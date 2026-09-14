Hòa giải viên thôn Vĩnh Lộc 1, xã Tây Phương: Không để chuyện nhỏ thành lớn

Thiết bị đã bị thải loại có thể được tân trang, làm lại giấy tờ; giá được đẩy lên qua nhiều tầng trung gian; thông số kỹ thuật và báo giá có thể được sắp đặt từ trước. Những thủ đoạn trong mua sắm thiết bị y tế thường liên kết thành một chuỗi khép kín, khiến hồ sơ có thể đầy đủ nhưng chưa chắc phản ánh đúng nguồn gốc, chất lượng và giá trị thực của thiết bị.