Hòa giải viên vun đắp tình làng nghĩa xóm

Tỷ lệ hòa giải thành đạt 100%

Tổ phó tổ hòa giải thôn Yến Vỹ Bùi Chiêu Văn thông tin, hiện, tổ hòa giải thôn có 5 thành viên, các thành viên tổ hòa giải đều nhiệt tình, có uy tín và trách nhiệm cao với cộng đồng.

Thời gian qua, công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn thôn luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho hòa giải viên cũng được duy trì định kỳ hàng năm.

Mạng lưới tổ hòa giải được củng cố, thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng tại địa phương như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh.

Công tác hòa giải ở thôn Yến Vỹ đã góp phần giảm các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến những lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, hành chính, đồng thời, hạn chế đơn, thư, khiếu nại vượt cấp.

Với sự tận tâm dành cho công tác hòa giải ở cơ sở, các hòa giải viên trong tổ hòa giải thôn đi sâu sát quần chúng góp phần hạn chế những mâu thuẫn nảy sinh trong quần chúng nhân dân, giữ gìn hạnh phúc cho mọi nhà, mọi người.

Hòa giải viên Nguyễn Quốc Cường (bên trái) và hòa giải viên Bùi Chiêu Văn (bên phải) là hai trong số các hòa giải viên tiêu biểu của thôn Yến Vỹ. Ảnh: Biên Phạm

Từ ngày 1-1-2026 đến nay, tổ hòa giải thôn tiếp nhận 2 vụ việc đề nghị hòa giải. Tổ hòa giải thôn đã vào cuộc hòa giải thành cả 2 vụ, đạt tỷ lệ hòa giải thành 100%.

Theo ông Bùi Chiêu Văn, để nâng cao nghiệp vụ cho các hòa giải viên, tổ hòa giải thôn thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm. Nhiều sáng kiến hay được các hòa giải viên chia sẻ tại buổi nói chuyện đã góp phần nâng cao chất lượng hòa giải viên, đưa hoạt động hòa giải cơ sở tại thôn ngày càng đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, thôn Yến Vỹ cũng tổ chức lồng ghép tuyên truyền pháp luật (Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Dân sự, Luật Phòng chống bạo lực gia đình) thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt tháng, quý, sơ kết, tổng kết của các chi hội đoàn thể.

Gắn kết tình làng nghĩa xóm

Ông Nguyễn Quốc Cường (60 tuổi) là 1 trong 5 thành viên của tổ hòa giải thôn Yến Vỹ, hiện đảm nhiệm vai tò là Thư ký tổ hòa giải, phụ trách tổ an ninh cơ sở thôn. Thời gian qua, bằng uy tín của mình, sự chân thành, nghĩa tình trong cuộc sống, sự khéo léo, linh động trong công việc, ông Cường đã cùng các thành viên trong tổ hòa giải thôn Yến Vỹ đã hòa giải thành nhiều vụ việc, đem lại niềm vui, sự hài lòng cho người dân.

Câu chuyện hòa giải thành được ông Cường chia sẻ dưới đây là một thí dụ điển hình.

Gia đình ông Lễ và bà Phấn sống cùng thôn Yến Vỹ. Ông Lễ chăn thả đàn dê trên diện tích đất rừng của gia đình. Do chuồng trại tạm bợ nên đàn dê đã xổng chuồng sang khu rừng nhà bà Phấn phá hoại hoa màu.

Phát hiện vụ việc, bà Phấn yêu cầu ông Lễ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do con đàn dê gây ra. Tuy nhiên, ông Lễ từ chối yêu cầu của bà Phấn với lý do không xác định được mức độ thiệt hại về kinh tế, mà chỉ đồng ý hỗ trợ một phần. Mỗi người một ý, chẳng ai chịu ai, mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Bà Phấn đã mời tổ hòa giải vào cuộc giải quyết.

Ông Nguyễn Quốc Cường chia sẻ: "Người làm công tác hòa giải phải luôn linh hoạt tùy theo từng tình huống, từng đối tượng cụ thể". Ảnh: Biên Phạm

Tổ hòa giải xác định việc giải quyết mâu thuẫn do gia súc, gia cầm hoặc động vật của nhà hàng xóm sang ăn, phá hoại hoa màu cần được thực hiện theo nguyên tắc thấu tình đạt lý để giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Ông Nguyễn Quốc Cường được giao trực tiếp xử lý vụ việc.

Ông Cường đã chọn thời điểm thích hợp, khi cả hai gia đình đều bình tĩnh, không nóng giận để sang từng nhà nói chuyện.

Sau khi đã nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của hai bên, ông Cường đã tổ chức buổi hòa giải, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo thôn, các thành viên trong tổ hòa giải và đại diện hai gia đình.

Tại buổi hòa giải, ông Cường đã phổ biến, làm rõ cho hai bên gia đình hiểu các quy định của pháp luật về xử phạt các hành vi chăn thả gia súc làm hư hại rừng trồng, hoa màu.

Ông Cường cũng viện dẫn Khoản 1, Điều 603 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác....

Khoản 1,2,3 Điều 585 Bộ luật dân sự 2015 quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại...

Thuyết phục bà Phấn hiểu việc đàn dê nhà ông Lễ đã xổng chuồng chạy sang phá hoại hoa màu nhà bà là do lỗi vô ý, thiệt hại xảy ra là ngoài ý muốn của ông Lễ, do vậy việc đòi bồi thường toàn bộ thiệt hại do con trâu gây ra là không nên. Hai gia đình có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường và hình thức bồi thường cho đúng quy định của pháp luật nhằm giữ tình làng, nghĩa xóm.

Qua những phân tích thấu tình đạt lý của ông Cường, ông Lễ đã hiểu rõ trách nhiệm của mình, ông gửi lời xin lỗi bà Phấn và xin bồi thường 50% giá trị hoa màu bị đàn dê phá hoại. Bà Phấn vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của ông Lễ và số tiền bồi thường. Hai bên bắt tay giải hòa và ký biên bản hòa giải thành trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự.