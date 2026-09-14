Hòa giải viên thôn Vĩnh Lộc 1, xã Tây Phương: Không để chuyện nhỏ thành lớn
Có những mâu thuẫn bắt đầu từ một lời nói, những bất đồng trong gia đình, tranh chấp đất đai,... nếu không được tháo gỡ kịp thời, chuyện nhỏ có thể thành chuyện lớn, tình làng nghĩa xóm bị sứt mẻ, thậm chí gây mất an ninh, trật tự. Ở thôn Vĩnh Lộc 1, xã Tây Phương, khi có sự việc xảy ra, hòa giải viên luôn có mặt kịp thời để hóa giải.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hoa-giai-vien-thon-vinh-loc-1-xa-tay-phuong-khong-de-chuyen-nho-thanh-lon-1756495.html