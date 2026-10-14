Hòa giải viên hàn gắn tình vợ chồng

Đúc kết lại những kinh nghiệm sau gần 20 năm tham gia hòa giải, ông Trịnh Ngọc Sơn chia sẻ, trọng tâm của công tác hòa giải ở địa phương là dựa vào tình làng nghĩa xóm, lấy sự vận động, khuyên giải chân thành làm chính. Pháp luật là thước đo, nhưng tình cảm và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các dòng họ, giữa những người hàng xóm “tối lửa tắt đèn" có nhau mới là chất keo kết dính lâu bền.

Theo ông Sơn, mâu thuẫn tại khu dân cư xuất phát từ nhiều yếu tố, tuy nhiên, phát sinh nhiều nhất vẫn là từ những xích mích, bất hòa liên quan đến quan hệ gia đình, mâu thuẫn xóm giềng liên quan đến lối đi chung hay giữ gìn vệ sinh môi trường...

Muốn hòa giải thành công, ngoài việc người cán bộ hòa giải phải thực sự tâm huyết với nghề, thì còn phải nắm rõ tình huống của vụ việc thì mới có thể đưa ra được hướng giải quyết hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, những hòa giải viên phải nắm vững chính sách pháp luật. “Hòa giải viên phải hiểu luật, vận dụng luật đúng và trúng, tình huống nào thì cần trích dẫn điều khoản nào của luật để phân tích cho các bên hiểu”, ông Trịnh Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Một trong những câu chuyện hòa giải ông Trịnh Ngọc Sơn nhớ nhất, đó là hòa giải mâu thuẫn giữa vợ chồng anh Nam, chị Cải:

Vợ chồng anh Nam và chị Cải đã kết hôn được 15 năm và có 2 con trai. Cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, anh Nam chăm chỉ làm ăn, thương vợ, yêu con. Thời gian gần đây, do công việc không thuận lợi nên anh thường xuyên ở nhà, sinh ra chán nản, rượu chè. Chị Cải thường xuyên có những lời khiếm nhã với chồng nên anh càng chán nản, cứ uống rượu vào thì anh Nam lại lôi chị Cải ra chửi bới, đánh đập 2 con… khiến cuộc sống ngày càng bế tắc.

Ông Trịnh Ngọc Sơn chia sẻ câu chuyện với phóng viên. Ảnh: Tiến Dũng

Đỉnh điểm, tháng 8-2026, sau khi uống rượu, anh Nam lại to tiếng, quát mắng chị Cải rồi lao vào đánh vợ, vụ việc chỉ dừng lại khi bố mẹ anh Nam phát hiện và can ngăn. Sau sự việc này, tình cảm của hai vợ chồng rạn nứt, chị Cải cùng 2 con đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ.

Tiếp nhận vụ việc và sau khi tìm hiểu kỹ nguồn cơn mâu thuẫn, ông Sơn đã báo cáo tổ hòa giải và tiến hành buổi hòa giải tại Nhà Văn hóa thôn, với sự tham gia của các thành viên tổ hòa giải, vợ chồng anh Nam, chị Cải và đại diện 2 bên gia đình.

Tại buổi hòa giải, ông Sơn phân tích cho anh Nam, chị Cải rõ: Việc anh Nam và chị Cải chửi mắng qua lại lẫn nhau, anh Nam còn đánh vợ, chị Cải không ở cùng chồng mà bỏ về nhà cha mẹ đẻ ở là vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.

Ông Sơn khuyên vợ chồng anh Nam và chị Cải nên thông cảm, hiểu, chia sẻ và tha thứ cho nhau, bởi giữa hai anh chị còn có 2 đứa con đang cần sự chăm sóc, nuôi dưỡng, yêu thương.

Sau khi nghe những phân tích hợp tình, hợp lý của ông Sơn, anh Nam nhận ra lỗi lầm và xin lỗi chị Cải. Cảm nhận được thái độ chân thành của anh Nam nên chị Cải đã đồng ý tha thứ cho chồng. Các bên ký biên bản hòa giải thành trong niềm vui của các hòa giải viên và các bên tham gia.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Chia sẻ về công tác hòa giải ở thôn Phù Lưu Tế Thượng và cá nhân hòa giải viên Trịnh Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường cho biết, Tổ hòa giải thôn phù Lưu Tế Thượng gồm 10 thành viên. Các hòa giải viên đầu là những người nhiệt tình, tận tụy, có uy tín và được nhân dân trong thôn tín nhiệm. Đây là một trong những tổ hòa giải hoạt động hiệu quả nhất của xã. Từ ngày 1-7 đến nay, tổ đã tiếp nhận 4 vụ việc và hòa giải thành cả 4 vụ. Ông Trịnh Ngọc Sơn là hòa giải viên có uy tín trong cộng đồng dân cư. Hiện, với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, hòa giải viên, tổ trưởng tổ an ninh cơ sở... bằng kinh nghiệm sống, sự từng trải và cách ứng xử khéo léo, ông Sơn hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn, góp phần giữ bình yên thôn, xóm; đưa pháp luật vào cuộc sống, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.