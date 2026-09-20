Hoà giải viên 'nối' tình vợ chồng

Phụ nữ có nhiều lợi thế khi tham gia công tác hòa giải

Những năm qua, đặc biệt là từ khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành, công tác tổ chức và hoạt động của các tổ hòa giải tại các xã, phường trên địa bàn Thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn quan tâm củng cố kiện toàn, phát huy vai trò của các tổ hòa giải ở cơ sở, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong cộng đồng dân cư, giữ gìn tình đoàn kết, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn.

Bám sát phương châm “giải quyết dứt điểm từ cơ sở”, công tác hòa giải đã góp phần làm giảm các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến những lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, hành chính, đồng thời, hạn chế đơn, thư khiếu nại vượt cấp.

Bà Nguyễn Thị Huê (thôn Phú Cốc) và ông Chu Văn Khoán (thôn An Phú) là 2 trong số các hòa giải viên tiêu biểu của xã Mỹ Đức, Hà Nội. Ảnh: Biên Phạm

Theo số liệu thống kê, trước ngày 1-7-2026, thành phố Hà Nội có hơn 5.400 tổ hòa giải, với khoảng 35.000 hòa giải viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã có không ít hòa giải viên tiêu biểu, với uy tín và kinh nghiệm của mình, họ đã kịp thời giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, với sự nhẹ nhàng, tinh tế vốn có của phụ nữ, những nữ hòa giải viên thường xuyên xử lý các vụ việc đạt hiệu quả. Tiêu biểu có thể kể đến bà Cao Thị Thanh Vân (phường Dương Nội), bà Nguyễn Thị Bầu (phường Yên Hòa), bà Đặng Thị Mai Hòa (phường Ngọc Hà), bà Nguyễn Thị Huê (xã Mỹ Đức), bà Chử Thị Thiệp (xã Bát Tràng)...

Rạn nứt tình vợ chồng chỉ vì…ghen

Với vai trò là thành viên tổ hòa giải của xã Văn Đức, huyện Gia Lâm cũ (nay là xã Bát Tràng, Hà Nội), nhiều năm tham gia công tác hòa giải, bà Chử Thị Thiệp cùng với các thành viên trong tổ hòa giải phối hợp hòa giải thành công nhiều vụ việc, từ chuyện các cặp vợ chồng xích mích đến chuyện lớn hơn là mâu thuẫn giữa các hộ gia đình với nhau, mâu thuẫn giữa hộ gia đình với tập thể xóm, làng…

Tiêu biểu phải kể đến là việc hòa giải thành công cho gia đình chị Thương, anh Dũng ở thôn Chử Xá.

Bà Chử Thị Thiệp chia sẻ: “Để hòa giải thành công là cả một quá trình mà người làm hòa giải luôn phải thấu đáo mọi việc, lời nói và hành động phải có uy tín đối với người dân thì hiệu quả mới đạt cao”. Ảnh: Biên Phạm

Hoà giải viên Chử Thị Thiệp chia sẻ, chị Thương gần 50 tuổi và đã lên chức bà ngoại nhưng nhìn chị trẻ hơn nhiều so với tuổi và đặc biệt là chị rất đẹp. Từ khi kết hôn với anh Dũng đến nay, chị làm công việc buôn bán, bất kể đêm hôm sương gió cặm cụi mưu sinh lo cho gia đình. Anh Dũng ở nhà trông nom mấy sào rau.

Vốn là người hoạt bát, có duyên ăn nói nên chị khá đông khách, thu nhập hàng ngày cũng đủ trang trải cuộc sống gia đình và nuôi các con ăn học.

Biết tính chồng hay ghen nên khi đi bán hàng, ngoài trao đổi với khách mua thì chị cũng chị không dám trò chuyện thân mật với ai. Hết ngày làm việc, chị vội vàng đạp xe về nhà lo cơm nước phục vụ chồng, con. Các thành viên trong gia đình chị chỉ được quây quần đầy đủ vào bữa cơm buổi tối. Vốn là người yêu chồng, thương con nên trong bữa cơm tối, chị hay kể những câu chuyện vui mà trong ngày đi chợ chị bắt gặp hay những vị khách mua mà hàng chị ấn tượng. Chị cũng hay trêu đùa chồng, con để cho bữa tối thêm đầm ấm, rôm rả.

Nhưng với bản tính hay ghen, anh Dũng nghi ngờ chị không chung thủy, ban ngày đi bán hàng gặp gỡ nhân tình nên về nhà mới vui vẻ như vậy. Anh Dũng nhiều lần tra hỏi, chị Thương một mực khẳng định chung thủy với anh nhưng anh không tin. Và mỗi khi cơn ghen nổi lên, anh Dũng lại đánh đập chị.

Chị âm thầm chịu đựng, không chia sẻ với ai. Sau nhiều năm bị bạo hành, không chịu người chồng vũ phu, chị Thương bỏ ra ngoài thuê nhà sống và gửi đơn xin ly hôn thì Hội phụ nữ xã, Chi hội phụ nữ thôn và mọi người mới biết.

Sau khi biết chuyện, UBND xã tổ chức một buổi hòa giải, với sự góp mặt của Ban Thường vụ Hội phụ nữ, anh Dũng và chị Thương.

Sau khi được nghe những phân tích thấu tình đạt lý của tổ hòa giải, anh Dũng đã xin lỗi vợ, anh xin chị cho anh một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.

Mặc dù anh Dũng tỏ ra hối lỗi nhưng vì lòng tự trọng nên chị Thương vẫn kiên quyết ly hôn.

Sau hội nghị hòa giải tại UBND xã, tổ hòa giải đã gặp riêng chị Thương, kiên trì phân tích “điều hơn, lẽ thiệt” trong cuộc sống và hậu quả của việc ly hôn. Sau nhiều lần gặp gỡ với tổ hòa giải, chị Thương cũng bớt giận, chấp nhận tha thứ cho anh Dũng, chị rút đơn ly hôn và quay về nhà. Vụ việc được hòa giải thành trong niềm vui của các thành viên tổ hòa giải và gia đình chị Thương, anh Dũng.

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