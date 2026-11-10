Hoa hậu 50 tuổi bị bắt: 10 người thân cận bị triệu tập, cảnh sát tìm thấy 31 túi hiệu

Theo Amarin TV, Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) của Cảnh sát Thái Lan đã khám xét thêm nơi ở của hoa hậu Boom Panadda (tên thật Panadda Wongphudee, Hoa hậu Thái Lan 2000) và những người thân cận với cô. Cảnh sát phát hiện 31 túi hàng hiệu được giấu kín. Matichon và PPTV cho biết đại diện chủ sở hữu các thương hiệu được mời đến kiểm tra số túi này lúc 11h ngày 11/11, để xác định thật hay giả và ước tính giá trị.

Túi hiệu của Boom Panadda: 32 chiếc nghi giả, 31 chiếc nghi thật

Đây là đợt túi thứ 2 trong vụ án quỹ Ongkorn Thamdee. Đợt đầu gồm 32 chiếc của các hãng Hermès, Louis Vuitton, Celine, Chanel, thu giữ khi khám xét nhà Boom Panadda ở Bangkok sáng 6/11. Khi đó, theo Daily News, cảnh sát ước tính số túi trị giá khoảng 3 triệu baht (khoảng 2,29 tỷ đồng).

Tối 9/11, Thiếu tướng Thatphum Jaruprat, Chỉ huy trưởng ECD, cho biết đại diện 4 thương hiệu xa xỉ, trong đó có Louis Vuitton và Hermès đã kiểm tra sơ bộ và cho rằng nhiều khả năng cả 32 chiếc đều là hàng giả. Số túi này sẽ được chuyển sang Cơ quan Phòng chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) xác minh. Nếu kết luận là hàng giả, chúng sẽ bị tiêu hủy. Trước khi bị bắt, Boom Panadda từng nói với cơ quan thuế rằng cô chỉ có 4-5 chiếc túi hàng hiệu.

Lô túi hiệu của Boom Panadda được mang đi giám định Ảnh: amarintv

Người bạn thân 20 năm của hoa hậu, nhà thiết kế Pla Finale cũng băn khoăn về chuyện túi hiệu. Theo Thaiger, ông quen Boom Panadda từ khi cô đăng quang Hoa hậu Thái Lan, từng may trang phục cho cô nhưng gần như chưa bao giờ thấy cô dùng hàng hiệu. Ông kể khoảng 5h30 sáng ngày bị bắt, Boom Panadda nhắn cho ông: “Em rất yêu anh Pla”. Ông nói không giận, không truy cứu khoản tiền từng góp cho quỹ, chỉ tin rằng “luật nhân quả là có thật”.

Bạn thân của Boom Panadda: “Tôi chỉ là một quân cờ”

Một người bạn khác của Boom Panadda, MC tin tức Anuwat Fuangthongdaeng (thường gọi là Num Anuwat), cũng lên tiếng. Theo The Bangkok Insight, trên sóng truyền hình ngày 10/11, MC cho biết việc mình có mặt cùng Boom Panadda tại Cục Thuế trước khi cô bị bắt không phải tình cờ.

Theo lời Anuwat, khi biết sắp có lệnh bắt, Boom Panadda gọi điện báo sẽ đến Cục Thuế nộp hồ sơ của quỹ và đề nghị ông đến. Ông muốn cử phóng viên đi thay nhưng cô từ chối, nói chỉ tin một mình ông. Anuwat cho rằng cô muốn dùng ông để xã hội thấy mình không bỏ trốn, nhằm thuận lợi khi xin tại ngoại. Ông nhấn mạnh đây là cảm nhận cá nhân, chưa từng hỏi trực tiếp cô.

Trên trang Facebook cá nhân, Anuwat kể từng kêu gọi mọi người quyên góp cho quỹ và tự chuyển tiền. Khi đối chiếu sao kê, ông phát hiện tiền không vào tài khoản quỹ mà vào tài khoản mang tên cá nhân. Theo Thaiger, ông nói tình bạn dành cho cô cuối cùng “không có giá trị gì” và mình “chỉ là một quân cờ”.

Số túi đã bị thu giữ Ảnh: Dailynews

Chủ WorkPoint không bị triệu tập vì khoản tiền góp cho Boom Panadda

Liên quan khoản 5 triệu baht (khoảng 3,8 tỷ đồng) mà ông Panya Nirunkul, người sáng lập tập đoàn giải trí WorkPoint từng quyên góp cho quỹ, Matichon và The Bangkok Insight cho biết cảnh sát không gửi giấy triệu tập ông. Ông quyên góp với thiện chí và không muốn biến khoản tiền này thành chuyện kiện tụng.

Trong tuần này, cảnh sát dự kiến mời 4 thành viên hội đồng quản trị quỹ và hơn 10 người thân cận có liên quan đến dòng tiền đến làm việc. Trong số đó có thủ quỹ Aphiwut Phumpha, người bị xác định nhận khoảng 36 triệu baht (khoảng 27,5 tỷ đồng) từ tài khoản quỹ vào 4 tài khoản cá nhân. Cơ quan điều tra cũng kêu gọi những người bị thiệt hại đến trình báo để có cơ hội được bồi hoàn sau này.

Ngày thứ 3 của Hoa hậu Thái Lan Boom Panadda trong trại giam

Theo luật sư Ekkasit Srisang, người trò chuyện với Boom Panadda qua video, cô đã ăn đủ 2 bữa và sinh hoạt bình thường trong phòng cách ly. Kết quả kiểm tra sức khỏe thể chất và tinh thần ban đầu của trại giam đều bình thường. Gia đình dự kiến vào thăm hoa hậu lần đầu vào ngày 12/11.

Boom Panadda và chồng, ông Atip Anantawan, bị tạm giam đợt đầu đến ngày 18/11. Cảnh sát cáo buộc khoảng 527 triệu baht (khoảng 402 tỷ đồng) trong số 815 triệu baht quyên góp bị dùng sai mục đích.

Vụ việc của Boom Panadda gây chấn động Thái Lan: