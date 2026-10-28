Hòa giải viên hóa giải bất đồng, ngăn mâu thuẫn thành xung đột

Kịp thời can ngăn những hành động nóng giận

Chia sẻ về công việc trên địa bàn thôn, ông Nguyễn Phú Trường, Tổ phó Tổ an ninh cơ sở thôn Vĩnh Lộc 1, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội cho biết, công việc hàng ngày của ông là đi tuần và nghe ngóng tình hình, thông tin trong thôn, nếu có thì ông sẽ di chuyển đến khu vực, gia đình có xích mích để xác minh sự việc.

Ông Nguyễn Phú Trường chia sẻ về công tác hòa giải ở thôn. Ảnh: Công Phương

Nếu lúc đến đang có cãi nhau, lời qua tiếng lại, ông Trường sẽ trực tiếp gặp mọi người, can ngăn, tránh để sự việc đẩy lên cao trào, mất kiểm soát,... Sau khi mọi người bình tĩnh, ông Trường lắng nghe các bên trình bày về sự việc, nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn cũng như lời qua tiếng lại,...

Tại thời điểm đó, ông Trường luôn đưa ra lời khuyên mọi người cần bình tĩnh, khuyên giải các bên về việc nóng tính, mất kiểm soát sẽ dẫn tới hệ quả thế nào.

Với vụ việc đơn giản, ông sẽ khuyên ngăn hai bên và chia sẻ để hai bên hóa giải mâu thuẫn ngay thời điểm đó hoặc ông sẽ qua lại vài ngày sau đó để hóa giải. Đối với vụ việc phức tạp, sau khi can ngăn, nghe các bên trình bày, ông báo cáo tổ trưởng tổ hòa giải thôn Vĩnh Lộc 1 để thông tin về sự việc trên địa bàn cũng như đề nghị tổ hòa giải thu xếp thời gian, mời các bên ra nhà văn hóa thôn hoặc đến trực tiếp gia đình mâu thuẫn để gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi, khuyên giải.

Theo ông Trường, ngoài việc tuần tra ban ngày, ông cùng mọi người vẫn thường xuyên chia nhau tuần tra ban đêm trên địa bàn thôn. Hoặc khi nào ông được Công an xã điều động thì ông sẽ đi hỗ trợ, còn phần lớn thời gian ông phục vụ công việc tại thôn, đảm bảo an ninh trật tự tại thôn được bình yên.

"Phần lớn các vụ việc xảy ra đều là người dân trên địa bàn thôn nên khi chúng tôi đến là họ nhận ra và chúng tôi yêu cầu họ bình tĩnh, bỏ dụng cụ xuống thì họ đều nghe lời. Cũng như sau đấy họ vào ngồi nói chuyện, nghe chúng tôi phân tích dừng ngay các hành động bột phát, nguy hiểm đến tính mạng hai bên", ông Nguyễn Phú Trường thông tin.

Đặc biệt, các đối tượng đang nóng tính, cầm hung khí, ông Trường luôn có cách để hoá giải cũng như phòng ngừa tình huống người cầm hung khí lao tới.

Hóa giải mâu thuẫn ở khu dân cư

Cùng chia sẻ về công tác hòa giải ở cơ sở, ông Chu Văn Dụng, Tổ trưởng an ninh cơ sở thôn Vĩnh Lộc 1, xã Tây Phương, Hà Nội cho biết, trong thôn, xóm có vụ việc cần hòa giải hay mâu thuẫn, mọi người thường tìm đến thành viên tổ hòa giải để trình bày cũng như nêu mong muốn nhờ tổ hòa giải giúp đỡ hóa giải mâu thuẫn đang xảy ra.

Ông Chu Văn Dụng, chia sẻ về công tác hòa giải tại thôn Vĩnh Lộc 1. Ảnh: Công Phương

Khi tiếp nhận thông tin đấy, tổ hòa giải đã phân công, cùng nhau đến hai bên đang mâu thuẫn để nghe các bên trình bày cũng như tìm hiểu căn nguyên của mâu thuẫn.

Kể về một vụ việc mâu thuẫn trên địa bàn, ông Chu Văn Dụng cho biết, ông nhớ nhất trong quá trình hòa giải là một trường hợp mâu thuẫn trong gia đình. Gia đình này lúc làm ăn tốt, công việc ổn định thì rất hạnh phúc, vui vẻ với nhau. Tuy nhiên, khi kinh tế khó khăn, làm ăn thua lỗ nên tâm lý bị ảnh hưởng dẫn tới mâu thuẫn.

Tiếp nhận thông tin, tổ hòa giải thôn Vĩnh Lộc 1 đã đến gia đình để hỏi thăm, động viên cũng như nghe giãi bày của các bên. Sau khi nghe trình bày, các thành viên tổ hòa giải đã động viên, chia sẻ thông tin chung với mọi người và phân tích về các khía cạnh của mâu thuẫn, tránh để mâu thuẫn đi lên có thể xảy ra các vụ việc phức tạp. Bên cạnh đó, tổ hòa giải cũng phân công gặp gỡ từng người trong gia đình, chia sẻ với từng người về việc mâu thuẫn trong nhà cũng như cảm thông với người đang bị ảnh hưởng tâm lý, hãy vui vẻ để họ trấn tĩnh lại, bình tĩnh lại để còn làm ăn, phát triển chứ không được chê bai, dè bửu,...

"Bản thân tôi rất phấn khởi khi tham gia tổ hòa giải bởi khi buổi hòa giải thành công thì mình rất mừng vì đã đóng góp một phần nhỏ cho xã hội, đảm bảo giữ gìn tình đoàn kết trong nhân dân và ổn định trật tự xã hội tại địa bàn", ông Chu Văn Dụng nói.

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương Nguyễn Tuấn Trung cho biết, Tổ hòa giải thôn Vĩnh Lộc 1 đã phát huy vai trò trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và tháo gỡ những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư. Các thành viên tổ hòa giải gần gũi với người dân, kiên trì lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân sự việc, lựa chọn cách vận động, thuyết phục phù hợp với từng trường hợp. Qua đó, nhiều bất đồng được giải quyết từ sớm, hạn chế nguy cơ phát sinh vụ việc phức tạp, góp phần củng cố tình đoàn kết trong nhân dân và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.