) trong số 815 triệu baht quyên góp bị dùng sai mục đích. Cả 2 phủ nhận cáo buộc.

Cảnh sát khám căn hộ của hoa hậu Boom Panadda:

Video: Thairath