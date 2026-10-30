Hòa giải viên tháo gỡ mâu thuẫn trong khu dân cư

Công tác hòa giải đòi hỏi sự khéo léo, tế nhị

Là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, hòa giải viên thôn Phù Lưu Tế Thượng (xã Mỹ Đức, Hà Nội), ông Trịnh Ngọc Sơn (66 tuổi) đã góp phần hóa giải nhiều mâu thuẫn, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Đúc kết kinh nghiệm trong suốt 19 năm tham gia công tác hòa giải cơ sở, ông Sơn cho biết: Công tác hòa giải đòi hỏi sự khéo léo, tế nhị; người đứng ra hòa giải phải giải thích hợp tình hợp lý, có như vậy mới khiến các bên tự nguyện giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp; tránh vi phạm pháp luật. Đặc biệt, người làm công tác hòa giải phải hết sức kiên trì.

Thực tế cho thấy, để có được thành công thì bản thân người làm công tác hòa giải ở cơ sở phải luôn đi sâu, bám sát địa bàn để giải quyết mâu thuẫn ngay khi mới phát sinh. Cùng với đó, công tác tuyên truyền pháp luật phải được các thành viên trong tổ hòa giải phối hợp triển khai thường xuyên trong các đợt sinh hoạt thôn, với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Ông Trịnh Ngọc Sơn (bên phải) trao đổi nghiệp vụ cùng Chủ tịch Hội CCB xã Mỹ Đức Nguyễn Tiến Dũng. Ảnh: Biên Phạm

Theo ông Sơn, cuộc sống ổn định, bình yên thì đời sống tinh thần cũng như kinh tế mới phát triển tốt. Muốn đạt được điều đó, công tác hòa giải cơ sở đóng vai trò rất quan trọng, các thành viên tổ hòa giải phải là những người có uy tín, trách nhiệm, gương mẫu, có kỹ năng hòa giải và biết vận dụng “dân vận khéo” vào công tác hòa giải thì mới đem đến sự thành công.

“Để hòa giải thành công thì việc đầu tiên là phải hiểu biết pháp luật, rồi sau đó bằng lời nói nhẹ nhàng đầy sức thuyết phục, giải thích có lý có tình, giúp hai bên đi đến thỏa thuận vui vẻ”, ông Sơn chia sẻ bí quyết.

Tùy từng trường hợp cụ thể, ông Sơn có thể đến tận nhà hòa giải, trao đổi đơn phương để tìm ra nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn và nguyện vọng của các bên, rồi đưa ra thảo luận với các thành viên trong tổ hòa giải để cùng lên kế hoạch hòa giải cho sát với vụ việc, như thế sẽ đem lại hiệu quả cao hơn.

Gắn bó máu thịt với công tác hoà giải

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Đức Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ, ông Trịnh Ngọc Sơn là một trong những hội viên tích cực, nhiệt tình với công tác hội. Công việc hòa giải ở cơ sở dường như đã ăn sâu vào người ông, gắn bó máu thịt, mọi kinh nghiệm tâm huyết đều xuất phát từ tình yêu công việc và con người nơi ông sinh sống.

Trong quá trình gắn bó với công tác hội và địa bàn dân cư, ông Sơn đã tham gia hòa giải nhiều vụ việc, từ những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống thường ngày đến những tranh chấp phức tạp giữa các gia đình. Có những vụ việc tưởng chừng khó tháo gỡ, bắt nguồn từ những hiểu lầm và sự nóng giận nhất thời, nhưng bằng sự kiên trì, khéo léo và chân tình, ông đã giúp các bên tìm được tiếng nói chung.

Câu chuyện giữa gia đình ông Khiêm và ông Lãnh là một trường hợp như thế.

Con trai ông Lãnh là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học có tiếng trong nội thành Hà Nội có va chạm với con ông Khiêm (học sinh bậc THCS tại xã Mỹ Đức) tại quán trà chanh.

Chỉ là một hiểu lầm nhỏ nhưng với tính cách ương bướng, thích thể hiện của những trẻ mới lớn nên chẳng bên nào chịu nhún nhường đã dẫn đến cãi vã lớn, thách thức lẫn nhau.

Được sự can ngăn của bạn bè nên cả hai chưa xảy ra xô xát. Về tới nhà, con ông Khiêm kể cho bố mẹ nghe về vụ việc bị con ông Lãnh hành hung.

Dù chưa hiểu rõ bản chất vụ việc nhưng với tính cách nóng nảy, cộng thêm xót con nên ông Khiêm sang nhà ông Lãnh chửi bới, có những lời xúc phạm gia đình ông Lãnh vì không biết dạy con.

Ông Lãnh không hiểu chuyện gì nhưng cũng cố giữ bình tĩnh mời ông Khiêm vào nhà nói chuyện, có chuyện gì sẽ từ từ giải quyết. Thay vì đáp lại sự cầu thị của ông Lãnh, thì ông Khiêm càng làm căng, tiếp tục buông những lời mỉa mai, xúc phạm.

Không thể chịu được thêm nữa những lời nói của ông Khiêm, ông Lãnh đã có những hành động đáp trả, hai bên xảy ra xô xát.

Mỗi hòa giải viên không chỉ là người “gỡ rối” mà còn trở thành cầu nối đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đến với người dân. Ảnh: Biên Phạm

Nhận được thông tin hai gia đình xô xát, ông Sơn cùng các thành viên tổ hòa giải đã có mặt để can ngăn, tránh sự việc diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, sau khi được giải tán, nhận thấy mâu thuẫn giữa hai gia đình vẫn có nguy cơ tái diễn nên ông Sơn cùng tổ hòa giải tổ chức buổi hòa giải với sự tham dự của gia đình ông Lãnh, ông Khiêm, lãnh đạo thôn và cảnh sát khu vực.

Tại buổi hòa giải ở Nhà văn hóa thôn, ông Sơn đã phân tích tình – lý để hai gia đình hiểu đừng vì chuyện của con trẻ mà ảnh hưởng đến tình nghĩa xóm giềng, gây mất an ninh trật tự khu dân cư. Ông Sơn cũng khuyên hai gia đình nên nhìn nhận lại cách ứng xử, bởi xô xát không giải quyết được mâu thuẫn mà còn khiến quan hệ láng giềng thêm rạn nứt.

Sau những lời lẽ thấu tình đạt lý của ông Sơn và các thành viên tổ hòa giải, hai gia đình đã nhận thức được cái sai của mình, chỉ vì quá nóng giận mà mà biến chuyện nhỏ thành lớn. Tổ hòa giải đề nghị hai gia đình xin lỗi nhau, bắt tay và cam kết giữ gìn hòa khí, không để sự việc tái diễn. Vụ việc được hòa giải thành, hai bên ký biên bản. Từ chỗ xô xát, bất hòa, hai gia đình trở lại hòa thuận.

Tên nhân vật đã được thay đổi

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường cho biết, Tổ hòa giải thôn Phù Lưu Tế Thượng sau khi được kiện toàn gồm 10 thành viên, đây là một trong những tổ hòa giải hoạt động hiệu quả trên địa bàn xã. Các thành viên tổ hòa giải thôn đều là những người gắn bó với địa bàn, am hiểu hoàn cảnh của từng gia đình và được nhân dân tin tưởng. Từ đầu năm 2026 đến nay, tổ hòa giải đã tiếp nhận và hòa giải 7 vụ việc, đã hòa giải thành 6 vụ. “Là một hòa giải viên, với uy tín của mình, 19 năm qua, ông Trịnh Ngọc Sơn đã cùng các thành viên trong tổ hòa giải thôn Phù Lưu Tế Thượng hòa giải thành nhiều vụ việc góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, được nhân dân quý mến”, ông Nguyễn Quang Đường nhấn mạnh.