Hòa giải viên hàn gắn mâu thuẫn, xây dựng tình đoàn kết trong thôn xóm

Tỷ lệ hòa giải thành cao

Thôn Phù Lưu Tế Thượng hiện có 864 hộ, với 2932 nhân khẩu. Tổ hòa giải thôn sau khi được kiện toàn gồm 10 thành viên (4 nam và 6 nữ), với thành phần gồm ban lãnh đạo thôn và đại diện các ban, chi hội đoàn thể của thôn. Các thành viên tổ hòa giải đều là những ông, bà nhiệt tình, có uy tín và trách nhiệm cao với cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Phạm Trọng Của cho biết, thời gian qua, hoạt động hòa giải ở thôn Phù Lưu Tế Thượng đã đi vào nề nếp. Ngay khi nắm được thông tin về tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, các hòa giải viên kịp thời có mặt, tuyên truyền, vận động, phân tích để các bên thấu hiểu, cùng tháo gỡ vướng mắc.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn thôn xảy ra 6 vụ việc mâu thuẫn. Tổ hòa giải tiếp nhận và hòa giải thành 5 vụ. Tính riêng từ 1-7 đến nay (sau khi sáp nhập thôn và kiện toàn lại tổ hòa giải) trên địa bàn thôn xảy ra 4 vụ mâu thuẫn và cả 4 vụ đều được hòa giải thành.

Để có được kết quả đó, ngoài việc chủ động tìm hiểu, cập nhật kiến thức về Luật Đất đai, Luật Hòa giải ở cơ sở… các thành viên trong tổ còn thường xuyên gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt tình hình an ninh trật tự và những mâu thuẫn phát sinh trong khu dân cư.

Với những vụ việc còn vướng mắc, tổ hòa giải chủ động tìm hiểu, đồng thời nhờ cơ quan chức năng tư vấn, hướng dẫn để có phương án giải quyết phù hợp, đúng quy định pháp luật, góp phần hạn chế mâu thuẫn, xung đột giữa các gia đình.

Hòa giải viên Trịnh Ngọc Sơn (ảnh trái) cùng Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Mỹ Đức Nguyễn Trung Thưởng. Ảnh: Biên Phạm

Theo ông Phạm Trọng Của, sau 13 năm triển khai Luật hòa giải ở cơ sở (2013), hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Mỹ Đức đã không ngừng phát triển, các tổ hòa giải được kiện toàn bảo đảm đúng số lượng, thành phần theo quy định.

Nhằm nâng cao kỹ năng, hiệu quả công tác hòa giải cơ sở, hàng năm, xã Mỹ Đức tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ và phổ biến các quy định của pháp luật, nhất là Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Đất đai...cho các hòa giải viên.

“Với phương châm “Giải quyết dứt điểm từ cơ sở”, công tác hòa giải tại thôn Phù Lưu Tế Thượng từng bước góp phần giảm các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, hành chính… từ đó hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp; ổn định an ninh, trật tự và từng bước hình thành ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật trong nhân dân”, ông Phạm Trọng Của nhấn mạnh.

Gắn kết “tình làng nghĩa xóm”

Thôn Phù Lưu Tế Thượng, từ 1-7 đến nay xảy ra 4 vụ mâu thuẫn, trong đó có 1 vụ phát sinh từ đất đai. Đó là vụ việc mâu thuẫn tranh chấp lối đi chung giữa gia đình ông Nghi và ông Lê. Căng thẳng đẩy lên đỉnh điểm khi gia đình ông Lê xây dựng công trình đè lên phần lối đi chung, gây cản trở việc đi lại.

Bức xúc trước nguy cơ mất đường đi, hai bên lời qua tiếng lại gay gắt nhiều ngày, ông Nghi đã gửi đơn ra tổ hòa giải thôn.

Ông Trịnh Ngọc Sơn chia sẻ: “Để hòa giải thành công thì việc đầu tiên là hòa giải viên phải hiểu biết pháp luật, rồi sau đó bằng lời nói nhẹ nhàng đầy sức thuyết phục, giải thích có lý có tình, giúp hai bên đi đến thỏa thuận vui vẻ”. Ảnh: Biên Phạm

Trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc, ông Trịnh Ngọc Sơn đã đến từng gia đình để tìm hiểu sự việc, khuyên hai bên bình tĩnh, giữ tình làng nghĩa xóm.

Sau đó, ông Sơn gặp cán bộ địa chính xã xin trích lục bản đồ con ngõ, thửa đất của hai gia đình... Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ông tiến hành tổ chức buổi hòa giải giữa hai bên.

Buổi hòa giải được tổ chức tại Nhà văn hóa thôn Phù Lưu Tế Thượng, với sự tham gia của đại diện cấp ủy thôn, cảnh sát khu vực, hai gia đình và các thành viên tổ hòa giải.

Tại buổi hòa giải, ông Sơn lần lượt mời ông Nghi và ông Lê trình bày. Sau khi nghe hai bên trình bày, ông Sơn mới phân tích tình - lý cho các bên hiểu đúng - sai:

Theo đó, lối đi là phần đất sử dụng chung của hai hộ, trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cả hai nhà đều không có phần diện tích đó.

Ông Lê tự ý xây công trình trên phần diện tích sử dụng chung, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của hộ ông Nghi là sai về cả tình và lý. Ông Nghi có cái sai vì nóng giận, thay vì gửi đơn lên UBND xã đề nghị xử lý công trình vi phạm thì lại có những lời lẽ khiếm nhã với ông Lê.

Sau khi phân tích cho hai bên hiểu, ông Sơn yêu cầu hai bên hòa hợp, gạt bỏ hiềm khích, thống nhất sử dụng chung phần đất trên cho hợp lý, vui vẻ, đoàn kết.

Trước những lý lẽ đầy thuyết phục của ông Sơn, hai gia đình đều nhận ra cái sai của mình. Ông Lê hứa sẽ phá bỏ tường rào, trả lại nguyên trạng lối đi chung. Ông Nghi gửi lời xin lỗi ông Lê. Trước sự chứng kiến của các đại biểu có mặt hôm đó, hai bên vui vẻ ký biên bản hòa giải.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường chia sẻ, ông Trịnh Ngọc Sơn hiện là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, hòa giải viên thôn Phù Lưu Tế Thượng. Với thâm niên 19 năm tham gia công tác hòa giải cơ sở, bằng uy tín của mình, ông Sơn đã cùng các thành viên trong tổ hòa giải thôn hòa giải thành nhiều vụ việc, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, được nhân dân quý mến.